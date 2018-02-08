胡一天演花无缺 为啥男明星一穿白衣全成仙

导语：90年左右的童鞋一定还记得曾经那部火遍大江南北的《小鱼儿与花无缺》吧！那可是我们当年寒暑假必重播看的一部电视剧。现在它又要翻拍了！而其中，颜值高武艺好的花无缺由当红鲜肉胡一天来演！（编辑：@philtre）

胡一天饰演花无缺

相信胡一天的太太团们也已经在尖叫呐喊的路上了。看了定妆照，换上一身白衣的胡同学秒变英俊潇洒的贵公子，温润如玉。从颜值这看演花无缺倒是过关的！其实这部电视剧加上胡一天这版的，一共被拍过4次，分别是吴岱融版、苏有朋版、谢霆锋版和胡一天版！

吴岱融版的花无缺

苏有朋版花无缺

谢霆锋版花无缺

花无缺可以说是古装剧中偏偏贵公子的完美形象。陌上人如玉，公子世无双，总穿一身白衣的花无缺每次一出场都是惊艳的。

微微一笑，如沐春风

苏有朋凭花无缺一角也是迷倒不少小姑娘

苏有朋版的花无缺

除了花无缺，古装剧中也不乏许多白衣贵公子的形象。不得不说，男明星一旦换上了一身白衣，帅气和仙气立马就都有了！

一身白衣的霍建华

一身白衣的杨洋

一身白衣的周渝民

张智尧版楚留香

其实不单单是在古装剧里，现代装中，男明星一旦穿上白色，依旧有一种“公子世无双”的感觉！因为穿好白色能给人一种干净，清爽又贵气的感觉，相比深色系，也更能在众人中脱颖而出。

刘昊然，陈伟霆

井柏然穿一身白色套装街拍

berluti

zegna

除了一身白色的穿搭，作为男士们凹造型利器，如果能穿好白色西服，相比黑色，更显帅气。你看大部分男明星一旦穿上白色西服，立马会给人一种贵族少年的感觉。

井柏然，吴亦凡

李易峰，许魏洲

杨洋穿白色西服

就像古装剧中，穿上白衣的是仙气环绕，深居简出的神秘男子。而现代装中，换上白西服又变翩翩贵公子。可见，这年头穿好白色是多么的重要！

但其实，不一定只有白色才能穿出温润公子的感觉。除了白色，浅色系的穿搭，照样是好品味的翩翩少年常穿的风格。

berluti，lemaire

有的时候，浅色系的混搭反而比纯白色更考验搭配者的功底，如何把多个颜色凑在一起而不显得凌乱？！初学者可以尝试衣服和裤子同穿一种颜色，这样既视觉上统一了配色，也能显得稳重不失优雅。

杨洋，甜茶穿浅灰色格纹西服套装

许魏洲穿裸粉色西服套装

或是尽量选择同一个色系的不同颜色相搭配，也是讨巧的方法之一。

井柏然，许魏洲

春日将近，换下厚重的深色外套，让你们的男朋友穿上浅色衫，一起做翩翩少年吧！