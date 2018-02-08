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胡一天演花无缺 为啥男明星一穿白衣全成仙

胡一天演花无缺 为啥男明星一穿白衣全成仙
2018年02月08日 18:27 新浪时尚
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　　导语：90年左右的童鞋一定还记得曾经那部火遍大江南北的《小鱼儿与花无缺》吧！那可是我们当年寒暑假必重播看的一部电视剧。现在它又要翻拍了！而其中，颜值高武艺好的花无缺由当红鲜肉胡一天来演！（编辑：@philtre）

胡一天饰演花无缺胡一天饰演花无缺

　　相信胡一天的太太团们也已经在尖叫呐喊的路上了。看了定妆照，换上一身白衣的胡同学秒变英俊潇洒的贵公子，温润如玉。从颜值这看演花无缺倒是过关的！其实这部电视剧加上胡一天这版的，一共被拍过4次，分别是吴岱融版、苏有朋版、谢霆锋版和胡一天版！

吴岱融版的花无缺吴岱融版的花无缺
苏有朋版花无缺苏有朋版花无缺
谢霆锋版花无缺谢霆锋版花无缺

　　花无缺可以说是古装剧中偏偏贵公子的完美形象。陌上人如玉，公子世无双，总穿一身白衣的花无缺每次一出场都是惊艳的。

微微一笑，如沐春风微微一笑，如沐春风
苏有朋凭花无缺一角也是迷倒不少小姑娘苏有朋凭花无缺一角也是迷倒不少小姑娘
苏有朋版的花无缺苏有朋版的花无缺

　　除了花无缺，古装剧中也不乏许多白衣贵公子的形象。不得不说，男明星一旦换上了一身白衣，帅气和仙气立马就都有了！

一身白衣的霍建华一身白衣的霍建华
一身白衣的杨洋一身白衣的杨洋
一身白衣的周渝民一身白衣的周渝民
张智尧版楚留香张智尧版楚留香

　　其实不单单是在古装剧里，现代装中，男明星一旦穿上白色，依旧有一种“公子世无双”的感觉！因为穿好白色能给人一种干净，清爽又贵气的感觉，相比深色系，也更能在众人中脱颖而出。

刘昊然，陈伟霆刘昊然，陈伟霆
井柏然穿一身白色套装街拍井柏然穿一身白色套装街拍
berlutiberluti
zegnazegna

　　除了一身白色的穿搭，作为男士们凹造型利器，如果能穿好白色西服，相比黑色，更显帅气。你看大部分男明星一旦穿上白色西服，立马会给人一种贵族少年的感觉。

井柏然，吴亦凡井柏然，吴亦凡
李易峰，许魏洲李易峰，许魏洲
杨洋穿白色西服杨洋穿白色西服

　　就像古装剧中，穿上白衣的是仙气环绕，深居简出的神秘男子。而现代装中，换上白西服又变翩翩贵公子。可见，这年头穿好白色是多么的重要！

　　但其实，不一定只有白色才能穿出温润公子的感觉。除了白色，浅色系的穿搭，照样是好品味的翩翩少年常穿的风格。

berluti，lemaireberluti，lemaire

　　有的时候，浅色系的混搭反而比纯白色更考验搭配者的功底，如何把多个颜色凑在一起而不显得凌乱？！初学者可以尝试衣服和裤子同穿一种颜色，这样既视觉上统一了配色，也能显得稳重不失优雅。

杨洋，甜茶穿浅灰色格纹西服套装杨洋，甜茶穿浅灰色格纹西服套装
许魏洲穿裸粉色西服套装许魏洲穿裸粉色西服套装

　　或是尽量选择同一个色系的不同颜色相搭配，也是讨巧的方法之一。

井柏然，许魏洲井柏然，许魏洲

　　春日将近，换下厚重的深色外套，让你们的男朋友穿上浅色衫，一起做翩翩少年吧！

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