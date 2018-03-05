暖男杜江秒变硬汉 健身博主全面来袭

导语：电影《红海》最近火爆全国，哪个场次人均爆满。除了紧张饱满的情节外，还有就是大家对国产电影以及国民骄傲方面真的是力挺到底。片中杜江的秒变硬汉真是让人佩服连连，到底是如何减下来，让我们一同了解下。

自从有了嗯哼儿子转身做了奶爸后的杜江，一直都是以暖男的形象出现在大众视野。如今因《红海行动》电影的爆火，硬汉的杜江的标签跃然于大众的视野。

如何得到的如此完美身材，自家老婆霍思燕在微博爆料说杜江参加活动时只吃了一把盐当晚餐。因此杜江吃盐减肥法盛传不已，连江疏影也发博要学习杜江吃盐减肥法来保持身材。急的杜江赶紧跳出来大声喊NO，其实吃盐只是为了保持体力以及为了保证肌肉明显度而必要的脱水。大家可千万别效仿，毕竟我们健身是为了健康而不是为了拍片。

女星减肥早已不是新闻，男星变硬汉却少的许多。从杜江自己口述如何减肥我们可以看到，为了对得起角色以及想成为淘汰率50%以上的军中精英，杜江走进了健身房。“每天六小时的力量训练，分上午下午两次进行。一周十三次，加周末肌肉耐力有氧训练，饮食也按照极度严苛的标准去选择。告别了美味，每天早上用水煮好500g鸡胸肉和西兰花装在专门的打包盒里带在身上，无论去什么餐厅、会友、聚餐都“自带酒水”。”

“后来干脆用粉碎机打成糊状流食，减少下咽时的折磨，也方便携带。鸡胸、蛋白、生菜、糙米、大蒜羹……咔嚓嚓嗡，就做好了。喝之前我想象成这是自制冰淇淋，这是辣眼睛的糜肉粥……一个月的时间，不敢有丝毫间断和破戒。这并不是追求所谓的魔鬼身材，而是为了从力量到协调性、柔韧性都能做到这样的“条件反射”。”摘自杜江自述，正因如此苛求自己才有如今的硬汉杜江，如果想更好看清杜江的肌肉还请大家一起走进电影院，来一场视觉的盛宴吧！