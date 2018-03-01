孙怡用数据线当头绳 这些时尚救急小物学起来

导语：时尚来源生活，这话说的没毛病！不少生活用品都能摇身一变成为江湖中的时尚救急小物，一起学起来！（编辑：@philtre）

同意

时尚生活第一课，让我们交给孙怡！出门在外吃饭时，姑娘们都习惯把头发梳起来，披头散发容易影响进食速度。那如果临时没带皮筋怎么办？！孙怡脑洞大开，用手机数据线代替皮筋，效果也是杠杠的。

孙怡拿数据线当头绳

数据线变皮筋

拿数据线当头绳的确很有创意，其实日常生活中许多小物都能代替头绳皮筋，而且还足够时髦！比如当下就十分流行用购物袋上的包装丝带来绑头发的新玩法！

Chanel丝带

大牌包装绳拿来绑头发

大牌包装绳拿来绑头发

除了有品牌标识的丝带，不少秀场上还刮起一股黑丝带的风潮，简单又处可见的黑色丝带，绑在头发上，意外的很有文艺范儿！

绑头发的黑丝带

秀场中的黑色丝带

秀场中的黑色丝带

除了绑头发，这些丝带还被用来当choker，或是手环。甚至这种搭配方式，还出现在Dior Homme的秀场上，男模手腕上绑的可不就是包装袋上的丝带嘛！

大牌丝带当choker

宋茜封面

Dior Homme秀场中的手环

更有时尚达人脑洞大开，把丝带绑在靴子上，玩转时尚其实很简单有没有。

绑在靴子上的丝带

上完了孙怡这一课，下面该换到李易峰的“教课”频道了！出门在外，做面膜没带发带该怎么办？李易峰支招用酒店的浴帽，好一个机智boy。

李易峰的时尚生活课堂

其实没有发带没关系，除了李易峰推荐的浴帽，当下许多好看的发卡也能很实用。尤其是我们小时候用过的卡通发卡，渐渐有了要回潮的趋势！

小时候用的发卡

时尚发卡

水原希子的时尚发卡

小时候流行的发卡

是不是找回了小时候的乐趣？！

开心

时尚生活第三课让我们来看看雨天出行的问题！相信不少人都经常抱怨一下雨就会弄湿鞋子这种事！现在时尚圈专门推出了一款高跟鞋防湿神器，穿上它再也不怕弄脏新鞋了。

高跟鞋防湿神器

高跟鞋防湿神器2

高跟鞋防湿神器3

同样是雨天问题，Fendi就更有创意了。在刚刚结束不久的2018秋冬系列上，头顶小雨伞的设计实力诠释什么叫“下雨不愁”。

Fendi的头顶小雨伞

头顶小雨伞

生活中随处都是时尚，不要害怕尝试，说不定你的哪一个创意小搭配就能成为下一个流行趋势！