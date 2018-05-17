三得利要暂停两款威士忌供应 日本威士忌价格可能继续上涨

导语：自 2008 年迎来复兴后，日本威士忌的产量一直没能跟上需求。日前，日本威士忌主要的生产厂商之一三得利公布了新一轮的调整，计划暂停销售部分威士忌。（来源：好奇心日报）

三得利宣布，旗下的白州 12 年（Hakushu 12 Years）与響 17 年（Hibiki 17 Years，曾经在《迷失东京》中出镜）这两款威士忌将分别于 6 月、9 月暂停销售。三得利已经将该消息通知了批发商与零售商。

暂停这两款年份威士忌，主要是因为产能跟不上需求，三得利计划在提升产能后再次对外供应。重新上市的时间有很大的不确定性。三得利的一名发言人称：“重新上市需要很长时间。我们认为品质是最重要的，在销售上相比数量更重视质量。”

过去几年，包括三得利在内的日本威士忌生产商已经多次暂停旗下威士忌的销售，包括余市、宮城峡的年份威士忌、三得利的響 12 年、Kakubin Black Label 43 Degrees 等，主要也都是为了应对不断增长的需求。

一部分市场需求来自于日本本土市场。日本威士忌去年总共出货量达到了约 1600 万升，同比增长 9%，是 2008 年的 2 倍还多。

即便产量增长迅速，满足本土需求的时间暂时还不能确定。根据三得利公司此前预估，到 2026 年，该公司的产能可能追上需求。

除了日本本土，包括美国在内的海外市场对于日本威士忌的需求也在迅速增长。根据美国蒸馏酒理事会的数据，美国 2011 年进口日本威士忌的规模在 110 万升，2016 年进口规模达到了 2470 万升，是 2011 年的 22.5 倍。

从历史上来说，日本威士忌的生产只有大约 100 多年的历史，远少于苏格兰威士忌、美国波本威士忌的历史。

三得利是日本第一批开始生产威士忌的厂商，旗下主要有 3 家酒厂在生产威士忌。三得利在 1920 年代建造了山崎蒸馏所，标志着日本威士忌一个重要的起点。

在国际比赛中获奖，成为了日本威士忌获得地位的节点。2003 年，三得利的山崎 12 年（Yamazaki 12 Years）第一次拿下了国际烈酒挑战赛金奖（International Spirits Challenge），抬高了日本威士忌的地位。

从 2008 年以来，日本威士忌市场开始复兴，在业界的风头也超过了苏格兰威士忌以及波本威士忌。现在，每 20 个美国消费者至少有 5 个知道日本威士忌。

日本威士忌的短缺，以及停产传闻，导致价格不断攀升。线下零售渠道经常无货的状态下，日本威士忌在电商渠道上卖出数倍于建议零售价的价格。例如一瓶 700 毫升的山崎 12 年的售价已经达到了人民币 1200 元，是三得利建议零售价的 2 倍，也是 2 年前价格的 1.7 倍。

线下零售渠道即便有少量的现货，也会很快被卖光。一名商店经理称，他们每天只能获得 10 瓶響系列的威士忌，早上 7：30 上架后的 10 分钟内就会卖光。

日本机场航站楼的采购和管理部门主管 Kozo Ishiki 本月表示：“我们听说，威士忌的供应无法赶在 2020 年东京奥运会前恢复。”

市场至今都在炒作年份威士忌的售价。例如響 17 威士忌的建议零售价在 694 元人民币，但现在的价格已经被炒到了近 2 万元。少数几瓶所剩无几、拥有数十年历史的已经进入拍卖行拍卖，例如今年一瓶 6 年前限量发售的山崎威士忌拍出了约 191 万人民币的高格。

除了暂停销售这种做法外，三得利还在投资扩建酒厂，推出无年份威士忌以增加威士忌的种类。但由于预计过低，加上日本威士忌努力维持质量，实际产能似乎仍然跟不上需求的缺口。

从 2013 年以来，三得利在持续投资酒厂以提升产量，包括增加蒸馏釜、增设酒桶，扩大储藏仓库容量。这部分的投资已经达到了 11.6 亿人民币，三得利今年还将在白州蒸馏所追加约 5 亿人民币的投资。