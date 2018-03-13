《淑女的品格》曝“预告片” 4位主演造型大猜想

导语：最近，一部由网友脑洞出来的电视剧《淑女的品格》空降网络。并且，网友单方面拉来袁泉，陈数，俞飞鸿和曾黎主演4位不婚主义的时代新女性，引起了大家的共鸣，备受追捧。（编辑：@philtre）

网友脑补出的《淑女的品格》

意想不到的是竟然还得到了陈数和曾黎的回应！看来女神们对这类题材的剧本也是跃跃欲试。而现在的网友专业程度也是让人大跌眼镜，连海报都P出来了，还真是像那么回事！

陈数回应

曾黎回应

《淑女的品格》海报

4位主演

《淑女的品格》预告片

而现在竟然连预告片都制作出来了，所以，我们就带着大家一起来猜一猜如果这部作品真的能开拍，那4位女主将会以什么样的造型亮相？，万一拍了呢！

《淑女的品格》

袁泉：主任医师

袁泉在《淑女的品格》中被安排是一名高冷话不多又爱干净的主任医师，看来又该继续她一向冷冷清清的个性。而对外人一句话没有，回到家变话痨。从这点看，如此高冷的个性，穿衣服自然也不会过于花哨。首先，干净简洁的衬衫一定是衣橱里的必备。

袁泉衬衫造型

极简的黑白灰，利用利落的剪裁突显精英感，这种穿搭风格就十分适合剧中的袁泉。

袁泉黑白配

偶尔穿上明艳色系的衣服，但设计也不能过于繁复，一个做事严谨又自律的人怎么会允许自己穿那些啰里吧嗦的衣服呢！

袁泉活动照

就算换上休闲装，穿上牛仔裤，依旧是文艺范儿十足。

袁泉休闲造型街拍

俞飞鸿：设计师

剧中，俞飞鸿的人设是一名研究生毕业的设计师，不仅是学霸人设，还美感与实用兼备。上能高冷谈生意，下能娇嗲卖萌。所以，对于俞飞鸿的造型穿搭，具有质感和兼具设计感的衣服是衣橱的主打。

俞飞鸿活动造型

所以利用丝巾或是在西服处增加褶皱设计，都能突显女性的柔美气质。而印花类单品更是适合俞飞鸿在剧中设计师人设的穿搭风格。

俞飞鸿穿印花长裙

俞飞鸿穿条纹针织衫

而丝绸衬衫和飘逸的流苏更是突显女性风情万种一面的利器。上班精致优雅，下了班又变的性感靓丽，可不就是剧中俞飞鸿的人设了。

俞飞鸿示范丝绸衬衫穿搭

陈数：天仙老师

陈数在剧中的人设是一名表明幽默风趣，对待学生温柔有耐心，不过私底下也摆脱不了毒舌一面的天仙老师。所以，作为老师，穿搭优雅得体中，不乏正式感。

陈数造型

想想陈数在《和平饭店》里的民国造型，这么复古范儿的老师你见过嘛！

陈数的民国造型

陈数的民国造型

陈数的民国造型2

曾黎：霸道总裁

最后我们来说说曾黎，作为剧中的霸道女总裁，最大的爱好就是给3个闺蜜花钱也是很大方了。那霸道强势一定算是曾黎在剧中的标签，除了基本款西服，剪裁利落的单品一定是霸道总裁们的必备。

曾黎穿搭

曾黎穿大红色礼裙