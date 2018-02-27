除了晒娃成瘾的陈伟霆 明星还都爱秀点啥

导语：有的人经常说，想要快速了解一个人，可以通过朋友圈或是社交网络看出对方是个啥样的人。这话说的不假，社交网络直观又便捷，他们爱晒什么，就能知道他们都喜欢啥！今天，我们就带着大家一起来盘点下，明星都爱秀什么。

陈伟霆：晒娃

靠晒外甥成功登上热搜的陈伟霆就是一个晒娃成瘾的孩子奴。曾凭借“抱一个哭一个”的深厚功底被冠以“人贩子”称号，但经过自己的不懈努力，成了现在越来越招孩子待见的“亲子博主”，所以陈伟霆最爱晒的就是别人家的小朋友啊！

晒孩子的陈伟霆

陈伟霆晒娃

抱孩子就像举哑铃的陈伟霆，还为我们解锁了“如何与娃拍照最好看”的新技能。

陈伟霆式抱孩子

陈伟霆晒娃

晒孩子的陈伟霆

吴亦凡：帽子

喜欢在微博上晒晒晒的还有吴亦凡，经过我们的观察，吴亦凡私服中，出镜率最高的就是帽子单品，10张中有8张都是带着帽子出境的。

登山

工作中

吃火锅

逛超市

那吴亦凡都戴火过哪些帽子呢？我们一起看下！

吴亦凡棒球帽

吴亦凡棒球帽

吴亦凡戴棒球帽

吴亦凡街拍

李易峰：浴袍背影

李易峰最爱晒的是啥？估计他对白色的浴袍有属于自己的感情。各种pose的浴袍背影照真的看不腻你们。就像站点打卡似的，到了一个新的地方就要先来一张。

李易峰浴袍照

李易峰浴袍照

一不小心发现了李易峰的小癖好！

给你一个眼神自己体会

黄子韬：豪车

说到wuli韬韬喜欢晒的东西就比较高大上了，真实做自我的黄子韬从来不掩藏自己不差钱的属性，晒起豪车来也是十分拉仇恨了。

有钱的韬韬

有钱的韬韬

豪车晒起来

王子文：手机壳

王子文微博里出镜率最高的要算是各种各样的手机壳！随着她的自拍街拍，可以看出王子文换手机壳换的有点勤。

王子文的手机壳们

王子文百变手机壳

王子文手机壳

王子文手机壳

刘雯：时尚穿搭

快赶上半个旅游时尚博主的刘雯晒的最多的就是自己的时尚穿搭和各种私服，当下潮流的大热单品都能在大表姐的微博找到，想要学习穿搭找灵感的，可以前来膜拜下！

刘雯私服

刘雯私服

尤其是各种好看的包包看的好不过瘾，想找新款包包上身图，不如来参考下刘雯的私服吧！

刘雯的大牌包

倪妮：美食

说完了旅游博主刘雯，再来看看美食博主倪妮。微博上秀的都是美食，大晚上出来拉仇恨，谁是吃货，这不就一目了然了！

酷爱晒美食的倪妮