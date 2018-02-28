美妆博主范冰冰扬言金盆洗手 只因好物安利到自己都买不到

导语：虽然明星护肤早已不是鲜文，但不停安利粉丝的艺人也唯有范冰冰最尽职尽责了。因为唯有范冰冰安利到自己也买不到美妆产品的境地了。

27号晚，范冰冰在app上跟粉丝隔空叫苦。说自己喜欢的产品自己安利到买不上，还有哪位艺人这么实诚的。照片中的冰冰不仅肤白貌美，更是看不出皮肤一点瑕疵。

自冰冰入住晒晒晒安利好物博主后，丛晒萌宠到时尚穿搭可谓尽职尽责。一段时间后就开始疯狂安利自己用的平价好物，冰冰粉迎接这种实用性的冰冰显然表现的措手不及。

甚至有些冰冰涂抹的面膜厂家，都不敢相信是冰冰自己在推广在用，最接地气的艺人非冰冰莫属了。并且每次冰冰推荐好物都要写长篇大论来详细表述产品哪里好，好在哪。可以说把自己处女座认真负责的态度，展现的淋漓尽致。自己爱豆这么爱说话分享事，自然作为粉也是开心到不行。

不过从冰冰分享的好物来看，很多都是隔海相望的日本产品，各位粉丝千万走过路过不要错过了。在冰冰分享的物品里，不仅有种草的好物，还有拔草的网传好物，可以说十分敬业了。怪不得代购们都叫苦连天，连卖产品的商家都说因为冰冰宣传所以脱销。可以说十分有趣了，不过不论如何还是希望看到冰冰多多推荐好物，下次一定要第一时间去买啦！