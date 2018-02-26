人头萌宠无人机 米兰时装周比你想象的还热闹

导语：米兰时装周接近尾声，在热烈迎接巴黎到来之际，先一同来回顾下今年米兰都有哪些有趣的时尚看点和潮流趋势吧！不到1周的时间，米兰还真是为我们贡献不少亮点！萌宠霸占T台，3只眼加抱头还有酷炫的无人机…米兰好样儿的！（编辑：@philtre）

鼓掌

米兰恐怖故事：Gucci

作为每季米兰时装周最受关注的大秀，Gucci不负众望再次刷新了我们的认知！把秀场布置成医院的样子，中间一个手术台，让前来观秀的时尚咖们吓的以为走错了片场！

Gucci秀场布置

新一季的Gucci以“Cyborg”为主题，宣扬混种的多元认同。看不懂这些让人云里雾里的解释没关系，随着模特鱼贯而出，脸基尼，头顶塔，抱着龙，拿着头，女版二郎神…惊悚又诡异的元素上演一场米兰恐怖故事，让每个人目瞪口呆。

Gucci吓死你系列

女版二郎神

不过仔细拆分每一件单品，其实这一季的Gucci挺实穿的，包包，配饰，帽子和老爹鞋也让你们纷纷掏出钱包！

实穿的格纹和减龄的卡通毛衣

Gucci配饰

Gucci老爹鞋

汪星人霸占T台：TOD’S

TOD’S无疑是本季米兰时装周最温馨有爱的一场秀！汪星人强势霸占T台，让原本高冷的模特都摒弃冷漠脸，变身知心甜姐。

乖巧的汪星人

大表姐刘雯已经“不好好”走秀了，集体拍照也要先等会儿，我得先伺候好我手里的小家伙！

刘雯走秀

刘雯拍照

鞋套：Prada

本季的Prada在鞋子方面又有了新的创新，高跟鞋+鞋套的新cp让人眼前一亮。会不会成为新一年的鞋履趋势不知道，但不透气应该是真的

prada鞋套

无人机：Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana可以说是本季米兰最高大上的一场秀，派出几架无人机出来秀包包，瞬间点燃整场气氛。夸张华丽的设计，标志性的人海谢幕和高科技的加盟，Dolce&Gabbana玩的就是酷炫。

Dolce&Gabbana的无人机

Dolce&Gabbana的无人机

卷土重来的渔网袜：Dolce&Gabbana，Daizy Shely

红极一时的渔网袜，成了去年时尚圈最大的一匹黑马，不过好景不长，热度一过，立马又成了你想不起来的箱底货。但是，在今年米兰时装周的秀场上，渔网袜卷土重来，出现在Dolce&Gabbana，Daizy Shely等秀场中。渔网袜能否笑到最后，我们拭目以待！

Daizy Shely渔网袜

Dolce & Gabbana渔网袜

流苏耳坠：Giorgio Armani，Versace

说到耳坠届的新趋势，流苏耳坠在今年米兰的秀场中频频亮相。带点中国风，随着走路摇摆的流苏，真的是摇曳生姿，女生们可别错过这么风情万种的单品了！

Giorgio Armani的流苏耳坠

Versace的流苏耳坠

卷毛假发式帽子：Daniela Gregis

说到本季米兰最可爱的帽子，这一票我投给Daniela Gregis卷毛假发式帽子，很萌很奶奶风了！

Daniela Gregis的卷卷帽

麻花辫：Jil Sander

麻花辫不稀奇，但Jil Sander这个水平倾斜的麻花辫就有点意思了。发型师是怎么让它固定住的我们暂且不说，日常梳这样一个辫子上街，很容易戳到旁边的朋友吧。

Jil Sander麻花辫

Jil Sander麻花辫

说完这季米兰的有趣看点，我们再一起看看米兰带给我们哪些流行趋势，毕竟明年穿啥最时髦才是我们小仙女最关注的事！

时尚我主宰

1。 豹纹

作为最不好驾驭的元素，豹纹身上有太多标签。性感，俗美，野性…让豹纹成为女生想尝试又不太敢尝试的元素。今年米兰秀场上，豹纹强势霸屏，相信会成为明年的一大流行趋势。不过，怕驾驭不好豹纹的姑娘，可以试试局部豹纹的穿法。

豹纹Maxmara

豹纹Maxmara

豹纹Roberto Cavalli

2。 针织

让人容易产生温暖感的针织也是这季米兰的一大趋势，尤其是多色块拼接的针织外套，加入民族风元素，好似谱写一部时髦的流浪者之歌。

针织etro

针织Missoni

针织针织Missoni



3。 格纹

作为时尚圈的常青树，格纹依旧是最百搭的元素。可以穿出Emporio Armani式的摩登职业装，也能穿出Gucci的文艺范儿。或是像Fendi结合近期流行的亮皮元素，让经典换发了年轻的活力。所以，来年你的衣橱里依旧少不了一件格纹衫。

格纹Emporio Armani

格纹Gucci

格纹Fendi

回顾了米兰时装周的有趣看点和流行趋势，让我们再期待下巴黎吧！