如何让你的葡萄酒品鉴更有趣？ 对比品鉴！

导语：单款酒的品鉴并不太吸引人，同时很难给予你深刻的感受，那如何让你的葡萄酒品鉴更有趣呢？对比品鉴！本文将向你推荐7组对比品鉴，让你的葡萄酒品鉴变得更吸引人。（来源：红酒世界网）

葡萄酒是一种神奇的饮品，就算是同一产区、同一酒庄、同一品种甚至同一年份的葡萄酒也可能会带给你不一样的品鉴体验，因为酿制过程中的某一个小小的不同都会导致葡萄酒之间的细微差别。但是这细微的不同仅靠品鉴一瓶酒是辨别不出来的，只有通过对比品鉴这些细微差别才能在你的味蕾中放大，同时令你的品鉴更加有趣！不过，对比品鉴也不是可以任意选酒款的，得带有一定目的性，例如“你想了解过桶与不过桶的葡萄酒有何区别”，或者是“你想知道不同气候条件下的同一葡萄品种所酿制的葡萄酒风味上的特色是什么”等等。今天，红酒世界就给大家推荐6组对比品鉴，在你的葡萄酒品鉴变得更有趣的同时，令你学会如何在品鉴中增加对葡萄酒的认识。

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1、梅洛（Merlot）VS 赤霞珠（Cabernet Sauvignon）

可能很多人会感到疑惑，为什么开篇推荐的竟然是梅洛和赤霞珠，不是说对比品鉴的酒款不能任意选吗？不错，一个是右岸（Right Bank）的“葡萄之帝”，一个是左岸（Left Bank）的“葡萄之王”，两者似乎没什么可比性。可是这两者是著名的法国波尔多混酿（Bordeaux Blend）中必不可少的两个葡萄品种，也正是出于这个原因才会推荐大家尝试对比品鉴这两种葡萄酒。在品鉴波尔多葡萄酒时，你无可避免地需要谈论这两个葡萄品种在葡萄酒中充当的角色，然而波尔多酒庄都有自己相对固定的调配比例，不同的比例会带来不同的口感或者风味，只有真切地品尝过单一品种梅洛和单一品种赤霞珠葡萄酒，才能很好地感知它们各自的特点，从而更为准确地判断它们在每款波尔多混酿中所充当的角色。因此，来一场梅洛葡萄酒和赤霞珠葡萄酒之间的对比品鉴是非常有意思的。不过这两种葡萄的单一品种葡萄酒都比较少见，要组织这么一场对比品鉴也有一定的难度。

2、温暖气候下的黑皮诺（Pinot Noir）VS 冷凉气候下的黑皮诺

葡萄酒世界里有一个分量极重的词——风土，而风土中包含的一个重要要素就是气候。同一葡萄品种在不同的气候环境下的表现是不一样的，尽管酿酒时采用的是一样的酿造方式，成酒也各具特色，例如黑皮诺。当然你也可以选择其他品种进行对比，但是因为相较于其他品种，黑皮诺更容易受风土的影响，所以更能体现出气候差异带来的成酒变化。你选择温暖气候下的黑皮诺葡萄酒时，可以选择产自新西兰马丁堡（Martinborough）的葡萄酒。虽然当地靠海，但是夏天气温仍然比较高，黑皮诺葡萄酒的酒体更为饱满，带有更多的黑色水果的香气。而冷凉气候下的黑皮诺葡萄酒，你可以选择法国勃艮第（Burgundy）地区的，当地为凉爽的大陆性气候，出产的黑皮诺葡萄酒高酸，酒体较轻。对比品鉴这两个地区的黑皮诺葡萄酒，你便能明显地感觉到气候对葡萄酒的影响，而且这两种葡萄酒在市面上也非常容易买到。

3、过桶霞多丽（Chardonnay）VS 不过桶霞多丽

图片来源：Wine Barrel Ware House

白葡萄酒可以根据酿酒师的偏好选择是否采用橡木桶进行陈酿，而且是否过桶两者风格差异还非常大。不过桶的白葡萄酒口感更为清新，酸度比较突出，酒体略显纤瘦，反之，过桶的白葡萄酒口感更为圆润，酸度比较柔和，酒体相对饱满，同时还带有橡木的气息。而之所以选择霞多丽，是因为这是一个比较经典但风格多变的白葡萄品种。如果能在同一家酒庄内选择到过桶以及不过桶两种风格的葡萄酒是最好的，因为确保了除橡木桶外的其他因素都基本一致，如果条件不允许，不过桶的霞多丽可以选择一款夏布利（Chablis）村庄级葡萄酒，过桶的霞多丽可以选择一款勃艮第除夏布利产区以外的葡萄酒，你就能很好地感受到橡木桶熟化如何影响葡萄酒的风味以及香气。

4、设拉子（Shiraz） VS 西拉

其实设拉子和西拉是同一个葡萄品种，不过分别带有这两个名字的葡萄酒却完全可以看成是两个不同的酒款。设拉子这个名字主要用于澳大利亚，而西拉则用于其他西拉产国。所以要选取一款设拉子葡萄酒，可以选择产自澳大利亚的，而西拉葡萄酒则可以选产自西拉起源地——北罗讷河谷（Northern Rhone Valley）的葡萄酒。同一个品种，来自不同的国家，拥有两个不同的名字，通过对比品鉴来亲身感受一下这个葡萄品种在哪个产区的表现更好，甚有意思！当然前提是你选择的两款葡萄酒都是当地品质有保证的酒款，这才有比较的价值。

5、香槟（Champagne）VS 卡瓦（Cava）

虽说起泡酒主要用于很多喜庆的场合，似乎大家会忽略了好好品鉴一番。不过其实起泡酒种类繁多，非常值得大家进行对比品鉴。起泡酒的酿造方式有多种，包括传统法（Traditional Method）、转移法（Transfer Method）、罐中发酵法（Tank Method）、二氧化碳法（Carbonated）以及阿斯蒂（Asti Method）法等等。不同的方法酿制出来的起泡酒口感、风味以及气泡类型等都不一样。而其中采用传统法酿造的起泡酒中有法国香槟和西班牙卡瓦。这两种起泡酒都是高品质的起泡酒，都是要进行瓶中二次发酵、转瓶（Riddling）以及吐泥（Disgorge）等多个细致的工序才能酿制而成。然而两者采用的酿酒葡萄不同，卡瓦主要采用的是当地的马家婆（Macabeo）、沙雷洛（Xarel-lo）和帕雷亚达（Parellada）。香槟主要采用的是黑皮诺、霞多丽和莫尼耶皮诺（Pinot Meunier）。通过对比品鉴这两种酒，你就可以了解到不同地方采用同一酿造方法酿造而成的起泡酒有何区别。

6、年轻的波特（Port）VS 老年份波特

加强酒也是葡萄酒的一种，但是与非加强酒相比，比较小众。对于喜欢加强酒的葡萄酒爱好者们来说，对比品鉴年轻波特和老年份波特，挖掘陈年所带来的不一样的风味肯定非常有趣。选酒的时候，最好是选择来自同一个酒庄的波特酒，这样能尽量确保酿酒葡萄生长的葡萄园风土一致，最大限度地体现陈年对加强酒的影响。

以上只是众多对比品鉴中的一部分选择，大家可以根据自己的目的去选择对比的酒款，不过，记得选择的酒款一定要是该类葡萄酒中品质较好的葡萄酒，你的对比品鉴才有价值。