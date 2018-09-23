秋天如果只能买一双鞋 我会毫不犹豫的选择它

导语：如果秋天只能买一双鞋，我会毫不犹豫的选择芭蕾鞋！它既拥有平底鞋舒适好穿，轻盈百搭的优点，又具有高跟鞋优雅复古，大方迷人的特质。让你一穿上就情不自禁闭上眼睛旋转跳跃，从甜美可爱的少女到风姿绰约的成熟女性，芭蕾鞋能让你从孩童时代一直优雅到老。（来源：瑞丽网）

日常的芭蕾鞋已经让人忘了它来自于艺术，设计师更加专注于这种鞋带来的舒适感和追求发现它无限的美。Miu Miu带起的绑带芭蕾鞋的风潮让这双舞鞋走红，温柔的绑带缠绕脚腕，让单调的芭蕾鞋一下子有了高高在上的格调。融合格纹和金属元素，鲜明的冲突非常朋克个性，打破了芭蕾鞋给人乖巧温柔的印象。

Valentino在黑色芭蕾鞋中加入了品牌特有的铆钉元素，立刻变得摩登起来。

Etro则演绎着华丽复古的宫廷风，优雅华丽。

PART1：谁在穿？模特博主女明星，出街约会拗造型

奥黛丽·赫本也是将芭蕾鞋引为经典的传奇女星之一，从十岁开始学芭蕾舞的她是芭蕾鞋的忠实粉丝，饰演《罗马假日》中的安妮公主时，以白衬衫+A字裙+绑带芭蕾舞平底鞋的形象俘获无数人的心。

芭蕾鞋一直给人以优雅的复古印象，文艺甜美的外形加上轻便舒适的穿着感， 从中世纪的法国到现在，都是很多爱美女生表达态度不可缺少的单品。如今，芭蕾鞋已是日常街拍中的常客，“复古优雅”不再是它的固有风格，不同的搭配穿出不同的气质。张韶涵绑带款芭蕾鞋搭配牛仔短裤和OFF-WHITE的紧身T恤，穿出朋克摇滚范儿。

張鈞甯则是延续了芭蕾鞋的优雅，搭配黑色无袖连衣裙优雅自信。

古力娜扎脚踩Sergio Rossi，搭配同花色连衣裙，甜美复古，芭蕾鞋的铆钉又极具现代感。

Alexa Chung完美示范了Miu Miu这款经典镶钻芭蕾鞋。小黑裙简洁优雅，芭蕾鞋上的水钻装饰为点睛之笔。

钟小姐是芭蕾鞋的忠实粉丝，不论是出街穿的T恤牛仔，还是女人味十足的印花长裙，她总能用芭蕾舞鞋搭出一种“毫不费力的时髦”。

Karlie Kloss仗着自己的逆天长腿，私服出境中频频看到这样一双经典圆头的平底芭蕾鞋，深色和彩色都深得她的欢心。

平时出街像Karlie Kloss一样，从衣橱中选一件舒适的T靴或牛仔外套搭配深色长裤，色彩简单干净，又兼顾时尚度，最重要的是要适度露出脚踝！

Elle Fanning用红色一字带芭蕾鞋搭配小白裙清新甜美，毕竟肤白貌美。

宇博也上脚Miu Miu这款大热的绑带芭蕾鞋，为我们示范了出街的酷女孩用简单的牛仔裤和初秋的西装外套就可以驾驭它。

PART2：芭蕾鞋千变万化，总有一款是你的菜

1。圆头——经典优雅

圆形鞋头+蝴蝶结的芭蕾鞋，是最为常见且经典的款式，没有过多装饰细节，非常轻便好走，与各种风格的着装都能搭。

经典圆头芭蕾鞋不只可以在夏天搭配裙装，秋季与风衣牛仔裤或毛衣半裙也同样很搭。

除了百搭的深色圆头芭蕾鞋，彩色款更加明艳亮丽，搭配印花衬衫热情大方。白色与裸色款更加温柔优雅，瑞酱建议搭配白色裙装最为适合。

2。尖头——修饰腿型

与经典圆头相比，尖头芭蕾鞋虽然少了些少女可爱，但却多了几分时髦摩登和设计感。

尖鞋头的V形线条有拉长小腿的效果，浅口露脚裸和大面积裸露脚背也能让整体比例加分，160cm的姑娘也能看起来更挺拔苗条。尖头芭蕾鞋中更加复古的搭扣款式，视觉上并不会有过于累赘的感觉，搭配裤装也能完全hold住。

3。绑带——新潮朋克

缠绕于脚腕的绑带设计延续了传统芭蕾舞鞋的特点，像少女的梦一般浪漫却不好驾驭，穿法不对就会容易显腿短+粗。瑞酱建议绑带位置不要太高，与裤脚之间留出一部分空白最合适，另外接近脚踝的地方，尽量将绑带方式简单化，大面积露出腿部肌肤可以很好地减轻造型的繁重感。

时尚博主Leandra Medine擅长用基础款加上小细节穿得很有趣，她用浪漫的长丝带缠绕脚踝的芭蕾舞鞋跟硬朗的牛仔裙作中和。