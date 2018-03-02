好奇钟楚曦春夏的脱单秘籍 不如先学她俩的变美绝招

导语：由钟楚曦，春夏，董子健主演的电影《脱单告急》即将上映，这部电影最大的卖点是能教你们如何正确脱单！但作为一名时装编辑，这部电影最吸引人的地方莫过于钟楚曦，春夏两大高级脸女神同场比美。与其学会脱单，不如先get两位的穿衣秘籍来的实用。（编辑：@philtre）

春夏，钟楚曦

先来说说风头正盛的钟楚曦，在曝光的为数不多的剧照中，看的出钟楚曦在里面饰演的是一个很酷，性感有点假小子风的女生。所以，各种露腰短上衣，搭配紧身裤和中靴，消瘦的身材搭配酷酷的造型，正是我们上学时校园里的风云人物了！

钟楚曦剧中造型

钟楚曦酷酷的造型

真的是身材好，穿啥都好看！这种帅气的穿衣风格的确十分适合高瘦美的钟楚曦，和她的私服风格也十分贴近了。休闲利落，利用简单百搭的单品穿出自己的风格，看着让人觉得不腻歪。比如最常见格纹衫，短款上衣，穿在她身上都成了时髦货！

钟楚曦示范格纹正确打开方式

超短款运动背心搭配牛仔裤，简单时髦，用长款耳坠来吸睛凹造型！

钟楚曦的露胃装配牛仔阔腿裤

牛仔短裤搭配街头风的靴子也是钟楚曦的拿手搭配方式，娘man平衡，也是当下热门的穿搭风格。

钟楚曦私服

钟楚曦街头风穿衣风格

除了酷酷的穿衣风格，一旦穿上浅色系的衣服，梳起高高的马尾，谁还扮不了小公主啊！肉粉色系的衣服尤其适合皮肤白的女生。

钟楚曦穿肉粉色连衣裙

钟楚曦示范小清新少女范儿

嫩黄色的连衣裙加个牛仔外套，又立马变身小清新少女！

牛仔搭配黄色连衣裙

除了日常的私服穿搭，钟楚曦的红毯着装也值得拿出来说说，无论是清新柔美走仙气路线，还是剪裁利落走性感路线，每一套造型都能成为红毯着装范本。

钟楚曦红毯照

钟楚曦礼服造型2

而这件仙气十足的Ermanno Scervino抹胸裙，让钟楚曦搭配上靴子，里面变出了另一种风格。

钟楚曦礼服造型

而正如前面提到的，皮肤白亮的女孩尤其适合浅色系的衣服，藕荷色，鹅黄白，嫩粉色都是最佳选择，简直让人白的发光。

钟楚曦穿浅色礼服

钟楚曦浅色系造型

说完了钟楚曦，我们再来看看春夏，从长相来看，俩人就不属于同一种风格。相比钟楚曦的大气，春夏多了份灵气，所以私服方面，春夏就更偏向鬼马少女的穿搭。

春夏造型

春夏私服

春夏私服穿搭

春夏私服造型

带点中性范儿，各种奇奇怪怪的元素堆在身上，却意外的都成立！

春夏中性范儿穿搭

而连衣裙尤其适合春夏的风格，满满少女的青春气息！

春夏连衣裙造型

春夏连衣裙造型

春夏连衣裙造型

看了俩人的着装风格对比，你更喜欢谁呢？看新电影学脱单术，不如先来学学穿搭更靠谱！