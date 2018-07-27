普洛赛克鸡尾酒 夏日清爽享不停

导语：炎炎夏日，你是否还在为找不到解暑的饮品而发愁？本文将与大家分享4款简单易学的普洛赛克鸡尾酒，送你清凉一夏。（来源：红酒世界网）

对于广大葡萄酒爱好者来说，若是能在炎炎夏日里来上一杯冰爽沁凉的美酒，实在是人生幸事。今天，小编将与大家分享4款简单易学的普洛赛克（Procecco）鸡尾酒，相信喝过之后，定能满足你夏日的小确幸。

1、 阿佩罗（Aperol Spritz）

阿佩罗是一款经典的意大利开胃酒，同金巴利（Campari，意大利的一种餐前酒）相似，但口感上更为甜美。柑橘的风味中夹杂着金鸡纳树（Cinchona）和龙胆草（Gentian）微苦的口感，清热解暑，十分适合夏日饮用。

图片来源：Aperol

原料：

等量的普洛赛克、苏打水和阿佩罗

做法：

1、 将一定量的普洛赛克（通常是60毫升左右）倒入鸡尾酒酒杯中；

2、 加入等量的苏打水；

3、 加入等量的阿佩罗；

4、 根据个人喜好加入橙汁和冰块；

5、 轻轻搅动直至混合均匀。

2、 雨果鸡尾酒（Hugo）

雨果鸡尾酒源自意大利上阿迪杰（Alto Adige），在匈牙利和德国也非常流行，其颜值高，花香馥郁，口感十分清爽。

图片来源：Wine Dharma

原料：

等量的普洛赛克和苏打水，1/2容量的接骨木花糖浆

做法：

1、 将一定量的普洛赛克（通常是60毫升左右）倒入鸡尾酒酒杯中；

2、 加入等量的苏打水；

3、加入1/2容量的接骨木花糖浆；

4、 根据个人喜好加入柠檬、酸橙、薄荷、苹果片和冰块；

5、 轻轻搅动直至混合均匀。

3、 柠檬切罗酒（Limoncello）

柠檬切罗酒是意大利人喜欢的一款餐后酒，它带有柠檬的风味，与普洛赛克结合后，其柑橘类风味更佳，酸度清脆，口感激爽。

图片来源：Noble Pig

原料：

100毫升普洛赛克和20毫升柠檬切罗酒

做法：

1、 将带有气泡的普洛赛克倒入鸡尾酒酒杯中；

2、 加入柠檬切罗酒调味；

3、 加入薄荷叶、新鲜石榴和冰块。如果你想要更有情调一些，就在玻璃杯的一侧放上一片新鲜的柠檬吧。

4、 含羞草鸡尾酒（Mimosa）

含羞草鸡尾酒是贝里尼鸡尾酒（Bellini）的衍生款，只是将原本的桃汁换成了橙汁。清爽的普洛赛克邂逅新鲜的橙汁，再加上少许冰块，这个夏天简直不要太清凉。

图片来源：the Cocktail Queen

原料：

等量的普洛赛克和新鲜橙汁

做法：

1、 将带有气泡的普洛赛克倒入鸡尾酒酒杯中；

2、 加入等量新鲜橙汁；

3、 轻轻搅动直至混合均匀