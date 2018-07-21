红酒入菜讲究多 你需要了解下这些

导语：如果我们打算用葡萄酒来做菜，需要注意些什么呢？这篇文章告诉你答案。（来源：红酒世界网）

在我们中国人的食谱中，各种料酒、黄酒或啤酒都是烹饪过程中的点睛之笔。随着人们生活水平的提高，葡萄酒不仅常出现在我们的餐桌上，也慢慢渗入我们的厨房阵地，成为烹饪酒类的一员。那么，如果我们打算用葡萄酒来做菜，需要注意些什么呢？

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1、 首先也是最重要的一点：只选择那些你打算用来喝的葡萄酒来做菜。

不要使用那些你根本就不感兴趣的葡萄酒来烹饪你的食材，因为如果你对一款酒根本不感兴趣，那么用其烹饪出的菜肴也不会令你食指大动。

2、 不要用超市调味区摆放的那些所谓的“烹饪葡萄酒”。

这一类酒一般含有盐等添加剂，已经从葡萄酒的范畴中独立出来归类到调味品的行列中了。因此，如果你希望最终完成的食材中只吸收了葡萄酒的纯粹风味，那么就不要考虑这类“烹饪葡萄酒”了。

3、 没必要使用太贵的葡萄酒来做菜。

在烹饪过程中，优质、昂贵的葡萄酒和品质良好、价格适中的葡萄酒都同样能达到为佳肴增色的效果。所以，那些昂贵的优质美酒还是等到配餐时再开瓶享用他们美妙的风味吧。

那么，如何使用葡萄酒来做菜呢？

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在烹饪过程中，葡萄酒一共有三个主要的用途：在做菜之前作为腌泡汁对食材进行腌制，在烹饪途中加入与食材一起烹煮以及在起锅后给煮好的菜品浇上，用于轻微调味。

食材搭配

首先要记住的一点是，并不是所有的食材都适合用葡萄酒来烹饪，而什么食材搭配什么葡萄酒烹饪也是有讲究的。在烹饪食材和葡萄酒的搭配上，大致与葡萄酒配餐的搭配相同。浅色的肉类，比如鸡肉和鱼肉，更适合与白葡萄酒相配，而深色的肉类，比如牛肉，则更适合用红葡萄酒来烹饪。

用量

在烹饪过程中作为一种调味汁，葡萄酒使用的目的是增强或是提亮食材本身的风味或者香气，而不是喧宾夺主掩盖了食材自身的味道，因此在用量的选择上就得注意。一般而言，少量的葡萄酒就能起到为菜品增色的效果。当然，具体用量要视具体菜谱而定。

烹饪时长

烹饪的过程中什么时候加入葡萄酒比较合适呢？葡萄酒在烹饪的过程中酒精会受热挥发，只留下酸和糖分等浓缩的风味物质。通常来说，葡萄酒要与食材一起烹煮一段时间才能将它浓缩的风味融入食材当中，而太晚加入的葡萄酒因为尚未融入食材中，或者是为了将其收汁而延长了食材的烹煮时间，会使食材变老产生不佳的口感。因此，在菜品起锅前的大约十分钟是一个加入葡萄酒的不错时机，这十分钟既能使酒液随着受热浓缩，风味融入食材之中，又不至于使食材因为烹煮时间太长而口感变老。当然，葡萄酒的实际烹饪时长也要视用量和具体食材定夺。

此外，使用葡萄酒做菜也能使你的烹饪过程变得不那么沉闷无聊，毕竟在做菜的忙碌间隙小酌上几口你喜欢的葡萄酒也是一件十分美妙的事情。