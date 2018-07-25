想要收藏葡萄酒 先从意大利开始吧

导语：意大利种植了590个已获得官方认可的葡萄品种，拥有400多个DOC及DOCG产区。不管你想收藏哪一类葡萄酒，意大利都为你提供了无限可能。（来源：红酒世界网）

收藏葡萄酒可能复杂到为一些产品认证标签都已模糊不清的稀有酒款而身陷激烈的竞购战，也可能简单到认真挑选几瓶美酒，然后把它们妥善储存起来。如果你想收藏美酒，那就从意大利开始吧。

意大利葡萄酒通常结构更为强劲，因此具有不错的陈年潜力，有的甚至可以陈放70年，而且历经岁月打磨后可展现出更加迷人的风采。不过，不管是哪个产区的意大利葡萄酒，在购买时最好选择近10年之内的酒款，以确保其仍处于巅峰状态。而且还要记住一点，酒龄越老，年份就越为重要。

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在众多适宜陈年且值得收藏的意大利葡萄酒中，最具声望与特色的当属桑娇维塞（Sangiovese）和内比奥罗（Nebbiolo）这两员大将。

一、桑娇维塞挑选指南

作为托斯卡纳（Tuscany）的灵魂葡萄品种，桑娇维塞成就的好酒不胜枚举，在选购时可优先考虑以下产区：经典基安帝（Chianti Classico DOCG）、蒙塔希诺布鲁奈罗（Brunello di Montalcino DOCG）和高贵蒙特布查诺（Vino Nobile di Montepulciano DOCG）。

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1、 经典基安帝

经典基安帝葡萄酒可以采用100%桑娇维塞酿造，也可以混入比例在20%以内的其它本地品种，如卡内奥罗（Canaiolo）和科罗里诺（Colorino），甚至可以由桑娇维塞与赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）及西拉（Syrah）等国际品种混酿而成。

不管采用何种葡萄酿造，“Classico（经典）”这个词都有着举足轻重的地位。经典基安帝位于基安帝（Chianti）产区最核心最古老的片区，在1984年独立划分边界并于1996年获得DOCG等级认证。与基安帝产区相比，这里对葡萄种植有着更为严苛的规定，出产的桑娇维塞葡萄酒品质更高，风格美妙迷人，具有10年以上的陈年潜力。

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较之经典基安帝葡萄酒，经典基安帝珍藏葡萄酒（Chianti Classico Riserva）选用的酿酒葡萄品质更出色，上市发售前经过更长时间的陈年，生命力也更胜一筹。随着陈年，经典基安帝珍藏葡萄酒原有的草本、樱桃和些许葡萄醋的芳香会渐渐演变为干牛至叶和活泼的酸樱桃等更复杂的香气，并交织着甜美浓郁的香醋气息。

从2010年份的酒款开始，经典基安帝葡萄酒新增了“特级精选（Gran Selezione）”这一等级。该等级葡萄酒所用的酿酒葡萄必须完全来自酒庄的自有葡萄园，最低酒精度为13%（经典基安帝珍藏为12.5%，经典基安帝为12%）， 而且至少陈年30个月才能上市（经典基安帝珍藏为24个月，经典基安帝为12个月），其中包含至少3个月的瓶陈。

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2、 蒙塔希诺布鲁奈罗

蒙塔希诺布鲁奈罗原产自经典基安帝产区南部的蒙塔希诺镇（Montalcino），在这里，桑娇维塞被称为“布鲁奈罗（Brunello）”。蒙塔希诺镇是托斯卡纳最温暖干燥的产区之一，种植的布鲁奈罗葡萄的酚类物质成熟度比其它产区都要高。

蒙塔希诺布鲁奈罗是最受追捧的意大利葡萄酒之一，有着“托斯卡纳皇冠上的明珠”之美誉。其架构宏大，香气颇具冲击力，需要陈年较长时间方可进入适饮期。法律规定，蒙塔希诺布鲁奈罗葡萄酒只能由100%桑娇维塞酿造，上市前需陈年5年，珍藏级别的则需要陈年6年以上。

