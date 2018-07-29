导语：意大利的葡萄品种多不胜数，入门级葡萄酒爱好者应该如何挑选合适的酒款呢？（来源：红酒世界网）

意大利葡萄酒是世界上最难懂的葡萄酒之一，一方面在于其复杂的分级制度和葡萄酒术语，另一方面在于其众多的葡萄品种——大约有500-600种。那么对于新手而言，应该从哪些葡萄酒入门呢？本文为大家推荐一些风味浓郁、果香美妙的意大利入门级红酒。

1、 黑珍珠（Nero d‘Avola）

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如果说意大利的形状是一只长靴，那西西里岛（Sicily）就是位于意大利“鞋尖”处的一个即将被踢起的足球，它是地中海岛屿中最大的一个。黑珍珠是西西里岛的明星红葡萄品种，用其酿造的葡萄酒果味充沛，带有明亮的红樱桃、黑莓和胡椒的特征，结构良好，酸度活泼，酒精度适中。黑珍珠葡萄酒在饮用前需要在杯中或醒酒器中“呼吸”一下，适合搭配千层面、汉堡和披萨饮用。

2、 蒙特布查诺（Montepulciano）

蒙特布查诺是意大利种植面积第二大的葡萄品种，仅次于桑娇维塞（Sangiovese）。在酒标上，蒙特布查诺葡萄酒通常将产区名加在葡萄名后面，如“Montepulciano d’Abruzzo”，意思是产自阿布鲁佐（Abruzzo）产区的蒙特布查诺葡萄酒。

蒙特布查诺葡萄酒质地柔顺、丝滑，带有层层黑色水果的风味，口感上呈干型，酒体中等至饱满，适合搭配烤肉、烟熏肉、番茄酱意面和奶酪。

3、 黑曼罗（Negroamaro）

黑曼罗种植在普利亚（Puglia）气候相对更炎热的地方，在意大利“靴子”的鞋跟处。黑曼罗葡萄酒单宁感很强，由于年份条件不一、葡萄受爱奥尼亚海（Ionian Sea）降温影响程度不同，以及酿酒师使用了不同的工艺，酒款的风格也会有所不同。

这个品种经常与普里米蒂沃（Primitivo）混酿，以柔化单宁及凸显甜美的红色水果风味。黑曼罗葡萄酒可以与烤肉、手撕猪肉和甜鸡肉等搭配。

4、 普里米蒂沃

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普里米蒂沃又称为仙粉黛（Zinfandel），种植在普利亚，经常与黑曼罗混酿以柔化单宁。不过，意大利也出产单一品种的普里米蒂沃葡萄酒，其拥有浓郁的水果和迷人的香料风味，酒精度较高，酸度低，单宁适中，口感顺滑，可以搭配腊肉、烤蔬菜和汉堡等饮用。

5、 布拉凯多（Brachetto）

布拉凯多产自皮埃蒙特（Piedmont），可以酿造出酒体轻盈、甜美的低泡甜型葡萄酒。产自皮埃蒙特的布拉凯多葡萄酒可以在酒标上简单地标注“Brachetto”，而标注“Brachetto d’Acqui”的则是DOCG级别的酒款，“Acqui”是位于皮埃蒙特南部丘陵地区的阿奎（Acqui）产区。

这种风格独特的起泡酒带有红色水果、蜜饯花朵和奶油的风味，适合搭配甜点享用，如巧克力等。

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6、 多姿桃（Dolcetto）

“Dolcetto”本意“小甜果”，不过在酒中你可尝不到甜味，多姿桃葡萄酒通常是干型的，果味柔和，以蓝莓和樱桃风味为主，酸度较低。这是一种简单易饮的葡萄酒，可以搭配多种食物，如开胃菜、意大利腌肉和红酱意面等。

7、 巴贝拉（Barbera）

巴贝拉葡萄酒是皮埃蒙特的日常餐酒，酒液呈深宝石红色，散发着成熟樱桃、黑莓、草本和泥土的气息，口感轻盈、明亮，酸度活泼，含有丰富的红色水果风味，单宁良好，质地柔顺。该酒适合搭配熏火腿、烟熏奶酪、炖牛肉以及披萨饮用。