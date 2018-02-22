易烊千玺黄子韬罗志祥 教你街舞的正确打开方式

导语：去年的一部《中国有嘻哈》成为2017年的大赢家，2018刚开年，一部新节目即将上架，目测也能掀起一股全民热潮。由易烊千玺黄子韬罗志祥和韩庚组成超强阵容《这就是街舞》，未播先火！（编辑：@philtre）

开心

和《中国有嘻哈》的形式差不多，也是一群热血少年们一步步闯关晋级。除了让人期待的街舞选手们，4位队长也是看点十足！作为TFBOYS里的舞蹈担当，易烊千玺自带热搜体质；被称为亚洲舞王的罗志祥，也是跳舞搞笑两不耽误；而黄子韬和韩庚更是“留洋师兄弟”，所以4大流量齐聚，是不是已经开始期待了！

黄子韬，韩庚

罗志祥，易烊千玺

除了看4位流量担当在舞台上散发魅力，街头风十足的穿搭也是我们关注的重点，毕竟跳舞靠功底，那就让我们先穿成一位合格的街舞dancer好了！

看好你

街舞必备单品一：卫衣

要说年度最实用最百搭的时尚单品，那一定是卫衣了！在家穿休闲舒适，也能穿出去凹造型。尤其是当下街头风盛行，卫衣就成了我们最时尚的好朋友！学易烊千玺穿一件拼色卫衣，一条破洞牛仔裤，dancer的造型已经初见雏形！

易烊千玺穿卫衣

易烊千玺街拍

同样这么穿的还有wuli韬韬，oversized卫衣配黑裤子，需要注意的是，卫衣穿的就是这份宽松和随性，包在身上的就显得不那么时髦了！

黄子韬穿卫衣

黄子韬街拍

而卫衣对于罗志祥那更是没少穿，卫衣加棒球帽是他的标配！

罗志祥卫衣街拍

罗志祥

罗志祥自拍2

街舞必备单品二：发带

想要穿好街头风，整体造型和装饰细节也要两把抓！当下流行发带就成了街头范儿必备的单品之一。看易烊千玺这身造型就知道，先给自己来条发带吧！

易烊千玺戴发带跳舞

在《这就是街舞》里。易烊千玺也是没少戴发带，目前曝光的为数不多的造型中，发带就占了2个。

跳起来

也是很酷了

不仅仅是易烊千玺，发带作为时尚圈当红单品，也是众多跳舞男孩儿们的标配！

陈伟霆

吴亦凡打球戴发带

吴亦凡戴发带

不仅能凹造型，运动时吸汗，发带可也是卖萌的一把手。

黄子韬发带造型

街舞必备单品三：袜子套裤子

在易烊千玺一段跳舞的视频图里，我们发现当下大热的时尚穿法---袜子套裤子！可能一般人不敢尝试，但这种穿搭在时尚圈已经火了一阵了。

易烊千玺穿袜子包裤子

早前易烊千玺就这么穿过，一身同色夹克配裤子，用袜子包住裤脚。

易烊千玺街拍

好兄弟王源在拍摄时尚大片时，也用上了这种穿法！

王源示范“袜子套裤子”穿法

王源示范“袜子套裤子”穿法2

而袜子套裤子，再配上一双拖鞋的穿法，更是“老汉”风十足！

王源示范“袜子套裤子”穿法3

一向走在潮流尖端的鹿晗，又怎么能错过这个风潮呢，也是早早的用袜子包住运动裤穿起来了。

鹿晗

Get这三种街头穿法，你也能打扮成街头dancer！