迪奥2018秋冬系列发布会 复古叛逆少女的游行盛宴

导语:巴黎时间2月27日下午2:30,艺术总监Maria Grazia Chiuri在罗丹美术馆为我们带来Dior迪奥2018秋冬成衣系列发布秀。Dior在这一季中又为我们呈现了哪些创新?往下看!

这场充满叛逆的2018秋冬系列大秀更是吸引了迪奥中国区品牌大使Angelababy前来助阵。Baby以一身2018春夏系列黑白条纹长裙亮相秀场,胸前的刺绣雕塑图案更是古典又浪漫。

而提前来到巴黎的baby更是曝光了一组街拍大片,同样身穿Dior 2018春夏系列的蓝色流苏外套搭配酷炫的墨镜,气场爆棚。

而这一季的秀场布置相信也让各位看官眼前一亮,目光所及之处都是冲击感极强的拼接海报插画,营造出一股叛逆复古的艺术氛围。

秀场解析:

Dior 2018秋冬系列带我们重回法国1968年那个极具个性的六十年代,塑造当时女性充满理想又富有创意的人生态度。不难看出,这季大秀又是创意总监Maria Grazia Chiuri对女权主义的另一种诠释。

Maria Grazia Chiuri想要通过新系列来唤醒人们对那个颠覆时尚规则时代的记忆。新思潮的迸发,非凡的创意,科技的创新以及大胆的旅行,都化作这一季的灵感来源。

现在,让我们一同跟着这场叛逆又复古的热潮,看看这季Dior又有哪些新鲜看点!

看点一:格纹

格纹作为时尚圈永远不会过时的单品,无论在哪一个时代,它都能焕发出不一样的时尚风采。而在这一季的Dior秀中,格纹套装屡次出现,文艺又中性化,是Maria Grazia Chiuri再次呼吁男女权利平等的一种创意表现。

而这一季不得不提的是苏格兰格纹半裙,表达了“青年震荡”的主题,似乎让我们看到了一群身穿迷你格纹裙的年轻女性,举着“迷你裙万岁”标牌游行的场景,充满了无畏和叛逆。

看点二:不同面料的拼缝抽象印花

不同材质的拼缝设计同样是这季Dior的一大亮点,充满异域风情,似乎在谱写一曲叛逆野性的流浪者之歌。

而抽象又现代的印花图案,又把我们拉回了现实,再次为每一个个性女孩打造年轻前卫的穿搭。

看点三:皮革与漆皮

皮革与漆皮在这一季也被大面积运用,在个性女孩的字典里怎么能没有“前卫”一词呢?!

看点四:轻纱透视

尽管强调女权主义和新思潮,但这季Dior没有丢掉女性柔美浪漫的一面,只有那些又美又酷的女孩儿才是新Dior一直在寻找的。所以,唯美的轻纱和性感的透视装依旧是这季的主旋律。

配饰:

配饰在这季设计中起了非常重要的作用,机车风的印花过膝靴,彩色墨镜,复古报童帽,强势的宽腰带以及曾经的it bag马鞍包,都带我们穿越回了1968年那个独一无二的美好时代。

Dior所谓的女权主义是什么:

说到女权主义,似乎已经成为Dior的一个全新代名词。在2017春夏系列上,女权主义被搬上T台,这也是Dior现任艺术总监Maria Grazia Chiuri加入Dior的首秀,这场秀不仅改写了Dior将近70年来由男性创意总监执掌的历史,同样改写了时尚圈的走向。

在Maria Grazia Chiuri第一场秀中,女权主义成为主题。仙女裙和改良版的击剑服,表达女性柔美浪漫却不乏独立的特性。推出的“We should all be feminist”T恤,更是鲜明的表明了崇尚女权主义的态度,一时成为当下最火热的单品。

同样,J’ADORE改成J’ADIOR,刺绣红心等设计以最易懂的方式,强调Maria Grazia Chiuri想要表达的理念。

不仅在2017春夏系列中,在Maria Grazia Chiuri执掌的第一季Dior 2017春夏高级订制系列上,女权主义也被巧妙的和设计相结合。在满屏仙女裙中,由几件黑色套装打头阵,而模特佩戴的繁复的发饰,交织着女性追求梦幻,热爱浪漫又富有理智的特性。

把女权主义逐渐融入到每件设计中的Dior,一直追求的女权主义到底是什么?由此想来就是让我们学会重新定义自我,拥有自己的立场,表达自己的态度,勇敢追求梦想的精神。

而在刚刚结束的Dior 2018秋冬系列上,女权主义以另一种表达形式再次被强调,摆脱束缚与彰显自我是创意总监Maria Grazia Chiuri对当代女性的精准解读,也是每一个女孩子应该追求的时尚态度。