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蒙塔希诺布鲁奈罗葡萄酒酸度较高，与其饱满的酒体和强劲的风格构成了和谐的平衡。倒入杯中后，丰富多样的浆果香飘拂而来，草莓、樱桃、黑莓和蔓越莓的果香中暗含着紫罗兰和草本的香气，有时还会伴有甘草和些许摩卡或意式浓缩咖啡的气息。随着陈年，这些年轻时的香气会发展成糖渍红色水果、皮革、榛子和烘焙巧克力的芳香，给酒款增添别样的趣味。

3、 高贵蒙特布查诺

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高贵蒙特布查诺是首个从DOC升级为DOCG的产区，这里的桑娇维塞克隆品种是普鲁诺阳提（Prugnolo Gentile），可与卡内奥罗、科罗里诺、赤霞珠、梅洛及西拉等品种一起混酿，成酒颜色深浓，酒体适中，风格优雅，蕴含明快的红色水果和些许香草的香气，伴有一丝肉桂的气息。

在高贵蒙特布查诺葡萄酒中，顺滑的单宁与天然的酸度结合得十分和谐，美妙的咸味贯彻始终。高贵蒙特布查诺葡萄酒分为两种风格，纯粹派酿酒师仅使用本地品种，酿制的葡萄酒更经典优雅，其他酿酒师则将桑娇维塞与法律允许的国际品种混酿，酿制的葡萄酒更为强劲圆润。

二、内比奥罗挑选指南

内比奥罗酿成的葡萄酒是世界上最强劲有力酒款之一，但又兼具了十足的优雅感，其生命力极强，陈年期间可以持续发展出别样的香气与风味。在内比奥罗葡萄酒家族中，陈年潜力最出色的酒款便是巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）。这两种葡萄酒产自皮埃蒙特（Piemont）产区南部，均由100%内比奥罗酿造而成。

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1、 巴罗洛

巴罗洛产区共有11个产酒村，其中最出名的5个村为巴罗洛、拉梦罗（La Morra）、卡斯蒂戈隆法列多（Castiglione Falletto）、塞拉伦加阿尔巴（Serralunga d‘Alba）和梦馥迪阿尔巴（Monforte d’Alba）。这5个酒村支撑起了整个巴罗洛产区87%的葡萄酒产量。巴罗洛产区内的风土差异较大，所以不同村子酿出的葡萄酒风格各异。若能集齐5大核心村的酒款，用心体会个中的细微差异，想必也是一件十分美妙的事情。

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巴罗洛葡萄酒刚毅不屈，单宁极其强烈，带有令人振奋的高酸度，平均酒精度高达14.5%。酒龄尚浅时，巴罗洛葡萄酒迸发着明快的樱桃和玫瑰花瓣的香气，伴随着茴香、黑茶和皮革的微妙气息。在陈年过程中，巴罗洛葡萄酒可以较好地保留其年轻时的香气，并衍生出森林地表和经过烧制的黏土的气味。

2、 巴巴莱斯科

虽曾一度淹没于巴罗洛葡萄酒的光芒之下，但凭借着浓郁优雅的花香以及巨大的陈年潜力，如今的巴巴莱斯科不仅被誉为“皮埃蒙特之后”，在全球范围内也享有盛名。巴巴莱斯科葡萄酒也采用100%内比奥罗酿制。不同的是，巴巴莱斯科产区坐落于塔纳罗河（Tanaro）南部，受海洋的影响，这里的内比奥罗更早成熟，而且在酿造时浸皮时间更短，因此成酒中的单宁比巴罗洛葡萄酒更柔顺，年轻时也更为易饮。

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品质优异的巴巴莱斯科葡萄酒年轻时单宁厚实，具有至少10-15年的陈年潜力，有的甚至可以陈年20多年。典型的巴巴莱斯科葡萄酒散发着玫瑰和紫罗兰的香气，带有樱桃、松露、茴香和甘草的风味，不过巴巴莱斯科产区三大村庄的葡萄酒又各具特色。巴巴莱斯科村出产的巴巴莱斯科葡萄酒香气优雅浓郁，结构均衡；内华村（Neive）所酿的巴巴莱斯科葡萄酒以单宁强劲、结构突出而闻名；来自特黑索村（Treiso）的巴巴莱斯科葡萄酒则最为轻盈优雅，花香更浓，风格相对女性化。