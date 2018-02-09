宋茜杨幂允儿送我三款帽子该选那款？在线等

导语：时装精们对造型的讲究可以精致到每一个细节、配饰，帽子也是拗造型必不可少的单品。街拍一姐宋茜和带货女王杨幂、甜美妹子允儿要送你三款帽子：海军风贝雷帽、街拍担当棒球帽和优雅画家帽你会选哪款？（内容来源：太平洋时尚网）

杨幂、允儿、宋茜

帽子对于懒癌患者来说，也是急救利器，头发睡塌了、来不及洗头了，戴一顶时髦的帽子出门，就能轻松摆脱路人甲。三款帽子三种风格，想要什么型格就来对号入座！

贝雷帽是耍酷担当

贝雷帽的出现最早可追溯到15世纪在法国西南部的一群牧羊人所穿戴，可以用来遮风挡雨，甚至还能拿来擦汗或是当成坐垫来用，一帽多用！

之后贝雷帽被引进到军队中，其中最早佩带贝雷帽的军队就是在19世纪80年代初的法国阿尔卑斯山地作战部队，随后英国的坦克兵部队为了方便士兵在坦克车内活动，也开始戴上贝雷帽。

宋仲基剧照

你们的脑公宋仲基在剧里就是佩戴的贝雷帽，帅气有型，女生戴上也会酷感十足！看似个性的贝雷帽，其实更时髦百搭。不管你是长发、短发，只要搭配得当都能让你瞬间时髦有型。大肆回归的贝雷帽被潮人们玩得根本停不下来了。

宋茜

“街拍一霸”小姐姐宋茜可算是贝雷帽的代言人，几乎每套look都搭配一顶戴不厌的贝雷帽。戴上它瞬间酷到没朋友，偶尔玩玩酷帅风也是不错的！

贝拉-哈迪德

贝雷帽整体看上去简单明了，最佳搭配是裤装。贝雷帽+牛仔酷帅中多了些街头感，贝雷帽+西装干脆利落的OL风。

博主示范贝雷帽

贝雷帽和裙装的混搭也有不一样的味道，裙装还是挑选有质感的款，皮裙或者牛仔短裙都能驾驭。