导语：每年两次的时装周，堪称我们日常穿衣的灵感源泉。今年的场外街拍与去年并没有太大差距，目前还没有新的热点元素出现，去年大热的潮流单品今年依旧入时。所以新年不必穿新衣，用去年的时髦单品也一样能打响开年时髦第一枪！

跟着时装周场外的潮人穿衣服，街头就是你的秀场

时装周的秀场外也是一个街头T台，那是百花齐放，热闹非凡。看看潮人博主身上的这些衣服，COCO发现想要时髦到流行前线，好像也不是那么难嘛！今年，你需要这些单品——

1。西装单品势头依旧强劲

去年西装单品可是从年初火到年末，好多姑娘跟风买了西装，就怕没穿几次过时了怎么办？COCO可以告诉你，完全不用担心！今年西装的势头依旧强劲。已经有西装的话尽管穿，还没买的尽管入手，西装单品还能再火一年！像Olivia这样搭配长裤和球鞋是基础搭配法，休闲舒适，人人都爱。

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高阶一点可以选择搭配长靴，西装搭法千千万，就看你敢不敢穿！

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用腰带装饰也从去年流行到了今年，西装与腰带，一个帅气利落，一个修身有型，绝配。灰西装+黑腰带是经典搭配，想要尝试西装+腰带造型的不妨从这两件单品入手。

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oversize西装的流行也还在继续，穿oversize时内搭一定要能薄就薄，不然臃肿起来可就离时髦十万八千里了。

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西装大衣也是大热款式，毕竟这单品好穿好搭不挑人，搭上一条牛仔裤、一件白T恤就很有格调。啰啰嗦嗦的款式靠边站，利落有型才是今年的街头主打风格。

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2。简约风，请继续！

毛衣搭牛仔裤是人人皆知的基础穿法，那么用毛衣搭配纯色裤装或是半裙是不是更胜一筹呢？优雅知性适合职场，开年大单你来签！

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即使是最经典最简单的毛衣+牛仔裤，用质感单品也能打造出风格明朗的休闲感穿搭，随意的风格独具魅力。

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都是毛衣+裤装，选择风格更明快的颜色能让造型更独特，牛仔裤穿腻了换白裤子试试，同样好搭时髦。

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手袋也是能简则简，款式简单但造型出挑的包包是这一季的热门。

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3。复古风了解一下？

复古风格单品一直以来都是T台上的抢手货，能把复古风玩转其实并不难。低饱和度的浅棕色、皮质、格纹等元素构成了复古风格的框架，只要有这类单品上身，复古风说来就来。

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巧用复古色，豹纹印花啦、灯芯绒材质啦，都是复古风格穿搭的加分点。

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4。风衣少不了

各种经典款式的风衣也是在时装周场外出镜率较高的单品，质地轻薄的风衣潇洒百搭，春天快到了，风衣可以买起来了。

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今年比较火的风衣面料是“pvc的亲戚”——亮面材质，特殊的面料让风衣有了更具现代感的风格，搭配最简单的牛仔裤也不会显得平庸。

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另外，亮面材质往往有更好的立体效果，所有有要带的款式把腰带扎起来，形成的收腰廓形曲线更漂亮。

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潮人示范，跟着学就行了！上班第一周，用美美的衣服给自己新年好心情~