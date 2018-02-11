小贝赞完热巴赞舒淇 二次元pk熟女风你站谁

导语：近日，舒淇为杂志拍摄的一组时尚封面大片被传到ins后，不仅获得了大面积点赞，其中还有万人迷小贝的一票！

舒淇封面大片获贝克汉姆点赞

让我们先来看看舒淇这组时尚大片！舒淇穿白色衬衫，戴着Chanel的新款透明渔夫帽；或是一身黑色站在花丛里，风情万种。果然硬照女王出马，一定大杀四方！

舒淇时尚大片

舒淇时尚大片

舒淇时尚大片

但小贝也不单单给舒淇点赞，在此之前，还给热巴的一组偏日系风格，又二次元风十足的时尚大片点过赞！热巴一身红衣站在花灯前，表情鬼马又魅惑。

小贝点赞热巴时尚大片

热巴时尚大片

热巴时尚大片

中西方审美有所不同，但不管你是走二次元少女风还是性感的熟女风，只要样貌衣品过关，都能招来男神们的青睐！那你是喜欢热巴的俏皮少女还是舒淇的风情万种呢？我们一起看看！

一起看看

热巴的时尚大片多以少女风为主，有活泼的有少女的，有甜美的也有酷帅路线的。但无论如何，都是青春逼人！

热巴时尚大片

热巴时尚大片

热巴俏皮时尚大片

热巴复古少女风时尚大片

热巴时尚大片

再来看看舒淇的时尚大片，以性感大气为主。舒淇似乎只需要站在那，不用硬凹和过多的动作，就能拍出武侠大片的及时感。

舒淇武侠风时尚大片

舒淇武侠风时尚大片

而当下时髦的运动风舒淇也能hold的住。

舒淇时尚大片

偶尔也会有一些另类时髦的片子，也难不倒女神的表现力！

舒淇时尚大片

除了硬照功底，我们再看看热巴的舒淇的私服风格，也是截然不同。热巴的私服更偏向当下热门的街头少女风，身上也多是现在流行的元素，走的软萌路线。

热巴街拍

热巴街拍

而女神舒淇的私服相对就更加随性自在了，更多的时候是以舒适为主，各种宽松的大卫衣，棒球帽和牛仔裤，甚至大部分照片都以素颜居多！

舒淇私服

舒淇私服

舒淇私服

舒淇私服

其实，无论你是哪一种风格，找准合适的定位，都能美出自己的特色！