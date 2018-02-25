过了年就是春天 刘雯唐嫣江疏影的花毛衣了解一下

导语：眼看立春已过，你还没有开始准备新一年的全新春装吗？说到春天的头号单品一定非毛衣莫属了。而2018年春天流行的毛衣关键字就是——“花”，让人一看就念念不忘！（文章来源：ELLE中文网）

小花们穿上“花”毛衣美如花

什么单品最流行？只要看看近期的机场“大片”就能略知一二。以刘雯、唐嫣和宋佳等人为首的女明星纷纷将“花”毛衣穿上身，想必又将引领最新的春季潮流。

此外，江疏影、袁姗姗和李沁等人也示范了一些“花”毛衣LOOK，色彩也非常丰富。今年开春，看来是很有必要了解一下她们都在穿的“花”毛衣了~~~

2018年值得买的“花”毛衣有哪些？

花式元素的加入让毛衣多了份趣味性和独特的时髦感，看起来不拘一格又个性十足。来看看今春最值得入手的“花”毛衣都长什么样呢？

· 条纹的色彩一定要够“花”

虽说条纹并不是新鲜的流行元素，但2018年的时髦条纹必须要色彩缤纷才是正解。仔细看最近的时髦街拍，双色条纹已经淡出视线，取而代之的就是纷繁的彩色条纹。

你在挑选条纹毛衣的时候也要留意，至少保证条纹有3种以上的颜色组成才算OK，而且颜色越丰富，造型越时髦！

· 印花面积一定要够大

小碎花已经不时髦了，唯有大面积的印花才是开春后最吸睛的法宝之一。正如唐嫣在机场所穿的那种印花毛衣，胸前有三分之二的面积被印花“占领”看起来更有冲击力。

等过完年之后，距离春天就又近了一步，所以更要以春意盎然的面貌来迎接新季节的到来。还有什么比吸睛的大印花更符合主题的呢？

· 字母LOGO一定要够醒目

和印花一样，2018春天流行的字母LOGO也在逐渐变得更醒目张扬。自从slogan T恤大火以来，各种LOGO单品就开始颇受青睐，字体也在越变越大。袁姗姗平日就颇爱穿这种毛衣。

张雪迎

既然要把自己的主张广而告之，LOGO和slogan当然要大而醒目才能让所有人注意到。

· 几何图案一定要够复杂

简单的线条和格纹拼凑出的几何图案已经无法满足时髦人，就是要把各种图案混搭在一起才够新鲜。线条叠加、线格混搭，像Miu Miu 2018早秋系列中混合使用的效果就很好！

Miu Miu 2018早秋系列

新买的“花”毛衣要怎么搭配？

各式“花”毛衣的搭配其实并不难，只要注意比例繁简得当，自然不会很困难。

· 黑色长裤

毛衣缤纷多样的设计已经足够吸引人，那么只搭配基本款就很出彩，比如怎么都不会出错的黑色裤装就是如此。同时，它还有公认的显瘦功效，何乐不为呢？

· 蓝色牛仔裤

蓝色牛仔裤的百搭地位应该和黑色长裤不相上下，所以它自然也是“花”毛衣的绝佳搭配单品。而且相比黑色的肃穆感，蓝色牛仔裤可以让造型更年轻休闲一些。

· 呼应色下装

不想恪守成规的话，找个毛衣里有的颜色来做搭配下装的底色也可以。这样穿，既能跳脱出常规搭配的无趣，也能显示出你的搭配功力，岂不美哉？