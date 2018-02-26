导语：温暖的开春时节总有100种搭配在等着被你pick，但往往只有“大衣+T恤“能登上冠军宝座。原因很简单：舒适、潇洒、时髦！

2018秋冬时装周在开春时节打响，各位受邀看秀的女明星都不约而同的选择大衣+T恤的搭配潇洒出征！

戚薇受邀出发伦敦出席Ports 2018秋冬大秀，身穿Ports 1961牛仔风衣内搭小白T，加以同品牌帅气裤装、蝴蝶结板鞋加持，实力演绎走路带风。

年年都穿的大衣+T恤 今年怎样搭最美

时装周外，私服眼光一向具有前瞻性的袁姗姗相中了宽肩大衣，内搭照片印花白T恤，化街头风格为高级精致。

年年都穿的大衣+T恤 今年怎样搭最美

眼下的“爆款集中营”Balenciaga中什么最值得买？张天爱的答案是：连无趣的格纹大衣都能化腐朽为神奇的字母T恤。

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超模奚梦瑶身穿LOEWE William Morris 朋克系列的total look，当然，也没忘了大衣+印花T恤这个永不出错的最佳搭配。

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年年穿，年年经典，不过新的一年你得pick一些新的时髦点！

值得入手：彩色T恤

白色T恤简洁百搭，自带高级感，随手拿起一件大衣搭配出门都不会出错。同时，还能将那些时髦“过头”的大衣拉回随性自在的街头。

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冷峻感满分的黑色T恤更适合酷女孩，降服冬季的暗色大衣颇有一手。

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不过，今年开春最值得入手的却是——彩色T恤！从平淡的大衣中透出一抹彩色，任谁看都是做足了开春准备的时髦girl。

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值得入手：字母T恤

大logo风潮将时尚圈大洗牌，不论大牌还是潮牌，纷纷把自己的品牌大大的印在胸前！其实走红也不无道理，纯色T恤难免沉闷，胸口的字母增添细节，让路人不禁想看个清楚。

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值得入手：照片T恤

将旧唱片封面、歌手头像照片印在胸前的T恤在去年一度流行，到了今年，保留复古风格，将照片简化为寥寥几笔线条，摇身一变成为简单易穿却独具风格的单品！

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值得入手：动物图案T恤

动物图案T恤的走红全归功于Gucci。将老虎、蛇、蝴蝶等卡通化的图案印在胸口，纵使一身黑衣，也能从抢眼的T恤图案识别出是时装精倪妮本妮！

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倪妮

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林允

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Gigi Hadid

值得入手：叠穿外套

眼下，北方的气温可能还没有暖到让人潇洒的穿着大衣+T恤出门，解决的方法其实很简单：叠穿外套！

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阚清子

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年年都穿的质感大衣+T恤，你pick到今年的时髦点了吗？