春晚三十年最时髦瞬间 看看你都追过哪些“春晚同款”

导语：每年的大年三十，除了互发红包外，必做的一件事就是一家人聚在一起，看春节联欢晚会。每年的春晚，除了产出那些火遍来年的段子外，还能诞生不少时尚穿搭。今天，我们就一起来盘点下，在过去的30年里，春晚都为我们贡献了哪些时髦的潮流！

1984年：张明敏《我的中国心》

潮流：金丝眼镜+西装+围巾

说到张明敏的这首《我的中国心》，可是当年的大热歌曲，就算换到现在，说起这首歌也是无人不知的。在1984年的春晚，张明敏演唱这首《我的中国心》时，身穿一身浅灰色西服套装，再搭配一条同色系的围脖。

1984年张明敏唱我的中国心

这种穿法在当时红极一时，不信去翻翻你爸爸的旧相册，穿西服脖子上再挂一条围脖的穿搭可是不少的，算是当时的年度潮流之一！

周润发《上海滩》

除了西服+围脖的穿法，张明敏这副金丝眼镜在当年也是很火的一件单品。然而时尚就是一个轮回圈，如今金丝眼镜回潮，继续火了一把！

金丝眼镜

宋茜

吴亦凡

1987年：费翔《冬天里的一把火》

潮流：垫肩+收腰

妈妈辈的一定有不少人都是费翔的粉丝，当年这首《冬天里的一把火》旋律朗朗上口，就算搁在现在也是KTV点歌榜里的热门歌曲。在1987年，费翔就在春晚上演唱了这首《冬天里的一把火》，一身红色垫肩收腰西服和高腰裤，成功带起了当年的时尚潮流。

斗牛风的西服外套

把自己穿成倒三角算是当年的潮流之一，所以垫肩和收腰就成了最时髦的元素。

垫肩和收腰设计

而这股复古的热潮，从去年开始回潮，不少秀场中又见这种垫肩+收腰的设计了。

秀场中的垫肩和收腰

时尚博主示范垫肩收腰西服

1988年：毛阿敏《思念》

潮流：大垫肩

翻翻妈妈的衣橱，谁家还没有几件大垫肩？！1987年费翔刚刚穿出春晚，在1988年的春晚上，毛阿敏在表演《思念》时，也穿了一身垫肩的金色外罩。

毛阿敏的垫肩上衣

而近些年，周立波携手毛阿敏再次唱起《思念》时，毛阿敏一身嫩粉色垫肩外套和当年的金色样子相似，但过去了这么多年，依旧是时髦的！可见这么多年过去了，大垫肩一直没有在时尚圈走远。

周立波与毛阿敏演绎《思念》

1995年：赵丽蓉《如此包装》

潮流：机车马甲

1995年春晚，赵丽蓉老师表演的小品《如此包装》绝对能入选春晚最有意思小品前十！除了逗趣的剧情，里面的戏服在当时也是绝对时髦的。尤其是这机车范儿十足的马甲搭配长袖衬衫，妥妥儿的时尚icon。

赵丽蓉穿机车马甲

赵丽蓉穿机车马甲

皮马甲街拍

1996年：那英《总会等到那一天》

潮流：天鹅绒

1996年，那英第一次登上春晚的舞台，和毛宁搭档演唱《总会等到那一天》。当时，那英身穿一身天鹅绒材质的西服亮相，开启了天鹅绒的新潮流！

那英穿天鹅绒材质

在旧时光的印象里，天鹅绒不仅时髦，还是高贵的代名词！就连戴安娜王妃都经常穿着天鹅绒材质的衣服出席重要场合。

戴安娜王妃穿天鹅绒

而如今，天鹅绒再次回潮，尤其是这种天鹅绒材质的西服套装，毫无年代感，现在拿来穿也会有人夸你是时装精，绝对是今年时尚圈的一匹黑马。

刘雯

周迅

1998年：王菲、那英 《相约1998》

潮流：双丸子头

1998年王菲和那英一同在春晚演唱的那首《相约1998》也算是春晚节目史上的一个经典。而两大时尚icon合体表演，自然少不了要带出个时尚热潮。于是，双丸子头一跃成为当年的热门发型！

王菲那英合唱 《相约1998》

王菲梳双丸子头

而章子怡梳起双丸子头，也变得减龄十足。

章子怡梳双丸子头

现在双丸子发型依旧是女明星们扮嫩的秘诀，一起看看谁梳的最好看？！

娜扎

关晓彤

张雨绮

2009年：赵本山、小沈阳、丫蛋《不差钱》

潮流：苏格兰格纹

2009年春晚上，小沈阳的小品《不差钱》成功走红网络，同时走红的还有他这条苏格兰格纹阔腿裤！

小沈阳小品《不差钱》

小沈阳小品《不差钱》

不得不说，苏格兰格纹一定是时尚圈最百搭又长久的一个时尚元素。随着这股热潮，格纹再次大面积回归，是时尚达人走复古风的必备单品，长款的显知性，短款的就更加街头风。

格纹裙街拍

苏格兰格纹短裙

2010年：王菲《传奇》

潮流：丝袜套鞋

还记得去年时尚圈风靡的丝袜套鞋潮流吗？其实早在2010年春晚上，王菲演唱《传奇》

时就已经这么穿了！一条粉色丝袜套在高跟鞋外，拉长了腿型。果然天后的时尚脑洞别人比不了！

王菲示范丝袜套鞋穿法

而如今，丝袜套鞋经过演变，成了现在流行的袜靴！

袜靴

2014年：牛莉《人到礼到》

潮流：双排扣大衣

2014年春晚，牛莉和郭冬临表演的小品《人到礼到》，其中，牛莉一身红色双排扣大衣可以说是抢尽了风头，让牛莉摇身一变成了春晚带货王。晚会结束后，不少人都抢着来一件“牛莉同款”，从此，双排扣大衣算是火了。

牛莉一身红大衣登场

而如今，双排扣大衣依旧是冬季里的首选！融入了军装元素，更加时髦。

女明星街拍

2015年：梁咏琪、林心如、刘涛《山水中国美》

潮流：刺绣

2015年春晚，梁咏琪、林心如、刘涛合唱《山水中国美》，蓝色搭配黄色的刺绣长裙十分亮眼，中国风十足。

梁咏琪、林心如、刘涛合唱《山水中国美》

而一提到中国风，就少不了刺绣元素，现在的刺绣也成了时尚圈的热潮之一！

刺绣长裙街拍

国外明星穿刺绣中国风旗袍

看了这篇历届春晚潮流总结，一起期待今年春晚会给我们带来什么惊喜吧！