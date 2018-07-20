五大常见的葡萄酒误区

导语：葡萄酒知识博大精深，对其了解不多的人难免陷入一些误区。以下5个关于葡萄酒的误区，你都知道吗？（来源：红酒世界网）

葡萄酒知识博大精深，如果对其了解不够充分，就很容易掉入“陷阱”。今日，小编就与广大葡萄酒爱好者一起来扒一扒那些常见的葡萄酒误区，助你早日晋升葡萄酒达人。

1、 红酒配红肉，白酒配白肉

在葡萄酒世界里，流行着这样一条既定的餐酒搭配规则，即红酒配红肉，白酒配白肉，相信广大葡萄酒爱好者对其并不陌生。事实上，小编认为餐酒与个人的口味喜好以及食物风味的浓郁度等因素都有关，所以大可不必拘泥于这一条规则。许多海鲜菜肴能够与酒体轻盈、单宁含量较低的红葡萄酒完美搭配，如黑皮诺（Pinot Noir）和博若莱（Beaujolais）红葡萄酒等。同理，一些酒体饱满、口感丰富的白葡萄酒，如法国的灰皮诺（Pinot Gris）和过桶的霞多丽（Chardonnay）等，也可为牛排、猪肉和羔羊等佐餐。

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2、 红葡萄酒需在室温下饮用，白葡萄酒需冰镇后饮用

葡萄酒的理想侍酒温度没有精确的标准，而是介于一个大致的范围，因品种的不同而有所差异。这条规则是一个可以遵照的基础，但还需根据葡萄酒的特性来对号入座。一些红葡萄酒，如佳美（Gamay）和年轻的黑皮诺，稍微冰镇后，口感会更为美妙。而对于一些香气馥郁、风味精致的白葡萄酒来说，过度冰镇往往会掩盖住它们原有的香气。

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3、 葡萄酒中的亚硫酸盐（Sulphites）会导致头痛

就葡萄酒的亚硫酸盐会导致头痛这一说法，目前还没有任何科学依据可以考察。医生和科学家们表示，葡萄酒中的亚硫酸盐并不会引发头痛。实际上，所有的葡萄酒都含有少量的亚硫酸盐，这种成分是葡萄汁发酵的副产品，可以使葡萄酒保存得更为长久。简而言之，如果你在喝酒后感觉到头痛，不要再把“锅”甩给亚硫酸盐了，可能只是你喝的太多了。

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4、 葡萄酒越陈越香

对于一些高品质的顶级酒款而言，陈年确实会为其增添更为复杂的香气，同时也会使该酒更为柔顺易饮，其陈年时间可达10年、20年、甚至50年以上。但绝大多数葡萄酒，在购买后的3-5年、甚至是1-2年内就已达到适饮期，如果不及时把它喝掉，酒的风味就会慢慢变淡，失去原有的饮用价值。

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5、 旧世界的葡萄酒优于新世界的葡萄酒

一般来说，相对于新世界，旧世界国家的相关法规更为严格，酿造方法较为传统。但是近些年来，新旧世界葡萄酒的风格开始相互融合，且新世界国家经过不断的学习和实践，也打造了许多顶级的葡萄酒。1976年的巴黎审判（Judgment of Paris），以美国鹿跃酒窖（Stag‘s Leap Wine Cellars）为代表的加州（California）葡萄酒就打败了许多法国名庄酒。因此，单纯以新旧世界来判断葡萄酒的好坏未免太过于片面。