2018年爆红的包包原来是它

导语：2018已经到了，年终奖马上也要发了……狗年入手的“开年包”应该是哪款呢？翻看2018春夏时装周，不难发现，马鞍包占了很大的比例，显然这件单品要回潮了！（转自：时尚COSMO）

2018年即将爆红的包包原来是它

Dior：D-FENCE系列

D-FENCE包包是Maria Grazia Chiuri入驻Dior之后推出的一款全新样式，2017年早春系列上市，今年有了更多花样。这一季主推的颜色是绿色，2018春夏海报上用的就是这款，加入了充满自然气息的拼色肩带，很有春日气息。

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Dior 2018年春夏系列海报

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Dior 2018年春夏系列

另一款是2018早春系列，带有铆钉装饰充满朋克味道。

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Dior2018早春系列

她们来带货

Dior换了设计师之后变身为爆款体质，这枚包包早就被不少女星入手了……

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Rihanna

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王子文

Louis Vuitton：SAINT CLOUD系列

Louis Vuitton春夏系列好看的包包简直不能更多了，让老花有了焕然一新的感觉。经典的马鞍包包型加入不同颜色拼接，呈现出来的风格截然不同，再融入链条、锁头装饰，焕然一新。

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Louis Vuitton 2018春夏系列

如果是水波纹的忠实粉丝也有机会剁手，包型依然是经典的马鞍包，纯色款式显得低调了很多。

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LV SAINT CLOUD手袋 售价14000元

她们来带货

街拍场上入手这枚马鞍包还真不是很多，不过同系列的包包早就被各路带货王用了个遍了！所以很显然，今年LV老花包包依然是一大流行哦。

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Karlie Kloss

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张天爱

Gucci：Totem

Totem系列来自Gucci 2018早春系列，源自创作总监亚力山卓-米开里全新设计理念“Gucci Garden古驰花园”的蝴蝶元素。用小蝴蝶装饰突出春意盎然的气氛，细看，精致的镶嵌珠宝无不透露着奢华的文艺气息。除此之外，条纹肩带上Gucci logo字样的奇妙搭配更是透露出可爱的少女心。

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Gucci 2018早春系列 售价17900元

另外一枚老花图案挎包以及品牌经典的竹节包都是以马鞍包为雏形打造的，透着一股严谨的意式风情。

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Gucci 2018早春系列

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GUCCI 2018年春夏系列

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GUCCI 2018年春夏系列

她们来带货

打从换了设计师之后，Gucci的包包价格是一再上涨，即便如此人家的销量还是稳居前三。其中，当然也少不了各路明星带货的功劳，这款马鞍包虽然是最新款，但率先用上的明星也不少哦。

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Elle Fanning佩戴同系列TOTE款

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Kacy Hill

Chloe：Drew Bijou

Chloe算是现在马鞍包的“老大品牌”了，一连两年的爆款包都是以马鞍包作为雏形的，比如Drew、Nile都是半圆形的款式，加上金属装饰，透着一股浓郁的波西米亚风。

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Chloe NILE系列

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Chloe NILE系列

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Chloe Drew系列

今年，新任设计师选择在小猪包上再加工，换成质感比较厚重的皮质，加上朋克链条装饰，中性味道浓郁了很多。

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Chloe 2018年春夏系列

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Chloe 2018年春夏系列

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Chloe 2018年春夏系列

她们来带货

早在2018春夏时装周发布的时候，刘雯、唐嫣就已经拿过这只包包了。这枚包包的亮点都在链条上，长度可手拎可斜跨，看上去就像是戴了一条手链一样。据说，这枚链条是单卖的哦！

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唐嫣身着Chloe

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刘雯身着Chloe

Mulberry：Amberley

Amberley系列在传统的马鞍包样式上做了一点点小变形，浓郁的马术气息还是给人眼前一亮的感觉。最吸金的莫过于金属锁扣，Mulberry给了这个锁扣一个很符合马鞍包的名字：Rider‘s Lock。

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Mulberry 2017秋冬系列

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Mulberry 2017秋冬系列

Amberley包袋灵感来源于早在七十年代就面世的Trout、Poacher手袋，在此基础上做了一些小变形，但还是保留了浓郁的英伦复古感。

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Mulberry Poacher手袋

2018年新款在原来的基础上融入了荷叶边设计，浪漫不少。

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Mulberry 2018春夏系列

她们来带货

因为去年就上市了，宠幸这款包包的明星简直不能更多……从带货小能手刘雯到周冬雨、唐嫣无一例外都被这枚包包“种草”。

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周冬雨、刘雯、唐嫣斜跨Mulberry包袋

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Moynat：LouLou系列

原来Moynat还算是小众奢侈品牌，但近两年选择Moynat的明星越来越多，这个巴黎老牌瞬间知名度飙升。Moynat以舒适耐用的皮质闻名，这款去年主推的LouLou系列马鞍包同样也沿袭了这个特点，远看就很精致。

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Moynat LouLou系列

LouLou系列其实很简单，就是基础的马鞍包形状再加上搭扣点缀。整体包型偏向于圆润，主打的黄色非常拉好感度。

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Moynat LouLou系列

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Moynat LouLou系列

她们来带货

中意这款包包的博主特别多，不管怎么搭配，肩挎一只LouLou总给人一种高级感。

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Camille Charrière

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博主Leaf Greener

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宋佳

马鞍包的前世今生

时尚大师们宠爱的马鞍包，“追根究底”要追溯公元前700年。在过去的伊拉克北部，马鞍包从骑兵军团问世。最大的特点就是上平下圆、装饰流苏，不过过去的样式大到夸张，并不是为了让人随身携带的。

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最早的马鞍

后来，经过改良，马鞍包的样式越来越小，皮质越来越硬挺，放置在马背上既美观又实用。

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最早的马鞍包从实用出发，皮质结实耐用

虽然马鞍包结实耐用、形状小巧美观，但它数千年来都是男性的专利，代表着中世纪骑士们坚韧、自由、敢于开拓冒险的精神。直到七十年代，马鞍包被嬉皮士戴在了身上，一下子就杀入了时尚圈……

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典型的70s复古风马鞍包

最经典的马鞍包要数2000年“时尚怪才”John Galliano为Dior设计的了，当时风靡一时。

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2000年 Dior的首个马鞍包系列

现在这款包包再度回潮，不少超模都挎着这款古着包出街了……已经停产，店里是买不到咯！

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Bella Hadid

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Kendall Jenner

经久不衰的马鞍包绝对算得上是女生必备包包之一了，今年再度回潮，何不趁着流行之时赶紧入手一枚呢？