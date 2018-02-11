才女徐静蕾又要出大招 马上就要放出新的“静蕾体”

导语：作为圈内著名才女徐静蕾，想必大家都有所了解的。就在2月8号，才女在此发博自己又要准备发新字体了，不知道的以为打开了书法艺术家的微博。

才女在街头偶遇自己的“静蕾体”，开心发博要上线自己的新字体了。随便翻开徐静蕾的微博，没有电影宣传也没有多少自己自拍，整整一页都是自己的水彩画。还生怕粉丝被骗，一直直呼自己并没有出售任何书法水彩画等。

方正静蕾简体

早在2007年徐静蕾就发布了个人书法计算机字库产品，这款被命名为“方正静蕾简体”是根据徐静蕾手写字体而创作完成，被称为我国第一款真正意义上的个人书法计算机字库产品，自然也是国内首位推出个人字库的明星。作为一个明星字体好看到输入进电脑广为流传运用，简直不要太出色好吗，一不小心就要成为书法家了！

徐静蕾这些年慢慢转入幕后，开始导演作品。而且导演作品成果喜人，国内国外获奖无数。无论从演习还是做导演，一直都很上手的徐静蕾。从小就开始学习书法，17岁时又开始喜欢美术，更是曾经穿梭半个北京去学艺。

成果自然不必多说，从徐静蕾整整好几页的微博po自己水彩画就可以看出，已经慢慢很是得道了。每个画画人的心中都充满对生活的热爱与憧憬，从静蕾的画中可以看出，色彩缤纷漂亮。希望以后能在荧幕上多多看看静蕾，把更多美好带给大家。