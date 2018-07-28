用白葡萄酒也能去除红酒渍

导语：听说衣服上不小心染了红酒渍，还能用白葡萄酒去除，这是真的吗？（来源：红酒世界网）

喝红酒的时候，有时难免会不小心将酒液溅到自己或别人身上，要是溅到白衣服上就更尴尬了。当然，如果你恰好带了便携去污笔或瞬间去污剂，那就最好不过了。不过相信大部分人十次中有九次都会把便携去污笔忘在家里，从而陷入窘境。

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难道就没有办法可以去除衣服上的红酒渍吗？有人说可以用苏打水或小苏打，也有人说可以用白葡萄酒，不过白葡萄酒真的可以有效去除红酒渍吗？这个看起来不太可能的解决方案其实是有一定的科学依据——白葡萄酒可以有效地溶解花青素化合物，正是这种色素赋予了红葡萄酒颜色。

下面我们可以分别检验一下自来水、便携去污笔和白葡萄酒去除红酒渍的“功力”。不过，无论你使用哪种方法，被红酒染色的衣服总归是需要机洗的，因为三种方法都无法完全消除红酒渍。

用水去除红酒渍（图片来源：VinePair）

用便携去污笔去除红酒渍（图片来源：VinePair）

用白葡萄酒去除红酒渍（图片来源：VinePair）

在这三种方法中，用水去除红酒渍的效果是最差的，只有在迫不得已的情况下才使用。而便携去污笔的效果是最好的，不过它会让红酒渍变成一个奇怪的浅棕色斑点，直至我们将衣服放进洗衣机中清洗。令人惊讶的是，白葡萄酒竟然也可以有效地去除红酒渍，虽然效果并不如便携去污笔那么成功，但它能让红酒渍的颜色明显变浅。

之后，我们再用冷水洗涤衣服，看看衣服上的污渍会发生什么变化（详情如以上三张图最右所示）。用水处理过的效果依然是最差的，清洗后衣服上的污渍变黑了。而在这个阶段，便携去污笔再一次证明了它的价值，用它处理过的污渍几乎不见了。经过白葡萄酒处理的污渍虽然变浅了，但衣服也不能在公众场合穿了。

如果衣服确实染上了红酒渍，最佳的办法还是去购买有效去除污渍的工具，但如果手头上暂时没有除污工具的话，白葡萄酒也不失为一个稀释红酒渍的好方法，不过记住在机洗前要使用更有效的工具去除污渍。