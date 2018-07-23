金秘书为何那样 有颜有脑又努力的职场穿搭活教材请收藏

导语：一改“霸道总裁爱上白傻甜”老套，这一次智商在线的金秘书让观众们戏里戏外都为她叫好，这世上有漂亮脸蛋的姑娘太多了，而有颜有智慧的少女就显得稀缺了。（来源：时尚生活派）

金秘书的聪颖不仅体现在工作能力上，适合事宜的衣品可以拿满分，通过精准的单品进行搭配，完美修饰了身形！

她拥有漫画标准身材：胸大腰细腿长，只需利用胸前有丝带、流苏、荷叶边这些细节，来修饰胸型，会弱化“胸大显蠢”的短板，成功转移视线，秒变精致女精英！

那些年，被大胸耽误的衬衫

漫画中，金秘书就是一个时常穿着衬衫展现睿智和妩媚对立面的职场女性，在高度还原漫画的剧集里，便也用衬衫和铅笔裙的造型装扮出大胸，细腰，衣品持续在线的标配版俏秘书。

但大胸穿衬衫，份剂没拿捏对，很容易就从性感尤物迈到胸大无脑那个范畴，那么，金秘书是做了什么，让人设始终保持在“聪明漂亮身材好”这个完美线上的呢？

金秘书穿大尖领

这看似基本款的尖领衬衫，里面的小招数可不少。小尖领确实自带干脆利落的女强人形象，可是搭配紧扣的领口，就很容易显得脖子短，自然看起来就臃肿笨重了不少。

金秘书选择的大尖领就讨喜很多，在一定程度上避免了死板和老气，显出一种带着慵懒的优雅，在穿着这样款式的衬衫时，可以解开领口的扣子，拉长颈部线条，从紧绷的领口变成率性的小V领，一个简单的小动作就能搞定。

金秘书领口要打结

领口绑带的款式在今年可是非常流行的，金秘书不仅紧随潮流，还“心机”的利用了胸前绑带这种美观的技巧，修饰了胸部偏大的问题。

细致的蝴蝶结可以柔化胸部造成太过抢眼的视觉感官，达到更温柔细腻的效果，蝴蝶结也不用太刻意，像金秘书这样低低地系在锁骨下方，可以美化锁骨的线条，也避免留下太过甜美的印象，显得随性不少。

金秘书穿荷叶边

除了OL风的衬衫，荷叶边也是金秘书非常热爱的款式，浪漫复古的荷叶着身充满女人味，皱褶的遮挡也有修身的效果，既是可爱也保持着优雅。

金秘书在穿着时有个小窍门：解开衬衫上扣变身小V领，可以展露锁骨，拉长颈部线条，透肤的荷叶效果更浪漫温柔，衬托气质。

论漫画腿的正确打开方式

一直以为如此完美比例的腿只有在漫画里才能看见，殊不知金秘书厉害之处便是将修长美腿带到了现实中，高腰铅笔包臀裙拉高腰线，显得腿更纤长，金秘书本身也很“争气”，平坦的小腹，顺畅的臀部线条，就算是极为考验身材的包臀裙，也不在话下。



金秘书活脱脱搭出了一个人体马卡龙，浅色系的搭配弱化了雷厉风行的职场印象，增添了知性和优雅，而颜色层次的变化也会拉长身形比例，起到拉高视觉、最优化身材的效果，选择对的色系搭配，可是驾驭腿长和美观的一大重点！

白色是百搭

米白与驼色的搭配是基本款了，毫不费力即可搭出气质与知性。

而米白色与雾粉色也是绝配，穿搭起来少女感满满，立刻解锁减龄效果。

同色系搭配法

使用相近色系做搭配，适睛度极高，也更有层次感，酒红色与驼色的搭配，还带有一定成熟韵味。

裸色上衣搭配黛粉色包臀裙非常经典，这样的渐递搭配是绝不会出错的。

下班后穿T恤才能放飞自我

忙碌工作后需要放松被束缚的身体，选择简单有造型的T恤，为自己的夏天增添清爽朝气，职场女秘书瞬间减龄成少女！

包品是穿搭的点睛之笔

包治百病，相信金秘书也是深谙着这个道理，作为副会长秘书应该还是有职场压力的，这时候当然还是该买个好包犒赏自己啦，别看金秘书的服装都来自韩国平价品牌，一般的上班族也都买得起，但她的包，可是各个大有来头呢。

