孙怡用数据线当头绳 这些时尚救急小物学起来

导语：时尚来源生活，这话说的没毛病！不少生活用品都能摇身一变成为江湖中的时尚救急小物，一起学起来！（编辑：@philtre）
同意
时尚生活第一课，让我们交给孙怡！出门在外吃饭时，姑娘们都习惯把头发梳起来，披头散发容易影响进食速度。那如果临时没带皮筋怎么办？！孙怡脑洞大开，用手机数据线代替皮筋，效果也是杠杠的。
孙怡拿数据线当头绳
数据线变皮筋
拿数据线当头绳的确很有创意，其实日常生活中许多小物都能代替头绳皮筋，而且还足够时髦！比如当下就十分流行用购物袋上的包装丝带来绑头发的新玩法！
Chanel丝带
大牌包装绳拿来绑头发
大牌包装绳拿来绑头发
除了有品牌标识的丝带，不少秀场上还刮起一股黑丝带的风潮，简单又处可见的黑色丝带，绑在头发上，意外的很有文艺范儿！
绑头发的黑丝带
秀场中的黑色丝带
秀场中的黑色丝带
除了绑头发，这些丝带还被用来当choker，或是手环。甚至这种搭配方式，还出现在Dior Homme的秀场上，男模手腕上绑的可不就是包装袋上的丝带嘛！
大牌丝带当choker
宋茜封面
Dior Homme秀场中的手环
更有时尚达人脑洞大开，把丝带绑在靴子上，玩转时尚其实很简单有没有。
绑在靴子上的丝带
上完了孙怡这一课，下面该换到李易峰的“教课”频道了！出门在外，做面膜没带发带该怎么办？李易峰支招用酒店的浴帽，好一个机智boy。
李易峰的时尚生活课堂
其实没有发带没关系，除了李易峰推荐的浴帽，当下许多好看的发卡也能很实用。尤其是我们小时候用过的卡通发卡，渐渐有了要回潮的趋势！
小时候用的发卡
时尚发卡
水原希子的时尚发卡
小时候流行的发卡
是不是找回了小时候的乐趣？！
开心
时尚生活第三课让我们来看看雨天出行的问题！相信不少人都经常抱怨一下雨就会弄湿鞋子这种事！现在时尚圈专门推出了一款高跟鞋防湿神器，穿上它再也不怕弄脏新鞋了。
高跟鞋防湿神器
高跟鞋防湿神器2
高跟鞋防湿神器3
同样是雨天问题，Fendi就更有创意了。在刚刚结束不久的2018秋冬系列上，头顶小雨伞的设计实力诠释什么叫“下雨不愁”。
Fendi的头顶小雨伞
头顶小雨伞
生活中随处都是时尚，不要害怕尝试，说不定你的哪一个创意小搭配就能成为下一个流行趋势！