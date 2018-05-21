精酿啤酒初级玩家入坑指南

导语：夏天一到，下班之后总想呼朋引伴一起喝一杯。可是每次进酒吧，都会在“到底喝什么”这个问题上纠结半天。今天我们就告诉你，不知道点什么的时候，最安全没有错误的选择就是——精酿啤酒。（来源：雅趣）

但你还是分不清什么叫皮尔森，什么是爱尔淡啤？拉格又是啥，司陶特黑啤是哪位？

嘿嘿，为了让你迅速成为一名啤酒专家，至少点精酿的时候不会出丑，下边这些都是啤酒圈的“黑话”，快来一起记笔记。

基础知识

到底哪种啤酒最好喝？一千个人心中可能有一万个答案。不同的人对于啤酒的定义，以及他们对这种琥珀色液体的感受，本身就是一个没有正确答案的问题。

1 、到底什么是精酿啤酒？

大部分《啤酒百科》都写，德国、比利时、英国，美国等国是啤酒的故乡。但稍微懂一点啤酒的人就会说，其实世界上那些“啤酒大国”并没有几家很好的啤酒厂。

大部分进口啤酒来自德国、比利时、英国和美国

不过，啤酒王国正在发生变化，重点就在“全球化”。那些完全没有出现在啤酒教科书上的小国家竟忽然冒头，成了新式啤酒的“温床”。

年轻一代正在引领新潮流，在红酒之乡开起了迷你精酿坊。而且，随着这种势头越来越强劲，我们也不得不承认，这些小酒坊出品的啤酒还真不错。

总的来说，所谓“精酿啤酒”就是出自于小酒坊，采用传统酿酒方式的独立品牌出品。

再深入一点，精酿的品质主要取决于啤酒花，酵母的种类以及其他添加物——比如说辣椒、烟草、酵母菌等等。

有一条不变的铁律就是，精酿啤酒一定不是来自于跨国公司，在酒瓶上随便贴个标签都卖的那种。

2 、精酿和鲜啤有什么区别？

其实，这两者并没有太大区别。

通常来说，鲜啤是指产地原酿的桶装啤酒，直接饮用，不会往里面加气。这样可以用来区分那些大品牌、大批量生产的淡啤酒。

其实精酿和鲜啤没有太大区别

不过，酒坊都开始跟风，也就意味着精酿本身变得不那么“精”了。

“精酿”其实是美国人的说法，跟“鲜啤”是一码事。

不过，你可以发现，美式的精酿啤酒和传统的英国淡味啤酒仍旧不尽相同：就跟美国人和英国人的差别类似，虽然英国人爱留胡子，但是也更注意打扮一些。

3、精酿啤酒从何而来？

简单来说：啤酒里包含四种主要原料，95%都是水。

在世界各地酿造的啤酒，因为当地水质不同，啤酒的口味也会跟着发生改变。是不是很酷？

水里加进了啤酒花，奇妙的变化就发生了，随之而来的是微微的苦涩和美好的气息。

你想不到吧，啤酒花的种类可是比葡萄酒的葡萄分类还要多。

麦芽，也是啤酒中另一味重要的原料，以及我们英勇可爱的小帮手——酵母，可以把糖分通过发酵转化成酒精。

啤酒酿造流程图

进阶课

1、 精酿啤酒分为几类？

好了，现在你已经入门了。接下来我们讲一点进阶知识，首先告诉你，精酿啤酒可以粗略地分成五大类。

艾尔淡啤

这款啤酒的啤酒花比较多，但是口味清淡、纯净，适合搭配各种食物。

口味： 柑橘味、浆果味、热带水果味、饼干味、青草味

推荐： Firestone Walker DBA、Bear Republic Racer 5

比利时啤酒

主要是添加了酵母和其他一些风味剂（香料、焦糖、烟草等）。

有一些看起来颜色比较浅，口味也比较清淡（淡啤，single浓度，三料等），也有一些颜色比较深，酒体比较馥郁（浓泡型，四倍浓度等）。

口味： 温厚、微甜、秋季口感、太妃糖味、坚果味

推荐： Allagash Tripel、Delirium Tremens、SaisonDupont

小麦啤

大部分啤酒用的都是100%纯麦芽：另一方面，这里面还混有40-60%小麦，这样，啤酒的口感更佳轻盈、新鲜、纯粹。

口味： 泡泡糖味、香蕉味、柑橘味、香菜味

推荐： Schneider Weisse、Allagash White

红啤/琥珀啤/波特/司陶特

这几款啤酒酒体更厚重，颜色偏深，麦芽味更重，比浅色的啤酒喝起来更甜也更馥郁。

红啤、琥珀啤、褐色啤基本上都是中淡程度的啤酒，波特和司陶特就属于中高程度的啤酒。

口味： 太妃糖味、焦糖味、巧克力味、咖啡味、烘烤味

推荐： North Coast Old No。 38 Stout、Hangar 24Alt-Bier Amber Ale、 Alesmith Nut Brown、Deschutes Black Butte Porter

拉格/比尔森

清淡、松脆、爽口，拉格和比尔森两款啤酒可能是啤酒中的“交际花”：人见人爱，花见花开。

口味： 柑橘味、草药味、焦糖味

推荐： Victory Prima Pils、Spaten Lager

2、如何正确品啤酒？

要好好享受一杯啤酒的畅快，你得注意四点：

风味、香味、口感、酒的成色

把啤酒倒进杯子里，一边闻气味，一边把酒在杯子里打转。试试看，你能闻到些什么味道，不过气味是很主观的，所以，如果你旁边的酒友闻到了香菜味而你只闻出酒味儿来，其实也没什么关系。

细抿一口，然后一口吞下。留意一下舌根尝到的味道。关注酒体的“粘度”（也就是厚度），还有滑过舌头的感受。有没有后味？颜色呢，是深色还是浅色的？

3、怎样显得自己很会喝？

一瓶啤酒里面可能有许许多多的配方原料，要以此来显摆好像有点困难。不过，在酿造工艺方面倒是可以学几个术语“装装逼”。

#超酒花：

你点的酒啤酒花特别重。就跟“前卫”时尚一样，不过比那个好些，毕竟是啤酒嘛，酒花味浓是件好事。

#美国精酿最好：

精酿圈还是美国人说了算，不好意思了。

#IPA黑啤：

点吧。大杯黑啤，让你从头爽到脚，吃瓜群众都会羡慕你。

#单一酒花：

听起来就像单品咖啡一样。说句不好听的，很多单一酒花的啤酒都很没劲，很，没，劲。

#国际苦味指数：

越高越好。越苦越赞。这个指数简称IBU。

#Brett 酵母：

全名应该叫酒香酵母。轻佻、时髦，各种酵母的添加可以酿造出各种无法预测的惊艳啤酒风味。

好了，今天的课就上到这里，大家都记好笔记了吗？下课之后要记得实践，走进一家酒吧，点一杯精酿啤酒，然后干杯吧朋友。