新•品#帮你情人节哄女票 时尚圈推出哪些最潮新品

导语：2018年开年，新栏目#新•品#赶着和大家见面！秉着带大家一览近期各类时髦新单品，快速get当下热潮的宗旨！第一期让我们先来看看时尚圈为了帮你们哄女票，都推出了哪些情人节专属单品和活动。（编辑：@philtre）

Furla百变包盖，送给一天一变的你

轻奢品牌Furla在2018年情人节之际推出全新包盖，令经典My Play Furla包包在特别节日焕然一新，可替换的包盖可以根据不同心情轻松搭配，由温暖的丝绒制成，点缀晶莹树脂石，浪漫华丽，可以说是别出心裁，特别适合你们那些一天一变的小女友！

Furla情人节包盖

除了可替换的百变包盖，Furla推出的新款包包们也是少女心爆棚！少女粉，蓝色彩虹，复古丝绒或是今年特色的扇形包扣都时刻向你们招手呢！

Furla新品

Furla新品

Valextra推出复古游戏，节日首发

Valextra的情人节专属款则更有意思，以电子游戏为主题，灵感来自上世纪80年代经典的8-Bit复古游戏。再搭配同款皮质挂坠，为你的包包赢得更多可能性，在一年中最浪漫的这一天，带你们回归童趣和快乐。

Valextra游戏挂坠

Valextra游戏挂坠

除了游戏挂坠外，Valextra的新品中也不乏更加少女的新系列。由英国设计师Bethan Laura Wood带来的“Toothpaste”元素，将经典的Iside 与Passepartout魔方包焕然一新，个性又时髦。

Valextra新款包包

Valextra新款包包

ASH春夏粉彩来袭

糖果，香料，再加上一切美好的元素调味，ASH春夏新品就是这么少女又梦幻。作为春夏最流行的色调，粉彩总会令人心旷神怡，让人回想起冰淇淋般甜美的夏天。而粉末蓝，薄荷绿到中性裸色也正是情人节的颜色，青春透着柔美。

ASH春夏新品

ASH春夏新品

春天来了，就连新品都时刻透着情人节的味道！

ASH春夏新品

Kate Spade心形单品唤起你的爱

天马行空如少女般奇思妙想，永远是Kate Spade的主题！今年情人节，kate spade推出的情人节单品就把桃心印身上，无论是包包，配饰还是衣服，都让爱陪你们度过整个情人节。

Kate Spade情人节单品

Kate Spade情人节特别款

Kate Spade情人节特别款

Kate Spade情人节特别款

Gucci浪漫自由的爱

Gucci最近推出的新品再次为我们演绎了充满文艺范儿，浪漫又自由的爱情哲学，也非常适合情人节拿来送礼。品牌标志性的“Blind For Love执迷于爱”，从简单直白的标语，到寓意深刻的动物元素，在设计中强调爱情的美好意义。

Gucci“Blind For Love执迷于爱”

Gucci新品

Gucci新品推荐

在这一波Gucci的新品中，大量粉色系的单品也十分适合拿来送女朋友，文艺范儿又少女心，相信不会有女生会拒绝！

Gucci新品中适合送礼的粉色系单品

TOD’S红色系情人节限量鞋包

一年一度的浪漫情人节， TOD’S发布限量款鞋包系列，以红色成就2018最为浓情蜜意的情人节。无论是布满爱心豆豆的Gommino包袋，还是经典的豆豆鞋，都是实穿又长久的单品。

tods限量包包

tods限量豆豆鞋

tods限量运动鞋

Jimmy Choo情人节秘语

无论是blingbling的高跟鞋，还是布满桃心爱意的包包都是这季Jimmy Choo为情人节准备的新单品。让你炫目动人，亦是你于跟他情人节约会之夜表达爱意的最佳选择。

Jimmy Choo亮片高跟鞋和晚宴包

Jimmy Choo金属色包包

Jo Malone London祖玛珑情人节化身浓情玫瑰

祖玛珑情人节限量版妙趣礼盒，将两款珍奢纯粹、甜美馥郁的奢华香氛：经典红玫瑰香氛以及全新丝绒玫瑰与乌木香氛珍藏于内，为你的情人节倾心献礼更添浓情爱意。玫瑰是表达爱意最经典和浪漫的方式，把祖•玛珑两款玫瑰香的奢华香氛赠予心爱之人，太让人心动了！

Jo Malone London祖·玛珑2018年情人节妙趣礼盒

HERA赫妍魅惑卓彩迷你唇盒

由品牌名 “HERA”以及法语词“Amour”构成，代表了由HERA带来的美好而充满爱意的一天，同时也表达了现代优雅而感性的女性在特殊的日子里表达“热爱自我”的人生态度。这个情人节，即便你是单身狗，也要记得爱自己，把自己打扮的美美哒。这款礼盒不仅可以在情人节送女友，也很适合送闺蜜哦！

