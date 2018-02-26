“仙女攻”刘亦菲 秒站一字马秀腿秀上天！

导语：刘亦菲自从出道就带仙气，从金粉世家到小龙女每一部都给大家留下深刻的印象。作为一直拥有神仙姐姐称号的刘亦菲，其实从小则是武林中的习“舞”之人。

2月24日刘亦菲在微博晒出自己一张照片，瞬间引来十几万点赞。身穿厚重羽绒服、高跟鞋，轻轻松松一字马。这“腿咚”的功底让一众粉丝马不停蹄的赶来热议，纷纷赞叹腿长一米八！这柔韧力，没个多少年积累根本是站不出来一字马。

之前刘亦菲的西服形象曝光，直接就从神仙姐姐一改命号称为国民老公。尤其在拍照现场大玩踢腿武功，简直是国民总攻大人啊！

甚至粉丝专门为刘亦菲起了个名字叫：天仙攻。看这古装扮相里潇洒自如的模样，真的是翩翩公子莫如玉啊。

刘亦菲从小就练舞，并且还会习武。很多戏根本不用替身，直接都是自己来。好几次因为打戏弄伤自己脊椎等等，幼时耍双刀的形象也深深的印在每个粉丝脑海里。一切的柔韧和好身体功底和多年的锻炼是分不开的，去年就po出自己做高空瑜伽的照片，姿势到位功底殷实，令人不得不佩服，这就是比你漂亮还比你努力的原版吧。

近期迪士尼海选扮演花木兰演员时，刘亦菲当之无愧的入选了。自带仙气不说，一身好武艺也让人赞佩不已，让人十分期待之后的大片来袭了。可见褪去神仙姐姐柔弱外衣的刘亦菲，武术功底实打实的令人赞佩，希望早日看到刘亦菲的新作！