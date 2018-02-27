导语：大过年的，和弟弟妹妹、侄子侄女儿疯起来就难免有些煞不住车……疯差不多了，回头一看浑身也脏透了……特别是小鞋鞋，强迫症看了真的很不舒服。（转自：时尚COSMO）

鞋底发黄鞋面顽渍不是事儿 技术贴拿好

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胶底清理

在运动风流行的今天，一双板鞋早已是鞋柜必备。而板鞋都有一个特点，就是鞋子放久了，胶底不免就会泛黄，这可如何是好？

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鞋履来自Veja

本身做旧的黄底就不要“勉强”哦

COCO见过最省事的“白鞋秘籍”就是直接涂上一层白色指甲油！！！真的好有道理哦！也顺便让那些用不完的指甲油再利用了……

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鞋履来自FENDI

正儿八经的清理门路也有，准备一把小刷子、糯米水还有柠檬水。将糯米水、柠檬水混合在一起煮沸，然后用小刷子沾着刷洗鞋边，鞋边就焕然一新啦。

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鞋履来自Gucci

很多人会有一个误区，认为洗衣粉是洗鞋的最佳选择，实际上非也。洗衣粉里的酶在阳光作用下会生成黄色物质，使鞋边变黄，更难清洗。

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鞋履来自Louis Vuitton

如果非要用一种“洗涤剂”的话，推荐使用洗发水哦。

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鞋履来自Balenciaga

布面清理

帆布鞋最方便、快捷的清理方式使用刷子沾着牙膏清洗，洗完以后用纸巾包裹住鞋面放在通风处晾干。

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鞋履来自Converse

再把纸巾取下来的时候，帆布鞋已经焕然一新啦！值得提示的小窍门是，洗完以后可以在鞋面上洒上一层爽身粉，这样不易沾灰。

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鞋履来自Converse

很多人在洗鞋之前喜欢先把鞋子浸泡一会，但这样对鞋子的使用寿命会有影响。建议是选择40度左右的沸水，浸泡20分钟即可，时间太长鞋底容易开胶哦。

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帆布鞋来自Revenge X storm

还有一种方法对付白色帆布鞋是一绝。将苏打粉、水、双氧水按照2：1：1的比例混合，接着用牙刷均匀将溶液涂在鞋面上。放在阳光下静置4个小时，待鞋面液体晒干，再用力拍掉鞋面上的粉末，小白鞋就焕然一新啦！

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运动鞋来自VANS

皮质清理

如果是皮质材质，首先要注意的是不能浸泡，不然鞋面会开裂。

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鞋履来自Adidas

其次，选择的鞋刷必须是软毛的，不然鞋面很容易因为刷子产生不必要的划痕。这里推荐大家使用废弃的旧牙刷哦！

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鞋履来自Vetements X Reebok

接着就是正式清理的步骤了，网购一款皮革清洗的专用清涤膏就能轻松搞定咯。擦拭的时候记得要轻一点，下手没轻重的选手可以用软布清理。

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鞋履来自NIKE

并不是所有皮革都适合用皮具保养剂护理，不太建议在皮质运动鞋上涂抹。因为很多运动鞋人造皮革，用保养剂护理反而适得其反了，更容易开裂。

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鞋履来自Stella McCartney

这里反倒更为推荐大家使用护手霜来护理，在纸巾上沾取少量护手霜，均匀涂抹鞋面也能有和保养剂一样的效果哦。

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鞋履来自Prada

麂皮在鞋面上通常会有少量装饰，如果弄脏了最好的办法就是用橡皮擦擦拭哦。

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鞋履来自Converse

运动鞋护理小巧门

其实很多鞋底、鞋面发黄的问题都是由于存放太久产生的，所以如果鞋子要长时间存放的话可要注意收藏小窍门了哦。

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鞋履来自NIKE

在收纳之前，先把鞋履清洗干净，放在通风处风干（不要暴晒、也不要阴干，以免鞋子上长霉点）。在鞋子里塞上纸团或鞋托，再装入收纳袋内，这样下次再拿出来穿的时候也能保持干净啦。

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鞋履来自Jean-Michel Basquiat

另外就是风干鞋面的时候，建议在鞋面上铺上厚度适当的纸巾，这样一来避免阳光直射对鞋面缠上的负面影响；二来可以让鞋面吸收纸巾里的荧光粉起到一定的增白提亮的作用。

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鞋履来自Revenge X storm

还有就是小苏打、醋的妙用，在浸泡鞋履的时候可以适当加入小苏打或者醋，或者沾取少量小苏打、醋，在清理的时候会更轻松。

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鞋履来自Chanel

好啦！关于运动鞋的保养护理的话题咱们就聊到这儿了！过年在家，很多人都会把大扫除排进行程，不如把小鞋鞋也拿出来清理一番吧！