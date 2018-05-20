除了美景还有美酒 这份意大利品酒秘籍不可不知

导语：本文从A至Z列出了常见的意大利葡萄酒术语，帮助大家对意大利葡萄酒有更详细的了解。（来源：红酒世界网）

原标题：《意大利葡萄酒术语》

意大利是世界上最大的产酒国和葡萄酒出口国，所以生活中我们不免会遇到一些意大利葡萄酒。可意大利语是一门比法语还小众的语言，因此不少酒友会被晦涩难懂的意大利葡萄酒术语所困扰。为此，小编特地整理了一份详细的意大利葡萄酒术语，相信这对学习和了解意大利葡萄酒都大有裨益。

图片来源：Schaefer‘s Wines

Abboccato：半干型

Acerbo：未成熟的

Alcool/Alcol：酒精

Amabile：半甜型

Amaro：苦的

Amarone：阿玛罗尼，意大利极富盛名的五大DOCG葡萄酒之一，呈干型，产自瓦坡里切拉（Valpolicella），一般采用科维纳（Corvina）、罗蒂内拉（Rondinella）与莫利纳拉（Molinara）等意大利本土品种酿造。在发酵之前，这些葡萄会被风干，用其酿成的阿玛罗尼也因此拥有甜美的口感

Anidride Solforosa：二氧化硫

Annata：年份

Appassimento：枯藤法。这一酿造工艺是将葡萄置于干燥通风的小屋内风干，让葡萄流失大约30%的水分，从而浓缩葡萄果实中的糖分和风味物质，使得成酒的结构更平衡、风味更浓郁且质地更柔顺

Asciutto：干型，同下文的“Secco”

Azienda Agricola：指采用自己种植的葡萄来酿酒的酒庄，且酒庄的葡萄酒不会以桶装的形式出售

Azienda Vinicola：指酿酒所用的全部或大部分葡萄都是从葡萄农手中购买而来的酒庄

Barbaresco：巴巴莱斯科，五大DOCG葡萄酒之一，产自意大利西北部的皮埃蒙特（Piedmont），采用内比奥罗（Nebbiolo）酿造而成，至少需要陈年2年

Barolo：巴罗洛，五大DOCG葡萄酒之一，同样产自皮埃蒙特且采用内比奥罗酿造而成，单宁含量高，至少需要陈年3年

Bianco：白葡萄酒

Biodinamica：生物动力法

Biologica：有机

Bottiglia：酒瓶

Brunello di Montalcino：布鲁奈罗蒙塔希诺，五大DOCG葡萄酒之一，产自意大利中部的托斯卡纳（Tuscany），采用桑娇维塞（Sangiovese）的克隆品种——大桑娇维塞（Sangiovese Gross）酿造而成

Cantina：酒窖

Cantina Sociale：酿酒合作社

Chianti Classico：经典基安帝，五大DOCG葡萄酒之一，产自基安帝（Chianti），采用80%以上的桑娇维塞酿造，酒精度达12%以上，且上市前需陈年至少12个月

Classico：经典，指最古老、最核心的传统葡萄酒产区

DOC：法定产区葡萄酒，“Denominazione di Origine Controllata”的首字母缩写，是意大利葡萄酒分级制度中的第二高等级。这个等级如同法国的AOP级别，对葡萄酒的地理来源、酿酒葡萄、酿造方法和产量等都有严格的规定

DOCG：优秀产区葡萄酒，“Denominazione di Origine Controllata e Garantita”的首字母缩写，是意大利分级制度中的最高级别，有着最严格的生产、评选和质量控制规定。想要升级为DOCG产区，则首先需要成为DOC产区，并维持至少5年。一旦DOCG产区的生产商被意大利品尝委员会公开否决，便会遭到降级。另外，DOCG葡萄酒必须以瓶装形式出售，酒瓶容量小于5升，且软木塞上必须有官方编码的封条

Dolce：甜型

Dosaggio：补液，将葡萄酒和糖的混合物添加到起泡酒中，是酿造起泡酒的最后处理步骤

Enoteca：葡萄酒专卖店或酒吧

Enologo：酿酒师

Etichetta：酒标

Fattoria：在托斯卡纳地区用来表示农场或酒庄，如普比勒酒庄（Fattoria Le Pupille）和里帕酒庄（Fattoria La Ripa）等名庄

Fecce/Feccia：酒泥

Frascati：弗拉斯卡帝，产自拉齐奥（Lazio）的白葡萄酒，主要采用玛尔维萨（Malvasia）和特雷比奥罗（Trebbiano）混酿而成，酒体轻盈

Frizzante/ Frizzantino：微起泡酒

Grappa：格拉帕，用葡萄果渣酿造而成的白兰地（Brandy）

IGT：优秀地区餐酒，“Indicazione Geografica Tipica”的首字母缩写，于1992年引入意大利。IGT级葡萄酒大多采用桑娇维塞以及一些非意大利本土葡萄品种酿造，如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、品丽珠（Cabernet Franc）、梅洛（Merlot）和西拉（Syrah）等国际品种

