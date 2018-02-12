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贝嫂献吻一改往日高冷 却不敌变装男孩实力抢戏

贝嫂献吻一改往日高冷 却不敌变装男孩实力抢戏
2018年02月12日 16:48 新浪时尚
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　　导语：纽约时装周进行到一半，已经有不少有趣的秀场轮番上阵，今天，让我们一起来看看今日的纽约都有哪些亮点吧！（编辑：@philtre）

　　Victoria Beckham：贝嫂一改高冷形象，献吻自家宝贝

　　Victoria Beckham 2018秋冬系列如期在纽约举办，按照惯例，小贝携家里的几个孩子一同前排为贝嫂助阵。

小贝一家前来看秀小贝一家前来看秀
小贝一家前来看秀小贝一家前来看秀

　　谢幕时，贝嫂更是一改往日高冷的“冰块脸”，逐个亲吻老公和3个孩子，上演温情一刻！

贝嫂谢幕贝嫂谢幕
贝嫂谢幕贝嫂谢幕
贝嫂献吻贝嫂献吻
贝嫂献吻贝嫂献吻

　　除了高颜值的一家子前来助阵，贝嫂这季的秀也是看点十足。Victoria Beckham 2018秋冬系列继续表达她大女人的时装态度。所以这季把设计重点放在西装上，利用精致利落的剪裁，沉稳的深色系，打造中性强势的女性衣橱。

Victoria Beckham 2018秋冬系列Victoria Beckham 2018秋冬系列
Victoria Beckham 2018秋冬系列Victoria Beckham 2018秋冬系列

　　而宽腰带的细节贯穿整季，突显女性线条感，前卫干练。一味的强势也并不是贝嫂心中独立大气的女人形象，所以宽松裤子上的褶皱又为都市女性着装增加了一丝柔美和浪漫。

Victoria Beckham 2018秋冬系列的腰带细节Victoria Beckham 2018秋冬系列的腰带细节
Victoria Beckham 2018秋冬系列中的褶皱元素Victoria Beckham 2018秋冬系列中的褶皱元素

　　除了衣服，这季的配饰也是看点十足。优雅实穿的小猫跟，能顺带把孩子装进去的大包袋，自带镜子的小包等等，时髦又实用！

新一季的小猫跟新一季的小猫跟
能装孩子的Victoria Beckham 2018秋冬系列大包能装孩子的Victoria Beckham 2018秋冬系列大包
贝嫂示范能装人的大包袋贝嫂示范能装人的大包袋
Victoria Beckham 2018秋冬系列中的大包袋Victoria Beckham 2018秋冬系列中的大包袋
贝嫂示范新系列小包包背法贝嫂示范新系列小包包背法
也可手提也可手提

　　Gypsy Sport：纽约最狂野的秀，变装男孩最抢镜

　　Rio Uribe与Jerome Williams联合创建的Gypsy Sport品牌，一直坚持的都是无性别、无拘束、怪异、街头的时尚路线。Gypsy Sport 2018秋冬系列用夸张解构的剪裁，与黑白的经典配色相结合，再度带来震撼的视觉效果，可以说是这季纽约时装周最狂野的一场秀了！

Gypsy Sport 2018秋冬系列Gypsy Sport 2018秋冬系列
Gypsy Sport 2018秋冬系列2Gypsy Sport 2018秋冬系列2

　　当然，其中最抢镜的还要算这位10岁的变装男孩，举止投足间都是戏！

变装男孩Desmond变装男孩Desmond

　　在社交网络上有2万多关注量的Desmond可是地道的小名人一枚，酷爱变装，表现力更是不输任何超模。

变装男孩Desmond变装男孩Desmond
变装男孩Desmond变装男孩Desmond
变装男孩Desmond变装男孩Desmond

　　Brandon Maxwell：超模云集的一场秀

　　Brandon Maxwell 2018秋冬系列可以说是一场超模云集的大秀，Karlie Kloss身穿粉嫩的镂空大衣现身，漆皮尖头鞋分外抢镜。Gigi Hadid与Rosie Huntington-Whiteley黑白配造型亮相，超模气场十足。

Karlie Kloss亮相Karlie Kloss亮相
Gigi和Rosie Huntington-Whiteley亮相Gigi和Rosie Huntington-Whiteley亮相
Bella亮相Bella亮相

　　回归秀场，这季的Brandon Maxwell复古风十足，修身性感的斜肩礼服，丝绸材质的收腰上衣和连衣裙，以及蓬松的伞裙和天鹅绒，都使这季的秀充满了旧时光的时髦风，

Brandon Maxwell 2018秋冬系列Brandon Maxwell 2018秋冬系列
Brandon Maxwell 2018秋冬系列Brandon Maxwell 2018秋冬系列
Brandon Maxwell 2018秋冬系列Brandon Maxwell 2018秋冬系列

　　想知道之后纽约时装周还有哪些精彩内容，关注我们的后续报道吧！

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