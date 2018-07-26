入伏喝一杯 让酒精挥发汗液

导语：伏天儿一到，整个夏天最闷热难熬的时期也如约而至。在北方，关于“热”的记忆有相当一部分是由摆在盘中满满当当的各种瓜果组成的——好在有可爱的西瓜、桃子、百香果……再热也能感安慰。（来源：TimeOut北京）

热天儿也是饮酒的好时机，酒吧门口、马路牙子、高台高凳……总想借着酒精挥发一下汗液。转念一想，要是将瓜果和酒精组合成杯杯特调，这会否就是伏天儿最清凉的武器？

西瓜 西瓜宾治

只在春夏开放的“EQUIS 露台季”，于今夏带来了超火的“扎打鸡尾酒”震场。被调酒师们称为“Draft Cocktail”的扎打鸡尾酒，如今流行于纽约和洛杉矶各大酒吧中。如扎啤般简单的取饮方式，背后是对食材和调制方式的严格要求——一如这款清新低酒精度的西瓜宾治，白朗姆酒与法兰纳姆利口酒+新鲜西瓜汁，将给足你专属夏日的沁心冰爽。

EQUIS

地址：朝阳区亮马桥路48号北京四季酒店东侧裙楼5层

电话：5695 8880

营业时间：周一至周日，18：00至深夜

百香果 青城

夏日酒单中无敌开胃的一款——来自法国的 Citadelle 金酒，以手工采摘的新鲜杜松子、紫罗兰、橘皮、肉桂等香料蒸馏而成，口感细致复杂。黄瓜与薄荷的加入使得这杯酒更加清香袭人，而百香果在赋予酸度的同时，也为酒增添了一番夏日风情。

Blue Note Beijing

地址：东城区前门东大街23号

电话：170 0000 0288

营业时间：随演出（具体可致电问询）

凤梨 Milk Punch

一款闻得见果香却不见奶体的椰奶宾治。5年朗姆为基酒，同时加入意式浓缩咖啡……酒单上看见如此配料，似乎觉得腻味？

将烹调技术领先运用到调酒中的 Scandal，把椰奶、咖啡的香气和口感通过“蛋白质遇柠檬酸凝结”的原理将奶体中腻腻的脂肪和蛋白质过滤，保留了风味的同时，令酒体通透如水，口感也更甚清爽。新鲜、轻盈、负担更少，是你爱上它的完全理由。喝的时候别忘了杯口的菠萝脆片儿，与酒中的热带果味贯穿一体，夏日感十足。

Scandal

地址：朝阳区工人体育场北路4号机电院内（D Lounge 隔壁）

电话：6508 5150

营业时间：周一至周日，19：00-次日02：00

荔枝 东方之雪

夏日感十足的“东方之雪”之所以有个如此“寒冷”的名字，是因为 Yun 酒廊的调酒师在创作中用到了雪树状伏特加。新鲜荔枝、荔枝酒及起泡酒的介入，则表明了它的夏日属性。此外，Yun 还专为夏日准备了各种水果特调——在马提尼、达奇利中加入西瓜、柠檬、芒果、桃子......随你喜欢。订制的4-6人分享装，更适宜三五好友欢聚。

云露台酒廊

地址：东城区王府井金鱼胡同8号王府半岛酒店15层

电话：8516 2888

营业时间：周日至周四，18：00-0：00（周五周六至凌晨01：00）

草莓 桑格利亚

桑格利亚是西班牙语，意思是甜味葡萄酒和水果混合的鸡尾酒。草莓桑格利亚汽酒，能给人浪漫红酒与新鲜水果碰撞出的奇妙口感，冰爽的汽酒搭配酸甜的草莓，是任何一个聚会上都不应该缺少的清甜。

炫酷

地址：朝阳区光华路1号 北京嘉里大酒店一层

电话：5650 2398

营业时间：24小时

桃子 Peach Sour

Red Dog 的 Peach Sour 在传统威士忌酸的基础上，加入了桃子的元素，些许桃子的果肉，不仅让酒体变得更加顺滑，也丰富了口感的层次。这是喜欢桃子的你，无论如何都要尝试一下的“中国桃”诗意。

Red Dog

地址： 朝阳区三里屯SOHO5号商城B1-538（SOHO下沉广场最南端）

电话： 156 0023 3938

营业时间：周一至周日，18：00-02：00