穿好雪地装 边看冬奥会帅哥边去雪地耍一耍

导语：第23届冬奥会马上就要接近尾声，除了精彩的比赛，这届运动员的颜值也是不容小觑，隔三差五花式上热搜。接下来，我们就带着大家一起来看看这届冬奥会几位颜值和流量担当！

羽生结弦：日本花样滑冰运动员

看过这届冬奥会花样滑冰的童鞋，一定对本届花滑冠军羽生结弦印象深刻！作为66年来第一位蝉联冬奥会男单冠军的选手，94年出生的羽生结弦不仅12次打破世界纪录，还是多项比赛的世界纪录保持者。

羽生结弦

一出场就自带热血漫画BGM的羽生结弦，不仅有开挂的履历，还生了一张标准漫画美少年的帅气脸。在这届冬奥会上，看他在冰上旋转跳跃和极强的艺术表现天赋，难怪央视资深解说陈滢说出了这一段诗意满满的评价“容颜如玉，身姿如松，翩若惊鸿，婉若游龙”！

羽生结弦

羽生结弦

冰上阴阳师羽生结弦

羽生结弦

但私底下的羽生结弦就比较可爱了，为了不妨碍队友采访，从人家身后爬过去也是很萌了！

爬过去

羽生结弦的萌还有他和维尼熊的“爱情”故事，走到哪都要带个维尼熊的羽生结弦，声称只有维尼熊的陪伴，自己才有安全感。作为维尼熊的带货王，所以每次比赛结束后，赛场都会下起一阵“维尼熊雨”！

离不开小熊维尼的羽生结弦

羽生结弦和他的维尼熊

先安顿好我的小熊

也是真爱了

金博洋：中国花样滑冰运动员

在这届冬奥会上，中国花样滑冰小将金博洋的表现也让人眼前一亮。小小年纪，但比赛履历也是十分精彩。在本届冬奥会上，更是获得男子单人滑第4名，为中国代表队创造冬奥会历史最好成绩。

金博洋

金博洋

金博洋

费尔南德兹：西班牙花样滑冰运动员

要说这届花样滑冰都是高颜值呢！冠军羽生结弦，亚军宇野昌磨，还有来自西班牙的季军91年的费尔南德兹也是潇洒爱搞怪了！

费尔南德兹向你比心

费尔南德兹

费尔南德兹

他古典优雅式的表演风格和富有张力的动作，也是让人眼前一亮！

费尔南德兹花样滑冰

费尔南德兹

刘少林和武大靖：匈牙利短道速滑运动员，中国短道速滑运动员

平昌奥运会最后一个比赛项目，短道速滑比赛成功把刘少林和武大靖两位运动员送上了热搜！武大靖在短道速滑男子500米决赛中一举夺冠，也是中国队在本次冬奥会收获的首枚金牌。

武大靖夺冠

武大靖夺冠2

除了比赛，武大靖私底下还是名潮boy，平时穿着运动服看不出来，但翻看他的微博，各种私服也是穿成最时髦的运动员！

武大靖私服

而刘少林这位匈牙利短道速滑运动员更是靠着一口流利的东北话成功登上热搜，和弟弟俩人也是短道速滑届的颜值担当了！

接受采访时一口流利的中国话“惊艳”众人

刘少林和弟弟刘少昂

晋级成功后，先跑去拥抱女朋友，这种秀恩爱的方式，教练看了估计想打人！

先拥抱女朋友的刘少林

看了这么多冬奥会的运动型男，是不是也应该好好置办下自己的雪地装，好赶在冬天的尾巴，看完帅哥还能在雪地里耍一耍！下面，我们就贴心的帮你们选出了一些当下最时髦的雪地装！

猎鸭靴

在雪地里穿什么鞋时髦又保暖，今年流行的猎鸭靴就要拿出来说一说了！实穿防滑，让你的冬天穿搭上有了更多可能性！

猎鸭靴街拍

猎鸭靴

羽绒服

说到当下流行的羽绒服，oversized款式一定是最受欢迎的！除了近些年vetements，balenciaga等品牌纷纷抢占羽绒服市场，而今年，Moncler更是推出了不少时髦又个性的羽绒服单品，让你们冬天也不耽误凹造型。

宋茜，李宇春

moncler羽绒服

羽绒围脖

如果嫌毛围脖不保暖，今年流行的羽绒围脖也能满足你们保暖凹造型的要求。

大披肩街拍

moncler羽绒披肩街拍