魅惑卓彩迷你唇盒

Tiffany & Co。 蒂芙尼女士香氛让你“穿上”钻石

180年来，作为爱与美的见证者与缔造者，蒂芙尼将纯真爱意融入新款女士香氛，以一寸性感肌肤、一丝柔美香调、一道钻石折射和一抹梦想之蓝尽情释放蒂芙尼大胆愉悦的现代风格，开启现代香氛的全新探索之旅。Tiffany & Co。 蒂芙尼香氛选取7、8月从法国收获的鸢尾花，通过独特的水蒸气蒸馏法获取鸢尾花凝脂，只为蒂芙尼而生的纯净明媚，感性馥郁，留香至终。

蒂芙尼全新女士香氛

送给她一瓶蒂芙尼香水，让她把钻石穿在身上！

蒂芙尼全新女士香氛

YSL圣罗兰气垫星钻MONOGRAM限量版

2018年，YSL圣罗兰气垫星钻MONOGRAM限量版来袭， 延续经典款的极致漆黑作为主色调， 搭配更醒目的YSL 标志性Cassandra Logo，将优雅奢华、美丽复兴与个性做出新的诠释，无论何时何地，都是最吸引人的时尚单品。内含超持久微海绵色素颗粒保持长效定妆控油效果，尽现你的标志性肌肤风格。配方迎合肌肤的特别需要，演绎哑亮的自然雾光妆效。

YSL圣罗兰气垫星钻MONOGRAM限量版

让随身携带的美妆品变成一件奢侈品，绽放个性，引领时尚。

涂上Louboutin睫毛液和美唇油，给你红色诱惑之吻

Rouge Louboutin Les Yeux Noirs漆光丰盈睫毛液盛载Christian对 l’oeil de braise （炽热明眸）的意想，旨在为女性的眼神赋予显赫蜕变，令妆容释放着激情的火光，散发致命魅力。为睫毛涂上一层红调漆光丰盈睫毛液，随即焕发最火辣魅惑的眼神；或是轻扫于睫毛末稍，塑造低调但同样反叛野性的妆容。 Rouge Louboutin Loubibelle美唇油则散发一股极性感挑逗的气息，简单一抹，滋润丰盈的美唇油能塑造柔软亮泽的樱唇，或是覆盖于您喜爱的唇色上，让双唇更显丰盈饱满，散发诱人水感的唇色。

Louboutin睫毛液和美唇油

女人的性感往往来自于那一抹似火的红唇或神秘的眼神，这个情人节做个有故事的女人。

有形有色的菲诗小铺水漾唇膏笔

比起传统型唇膏的大直径设计，新款唇膏笔在造型上做出重大突破，独具创意地带来纤细铅笔外形， 大量节约化妆包内的空间，随身携带不累赘；同时，它也保留了传统唇膏旋转式的使用方法，不需要额外准备唇膏卷笔刀，省去削笔的麻烦，即使外出也方便随时维持整日唇妆。磨砂质感的黑色外壳体现简约大气的时尚风格，彩色笔盖凸显膏体颜色，无需开盖就能快速选出想要的那支口红。红黑相映，个性十足。扁平椭圆形的笔头，把涂口红变得像写字一样简单，新手也能轻松勾勒出完美唇线，打造精致唇形。

铅笔唇膏KV

妈妈再也不用担心我把口红涂出位了……

菲诗小铺唇膏笔图

北京诺金酒店悠乐坊情人节限量定制“倾城之恋”巧克力蛋糕

倾国倾城的花瓣造型吐露蜜意甜言，醇厚的口感让爱意巧入你心，丝滑的镜面外观让这个浪漫节日瞬间曼妙。

“倾城之恋”巧克力蛋糕

爱是救生圈 私人做法情人节蛋糕

爱有不同的滋味和模样，却都如拯救我们于有生的救生圈，陪你经过低落和黑暗，让快乐更快乐。私人做法推出的Love Ring情人节限定蛋糕，令人一见倾心。用日本柚子和柠檬软糖的内芯搭配牛油果牛轧糖慕斯，有如微风般的初恋。Love Ring售价439元/磅），适合2-6人享用，double dating什么的最合适了。

私人做法情人节蛋糕

WEDGWOOD丰饶之年系列瓷器

WEDGWOOD以丰饶角为设计灵感，螺旋状的丰饶角上坐着吹奏森林之神，好像在哄背后的孩子，还有我们喜爱的象征幸运的独角兽，仿佛走进了魔幻森林。

精致的设计图样中你还可以发现挂在枝蔓上卷起尾巴的小猴子，西方文化中，猴子代表灵动、聪慧，而在东方，“猴”与“候”同音，则意味着封侯拜相，加官进爵等吉祥的寓意。

WEDGWOOD丰饶之年系列瓷器

北京宝格丽酒店情人专属秘语

北京宝格丽酒店为天下有情人精心准备浓情蜜意的客房礼遇、永浴爱河情人节双人水疗礼遇以及双人健身课程礼遇等尊享服务。休闲静谧的时光，舒适雅致的客房以及齿颊生香的佳肴，将为你们带来专属蜜语，打造独家记忆。

北京宝格丽酒店情人专属秘语

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