夏日酒吧指南 是时候来安排一下了

导语：酒从来都是一个让快乐可以“平铺直叙”的一种方式，平日里小心翼翼压抑的情感在酒气蒸腾的时刻都可以借机释放出来。（来源：原来是西门大嫂）

熟悉我的人都知道我是一个无友不欢、无酒不成局的人，平时最大的爱好之一就是几个朋友聚在一起，喝点小酒，天南海北的胡侃。于我而言，酒从来都是一个让快乐可以“平铺直叙”的一种方式，平日里小心翼翼压抑的情感在酒气蒸腾的时刻都可以借机释放出来。

所以我特地总结了几家我去过的感觉不错的小酒馆，也综合了一些其他城市的朋友推荐，整理出了一份“酒单”来供你们品尝哦。

深潜酒吧

“夏季限定的艺术空间”

每周三、周五、周六、周日20：00-24：00

80元

三里屯五街西五艺术中心

这绝对是嫂在北京发现的近期最令人惊喜的一家酒吧，整体是暗黑的风格，其中的光线和音乐让人有仿佛置身星空的错乱感。

正如它的名字一样，这家小酒吧力图打造一种可以让你尽情放松、去天马行空的想象的氛围。

敲黑板！这家酒吧是由艺术画廊临时改造而成，只在夏季限定，因此想去的同学们千万要抓紧时间啦。

图片来自mars

北平机器啤酒屋 工体店

“呼朋唤友的好去处”

17：00-02：00

100元

工人体育场西路8号

一家充满“未来感”的工业风小酒吧，一进门就能看到完全开放式的厨房和头顶的巨型发酵罐样子的吊灯，相比于那些隐秘安静的小酒馆，北平机器整体氛围更加有烟火气，更适合一大帮朋友聚会。

店内主营的是各类的精酿啤酒，定期会有爵士乐队现场表演。而且世界杯期间店内会直播比赛，球迷同学们还不赶紧约起来？

图片来自mars

Botanist

“实验室里的小酒屋”

19：00-02：00

130元

静安区襄阳北路17-2号

初次去这家小酒吧的人一定会有一个疑问，看名字和装潢根本就是个生物实验室嘛！这家店的设计灵感来源于《火星救援》的太空实验室，用大量的绿色植物、水果、蔬菜等作为布置元素，打造出了植物主题的酒吧。

调酒师会根据当季的水果蔬菜来进行调配，所以店内大部分酒的口味都是酸甜的果香混杂着花香，口感非常新鲜，很适合几个女孩子们小聚一下。

图片来自mars

Speak Low

“藏在书柜后的秘密通道”

18：00-01：30

150元

复兴中路579号

Speak Low一定算是上海最隐秘的酒吧之一，入口是一个卖酒吧器材的小店，但拉开店内的书柜后才发现原来背后有一条通往楼上酒吧的通道。

图片来自微博

二楼是比较热闹的美式风格，空间更大一些；三楼则比较安静，主打日式调酒，两层的酒单是完全不同的，所以都可以尝试一下哦。

图片来自mars

靥 MAGICBAR

“魔术师也来调酒了？”

20：00-01：00

100元

天仙桥北路18号

酒吧的两位主理人都是魔术师，因此店里是随处可见到很多魔术道具，还特别设置了红色的帷幕和魔术表演桌，每晚老板都会在这里上演古典魔术秀。

并且除了常规的鸡尾酒之外，这家小酒吧还特别提供了咖啡、热茶等，即使不能喝酒的人来这家小酒馆也不需要有压力。

图片来自mars

Fabric Shop

“现实中的王牌特工”

20：00-02：00

80元

东大街芷泉段时代一号大厦1-5号

如果你是《kingsman》的忠实影迷，那你看到这家店的氛围就一定不会陌生。这家主营威士忌的小酒吧为了延续”speak easy“的地下文化，将其隐藏在了高级定制西装店的二层。

Fabric Shop诞生于一家超过七十年历史的裁缝铺里，像是留住了上世纪的英伦时光，到了夜晚，这家隐秘的小酒厂才开始营业。

图片来自mars

悦吧

“绝佳夜景的观赏地”

17：00-00：00

180元

广州柏悦酒店70层

如果想欣赏广州的全景以及远眺广州塔的话，悦吧一定是一个最佳观赏地，处于柏悦酒店的70层，完全露天的场地，秋冬有点微凉，但夏天去就非常合适了。

包围整个露台的是透明的玻璃栅栏，视野几乎没有遮挡因此景观非常好，晚上大约9点半以后还会有乐队现场演奏。

图片来自mars

Sugar Cube

“误入旧时光”

16：00-01：00

65元

荔湾区光复北路金花直街34-4号

老式皮沙发、行李箱、绿叶电风扇，这些带有时代记忆感的老物件在这间小店里被妥善的珍藏，门口收藏柜里摆满了店主从全世界搜罗来的标本和餐具。

店主真的是一个很有复古情怀的人，上世纪的美国公路音乐，墙上满满的披头士海报，眼前一杯叫做“末路狂花”的酒，都让这个夜晚变得温柔又可爱。

图片来自mars

一直到现在，我喝酒的原则都只有一个：只和喜欢的人、只为开心的事而喝酒。当忙碌的工作已经充斥着我的生活，酒可以让我暂时放下疲惫，只专心当下，享受时光。所以每次遇到志趣相投的人都不禁会心一笑：走，喝酒去！