大容量像多啦A梦的口袋

上班通勤忙起来跟打仗一样，身为一个职业秘书得随时准备好副会长需要的一切用品，故而，一个大容量的包款在这时就肩负极为重要的位置了。

Chloé新款的FayeDay不仅比老版更大容量，更加柔软，而且依然保持着大气的美观度，这真是没辜负它“日用包”的美名。

MK这款内容量大的包款正是刚好。

长方形硬度的包身看起来正式了不少，灰色更为低调内敛。

这款包皮质柔软，而且不要看它看似挺大，实则自身很轻，上班迟到背着跑八百米毫无负担。

云扣装饰在米白色包身，配合本身利落的线条，显得整体都非常简约大方。

在经典包款上增加了装饰的Fendi保留了婉约的气质之余，也多了一分俏皮活泼。

Loewe这款由40块不规则的合成皮革组合而成的包，不管从哪个角度来看都非常立体，个性十足。

麻雀虽小五脏俱全

身材娇小的小仙女们尤其可以首选一款小包，挎背或侧背都刚刚好，不会显得太沉重无法驾驭，整体尤其有一种玲珑的可爱。

深褐色这款Sandro圆弧的包身舒缓视觉，色系沉稳内敛，简约大气。

Ferragamo这款链条包非常好搭，方正的包型配以圆环扣饰装点包身，在包侧做出链条流苏装饰，小巧可爱。

Fendi这款珠珠滚边包就显得华丽不少，浅色的包身配以深色滚边，做出层次感装饰，大小适中不论侧背还是斜挎都很适宜。

这款Mulberry真的很良心，即使是mini版大小也足够装不少东西，非常方便。

根据我的基（谷）础（歌）韩（翻）文（译），这款包除了本身百搭之外，似乎是还可替换带子做造型变化的呢。

简洁干练的线条感，带来强烈直率的感受，展现金秘书内心帅气一面。

拼色款JC加上锋利感扣饰和侧边的铆钉则显得个性许多，中和了金秘书的一派温柔。

出门自有出门的包

上了一周班终于可以出门耍，当然是要把压箱“战包”拿出来，比起通勤包款，出街约会的款式当然要更惹眼，逛街一遭，必须得艳压一圈！

Tod‘s这款白色侧背包稍带一点运动风，搭配起来比较随性大方，非常适合出街游玩。

加上肩带可做侧背款，把背带拿掉就如金秘书一样做一个萌系小提袋吧！

少女心十足的一款包包，编制包身配上非常流行的亮色锁链包带，专为约会而生。

实用性虽然确实不太够，但耐不住人家好看啊！背出去约会不要太可爱。

参加晚会的金秘书就更是光彩照人了，橘红色长礼服搭配Jimmy Choo的梦幻闪亮包款，瞬间艳压在场所有人。

从腕表细节上就开始美

腕表的用途可不仅仅只是用来看时间，它也是彰显品位和身份的标识，不同的表搭配不同颜色、款式的服装，从细节开始，妆点你的美。

这款Ferragamo金色设计款腕表，表带中做出镂空法的细节，显得手腕更为纤细，金色带着一点复古配合着现代造型，整体更典雅摩登。

很经典的锁链表带简约优雅，作为搭配不会太过抢镜，却也造型别致，没有过多装饰的经典款，配合服装也很百搭，职场佩戴也再合适不过了。

Stonehenge这款表就复古多了，小而精美的表身衬托更淑女的气质，深褐色的表带搭配表面包边的金圈，也显得沉稳内敛，看起来非常有质感，给人可靠的气质。

精致女孩配饰不能少

该穿的都穿了该背的也背好了，精致女孩还差什么呢？饰品！饰品对整体搭配的整合性可不容小觑，如果你颜色没出问题，穿搭也很出彩，但就还是觉得少了点什么的时候，相信我，找些特别的小配饰，绝对会有出人意料的效果。

好气色，妆出来

金秘书自然通透的妆容，无辜又温柔的表情不仅虏获了副会长，也虏获了一票观众的心，浓妆艳抹留在夜晚，白天上班出勤，就还是像金秘书这样，画个淡雅的斩男妆吧！

底妆

通透的底妆是非常重要的，好的肌肤状况会提升整个人的精气神，让人看起来更精致更有朝气，故而，适合自己的底妆产品尤其重要，肤质，色号，唯有和自己的肌肤相配，才能为自己的妆容带来最好的精神面貌。

可见金秘书对妆容也是非常在意的，时刻保持好的状态才能在职场的忙碌下随时备战，也可以在恋爱的时间里更可爱动人，女孩子的小心思，可是很花俏的呢！

韩剧的妆容非常注重底妆的清透无暇，金秘书选择用气垫BB上妆，使妆感更为服帖。

腮红

腮红在金秘书的妆容中是一大重点，笑起来饱满的苹果肌使她看起来朝气十足，偏橘色的腮红非常显白，提升了气色让人看起来元气满满的。

膏状腮红非常好上手，就算是化妆小白也能运用得当，杏桃色的腮红清淡却并不失存在感，自然的像少女皮肤中淡淡透出的红晕。

将腮红上在眼帘下方苹果肌上方，这会让你看起来非常显小，而且也能轻易达到让脸看起来更小更娇俏的效果。

唇妆

为和腮红搭配也使用了淡雅柔和的橘红色唇膏，使整体妆容更完整，看起来也更和谐舒适，配上金秘书招牌的动人笑容，斩男色当之无愧。

使用滋润度比较高的唇彩可以画出嘟嘟唇的效果，让优雅温柔的知性美，再增添一丝少女气息的可爱，显得整体妆容年龄层再更低一些。

水润的嘟嘟唇更能体现出元气和甜美感，这时候则需要避开亚光质感的口红了，比起来，亚光口红会偏欧美成熟。

虽然霸道会长爱上我的梦不是很好做，但做一个职场穿搭有术的小仙女还是没问题的，学会以上扮美方法，明天起就走路带风的去上班！