穿对半裙过冬 不仅更暖而且让你瘦瘦瘦

导语：同时做到又暖又美还显瘦应该是每个女生冬天都要困扰的问题。打开衣橱仔细看一下，或许真的有这样一件单品能帮你一次完成这三个愿望！（转自：ELLE）

一条半身裙，帮你减重又拉高！

冬天的半身裙真的不好穿吗？其实不然，穿裙子比穿裤子更能隐藏身材缺点，而且“藏秋裤”也会比穿裤子更加方便隐秘！

穿对半裙过冬真的比穿裤子更暖！而且真的让你瘦瘦瘦

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所以这么多时髦人在冬天也会穿着裙子去赶秀，不是没有道理的呢！

半身裙怎么穿好看？首先要选对上衣！

一条半裙会因为搭配的上衣不同而改变整体的穿衣风格，所以为你的半裙选一件最合适的上衣非常重要。

· 轻松舒适：大毛衣+半裙

大毛衣+半裙应该能算是冬天最不费脑的组合之一了。宽松的上衣穿起来没有任何束缚感，只要选一挑稍微硬挺修身一些的半身裙，看着就很有型了。

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不过每次说到宽松，有些女生都会误解为“一味大大大”。我们说的宽松毛衣，并不是全身都大的那一种，而是局部宽松、整体偏合身的版型，比如肩部稍微松一点，或者腰部收得不那么紧。

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穿搭关键：梨形身材要掐出腰线

虽说这是省力的搭配法则，却并不代表不拘小节。如果你是梨形身材，毛衣松松垮垮地盖住裙子，可能会让你的腰臀部位显得非常结实：

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所以，梨形身材的你一定要把宽松毛衣收进裙腰，突出腰线；或者干脆选一挑修身点的裙子，在对比中凸显相对瘦一些的部分。

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· 修身优雅：紧身毛衣+半裙

有宽松就有修身，类似打底衫的紧身毛衣也是过冬必备的单品。它能很好地勾勒出上半身线条，尽显女性的优雅魅力。

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当你冬天穿的外套已经很膨胀的时候，一件修身上衣的确能让你看起来苗条又精致，应该说是冬日最佳的内搭组合了。

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穿搭关键： 苹果身材要避免单穿

前面提到梨形身材的禁忌，苹果身材也一样有穿衣约束。修身毛衣对于这类身材就不怎么友善了，你壮实的腰腹部是最容易被紧身毛衣暴露的。

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最好、最方便的解决方法就是加一件长度及臀的外套，用“障眼法”挡住你最不想被人看见的部分就可以了。对于上围偏丰满的女生也同样适用哦~~~

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· 潮酷百搭：卫衣/夹克+半裙

夹克和卫衣配半裙比毛衣要显年轻不少，充满活力又轻松的搭配能让人在略显沉寂的冬天焕发一下生机。

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同色系也可以，撞色也可以，卫衣和夹克搭配半裙其实也能为你“提提气”哦！而且它们会比略“扎人”的毛衣更舒适，没有任何顾虑。

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穿搭关键：避免全身都是松垮单品

卫衣舒服是真，但穿不出曲线感也不假。所以，尽量不要搭配更宽松的半裙，否则只会显得你全身都很胖，真的是全身（平胸、腰粗、臀部大）！

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唯有松紧结合的搭配才是正确之道！

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半身裙怎么穿好看？还要选对外套和鞋子

除了最主要的上衣，给半身裙选对外套和鞋子也很重要。我们就分别为大家概述两件单品的重要注意点，选购时要多多留心。

· 选件短羽绒，裙装也利落

短款羽绒服算是本季特别时髦的单品了，用它配半裙穿能缩短上身比例，立显长腿！

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· 有质感的毛呢大衣更高级

对于穿惯了长大衣的人，也有需要注意的地方。相较夏天，冬天的穿着尤其注重质感二字，因此看着就很“有分量”毛呢大衣一定是首选，它能压得住你的整体造型，不轻佻。

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· 你的靴子一定要显得出脚踝

穿靴子的时候，凸显脚踝线条是显瘦的关键。无论是长靴还是短靴，这一点都应该被着重强调。脚踝细，才会让你整体看着显瘦。

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此外，穿靴子时的露腿比例也需要控制。我们推荐的是裙靴间的空隙不超过5CM，不然只会把你整身截断。同样的皮衣+皮裙+长靴，娇小的Tina Leung靠着“少露腿”反而胜出了。

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不超过“三指宽”或许是穿靴子露腿的最好比例，大家可以回家试试哦！

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怎么在最冷的日子把裙子穿美穿瘦，现在你都知道其中的秘诀了吗？