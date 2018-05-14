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戛纳Day6红毯汇总 娜扎变仙女李宇春中性范帅气依旧

戛纳Day6红毯汇总 娜扎变仙女李宇春中性范帅气依旧
2018年05月14日 15:56 新浪时尚
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　　导语：法国戛纳，当地时间2018年5月13日，迎来非竞赛单元《Sink or Swim》红毯首映，影后玛丽昂-歌迪亚，伊莎贝尔-于佩尔等大咖前来助阵，娜扎，奚梦瑶化身仙女惊艳亮相。更有李宇春，凯特-布兰切特亮相开云集团晚宴。（编辑：@philtre）

　　大魔王凯特-布兰切特身穿 Iris Van Herpen透视纱裙，亮相开云集团在戛纳举办的晚宴活动。年近半百的凯特-布兰切特依旧拥有完美曲线，在立体印花的衬托下，更加性感美艳。

凯特-布兰切特凯特-布兰切特

　　李宇春身穿Gucci 2018早秋系列黑色珍珠装饰闪亮夹克，搭配蕾丝衬衣，出席开云集团在戛纳举办的晚宴活动，这也是李宇春连续三年受邀参加该晚宴。

李宇春李宇春

　　玛丽昂-歌迪亚助阵《Sink or Swim》首映礼红毯，一身Chanel 2014春夏高定系列荷叶边修身抹胸礼裙优雅亮相，小露香肩，展现法式风情。

玛丽昂-歌迪亚玛丽昂-歌迪亚

　　伊莎贝尔-于佩尔助阵戛纳红毯，一身Saint Laurent黑色亮片装攻气十足，尽显老派影后魅力。

伊莎贝尔·于佩尔伊莎贝尔·于佩尔

　　娜扎亮相戛纳红毯，身穿Zuhair Murad粉色深V礼服仙气飘飘，甜美性感两不误。

娜扎娜扎

　　奚梦瑶身穿Alberta Ferretti露腰纱裙现身红毯，极简飘逸的白色长裙，搭配金色橄榄枝发箍让奚梦瑶仙气升级，宛如雅典女神。

奚梦瑶奚梦瑶

　　黛安-克鲁格身穿Armani Privé拖尾长裙亮相红毯。飘逸的长裙设计让黛安仙气十足。在亮片和钉珠修饰下，黛安-克鲁格女神气场十足。黛安还在红毯上大秀美背，满满的高级感。

黛安-克鲁格黛安-克鲁格

　　简-方达身穿Givenchy2018春夏高定系列亮片黑裙助阵戛纳红毯，性感优雅，尽显老牌女星风韵。

简-方达简-方达

　　超模伊莎贝尔-歌勒以一身Zuhair Murad 2018春夏高定系列镂空蕾丝礼服亮相戛纳红毯，气场十足大秀逆天美腿。

伊莎贝尔-歌勒伊莎贝尔-歌勒

　　安雅-卢比可身穿Saint Laurent印花连衣裙亮相戛纳红毯，帅气和美艳并存。

安雅-卢比可安雅-卢比可

　　斯塔西-马汀以一身Christian Dior纱裙亮相戛纳红毯，轻纱飘飘，主打乖乖牌。

斯塔西-马汀斯塔西-马汀

　　Chiara Ferragni身穿Alberta Ferretti粉色蓬蓬裙亮相戛纳红毯，刚刚生完孩子的宇博也是越发少女心了。

嘉拉-法拉格尼嘉拉-法拉格尼
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