佳节来袭众星齐上阵 纷纷来庆元宵节

导语：一年一度的元宵节来临了，每逢佳节必有好吃好玩的啊！明星自然也不例外，对于中国传统节日——元宵节。明星之间又是怎么过的呢，让我们拭目以待一下！

先来普及一下元宵和汤圆的区别，虽然都好吃都是用水煮，但是制作工艺完全不一样。元宵是“摇”出来的，馅料切成小方块，放入盛满糯米粉的簸箕里摇，边摇边洒水，直至成型。而汤圆则是“包”出来的，糯米加水和团，像包饺子一样加入馅料，揉成圆球。所以大家吃归吃，该学习的知识点还是要学习一下。

去年元宵节，范冰冰应邀约进行边包元宵边进行快问快答。这也是冰冰这么大第一次包元宵，看得出来除了很开心以外还很想吃。

王俊凯家里很有趣，是婆婆专门做的。而且过年还会吃汤圆，这样的家族风气真的好棒，把传统风俗保护的相当赞！小凯也真的是对汤圆十分中意，还要吃好几碗！

岳云鹏去年就更好玩了，在元宵节半夜的时候买了四斤臭豆腐来大快朵颐，还怕大家看不出清楚专门拍摄了live。此时此刻真的很想问一下，长沙有卖臭豆腐元宵的吗？

去年也正巧也是angelababy孕后的首度出现，照片中面色红润，手捧皮卡丘在碗边的汤圆。根本美丽的不像话，明明是少女好不，应该是做了妈妈后心境更开心了！

元宵佳节不仅是家人欢聚，还有好友也一起上阵。赵薇就在微博晒出自己同苏有朋和林心如的合照，看到合影真的是秒回还珠格格剧情中去。但是面容姣好，根本是岁月无痕啊。

今年元宵佳节又会迎来那些明星有趣的活动和家族传统呢，让我们来一起看看！这次新浪时尚拦来一众大咖明星，深入了解大家对元宵佳节的期盼和如何度过的想法。好玩的是，我们小编还在视频里问道奚梦瑶，元宵只有臭豆腐馅和韭菜馅的时候你选择哪种口味。梦瑶回答说要吃臭豆腐馅的，感觉可以和岳云鹏有的一聊。赶快让我们来一起看看视频，欢庆元宵节吧！