Imbottigliato All’Origine：酒庄装瓶

Invecchiato：陈年

Liquoroso：加强型葡萄酒

Macerazione Carbonica；二氧化碳浸渍法

Marchio：商标

Metodo Charmat/Martinotti：查玛法，是一种起泡酒的酿造方法，其二次发酵是在加压的不锈钢罐中进行，能最大程度地保留葡萄品种的特征和花果香气。意大利的普洛赛克（Prosecco）和蓝布鲁斯科（Lambrusco）便是用查玛法酿造而成

Metodo Classico/Tradizionale：传统酿造法，也是一种起泡酒的酿造方法，其二次发酵是在瓶中进行，虽然耗时但却能赋予起泡酒圆润的口感和烤面包、吐司等酵母风味。酿造弗朗齐亚柯达（Franciacorta）采用的就是传统酿造法

Millesime/ Millesimato：年份，通常用于起泡酒

Mosto：葡萄汁

Muffa Nobile：贵腐菌

Passito/Passita：帕赛托，以风干的葡萄酿造而成的甜酒，风味浓郁，主要产自意大利特伦蒂诺（Trentino）等地。帕赛托葡萄酒包括托斯卡纳的圣酒（Vin Santo）、威尼托（Veneto）的雷乔托（Recioto）和皮埃蒙特的卡鲁索-帕赛托（Caluso Passito）等

Podere：小酒庄，如布里奇奥酒庄（Podere Brizio）和帕加尼科酒庄（Podere Paganico）等

Produttore：生产商

Recioto：雷乔托，采用枯藤法酿造，而且为了保留葡萄酒中的剩余糖分，使葡萄酒呈甜型，它的发酵过程会提前终止

Riserva：珍藏，一般用来指经过较长时间陈酿的葡萄酒，是DOC和DOCG葡萄酒中等级较高的一类。比如，经典基安帝要求至少陈年12个月才能上市，而经典基安帝珍藏（Chianti Classico Reserva）则要求至少陈年24个月，其中包括至少3个月的瓶陈

Rosato：桃红葡萄酒

Rosso：红葡萄酒

Sans Annee：无年份，简称S.A。

Sboccatura：吐泥，酿造起泡酒时去除酵母沉淀物的过程

Secco：干型

Semisecco：半甜型，一般应用于起泡酒

Spumante：起泡酒

Superiore：超级，这类葡萄酒的陈年时间比一般的DOC或DOCG葡萄酒更长，通常酒精度也高出0.5-1%度

Super Tuscan：超级托斯卡纳，这类葡萄酒诞生于20世纪70年代，产自托斯卡纳，曾游离于意大利分级制度之外，酒质上乘，大多数超级托斯卡纳都属于IGT级别。著名的超级托斯卡纳包括西施佳雅（Sassicaia）、天娜（Tignanello）、索拉雅（Solaia）、欧纳拉雅（Ornellaia）和马赛多（Masseto）等

Tannino：单宁

Tenuta：酒庄，如意大利著名的圣圭托酒庄（Tenuta San Guido）和欧纳拉雅酒庄（Tenuta dell‘Ornellaia）等

Tranquillo：静止葡萄酒

Uva：葡萄

Vecchio：年老的，可用于指经过陈酿的老年份葡萄酒

Vendemmia：采收

Vendemmia Tardiva：迟摘

Vinacce：果渣，葡萄压榨后分离出来的由果皮、种子和果肉组成的葡萄残渣，也是酿造格拉帕的原料

Vigna/ Vigneto：葡萄园

Vignaiolo/ Viticoltore：葡萄农

Vino da Tavola：日常餐酒，简称VdT，是意大利葡萄酒中最基础的级别。这一等级的葡萄酒品质普通，在原料产地和酿酒工艺方面并未做很多规定。VdT葡萄酒的酒标上仅注明葡萄酒的颜色以及生产商的名字，而未标出葡萄种类、产地和年份等信息

Vino Novello：年轻的葡萄酒，使用二氧化碳浸渍法酿造而成，适合在装瓶后一年内饮用

Vin Santo：圣酒，通常采用风干的葡萄酿造，还要在密封的橡木桶中储存数年，是一种酒体饱满、风格肥美的甜酒

Vite：葡萄藤

Vitigno：葡萄品种

Zuccheri Residui：残糖量