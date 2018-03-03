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为什么这个冬天穿大衣羽绒都要配卫衣

为什么这个冬天穿大衣羽绒都要配卫衣
2018年03月03日 09:00 新浪时尚
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　　导语：要说这几年最火的百搭单品，卫衣一定名列前茅。从曾经春秋季必备的舒适神器，到如今寒冬里也无法割舍的搭配王牌，卫衣真的是让人穿了就不舍得脱下来！（转自：ELLE）

　　明星们穿大衣，最爱的内搭一定是它！

　　卫衣+大衣的混搭有温度又有风度，而且看起来又校园感十足，女明星们自然“前赴后继”。一套套示范都在力证她们自己最爱的内搭是卫衣！

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　　除了大衣，女明星穿羽绒服也常用卫衣做内搭，不同属性的单品却实现了刚刚好的混搭。拯救羽绒服只是几秒钟的事情！

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　　舒服又时髦，也难怪模特们在“下班后”也爱穿这样的搭配，赶秀也毫无压力。

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　　2018年冬季最流行卫衣+大衣/羽绒服的搭配，你一定要知道！

　　· 毛呢大衣+卫衣

　　毛呢大衣算是冬天的常客，尤其是纯色款。用卫衣做内搭，简简单单又有新意，而且不同颜色的卫衣也可以打造不同的视觉效果，非常百变。

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　　大衣的颜色选择上，最日常的黑灰驼一定是很多人的首选，这是怎么配都不会不好看的百搭组合。你在选择卫衣时，也不会有太多限制。

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　　还有你平时觉得难穿的军绿色大衣，如果用卫衣做内搭的话，整体气质会变得更柔和一些，美多了。

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　　而为了迎接快到的新年，红色的毛呢大衣应该也会开始受宠。既然大衣已经这么惹眼，那么内搭就用最基本的黑白色卫衣就OK了！如果卫衣有红色的slogan就更好了，内外呼应绝对满分！

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　　· 格纹大衣+卫衣

　　格纹是上一年超火的流行元素，而今年搭配卫衣就可以玩出新花样了。比如最多人穿的灰色格纹大衣，配卫衣穿是最不容易显老气的方法哦！

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　　特别在当下的冬天时节，彩色系的卫衣拿来混搭一下格纹就很出挑了。这样既不会和别人轻易撞衫，同时也能让略显成熟的格纹元素焕发年轻的新感觉。

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　　至于在鞋子的搭配上，格纹大衣+卫衣的宽容度也是比较高的。除了最时髦应景的短靴之外，老爹鞋、高跟单鞋和板鞋也都能拿来搭配着穿。

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　　· 漆皮大衣+卫衣

　　漆皮大衣有质感又充满酷帅的气息，用它搭配卫衣绝对回头率超高，尤其是低调的素色卫衣，平衡感刚刚好。

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　　如果是穿搭功力很好的女生，那么元气的橘色、绿色等卫衣也可以配在漆皮大衣里。这样穿显得阳光又有活力，而且潮味十足。

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　　怕冷的话甚至还可以玩叠穿，皮大衣和卫衣中间搭一件西装，行政感和街头感都能被有效弱化。

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　　· 泰迪大衣+卫衣

　　泰迪大衣虽然不算是日常单品，但是内搭了卫衣之后就不同了，你一直嫌弃的“雍容华贵”立刻被化解。

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　　那些平日里单穿看起来非常“戏精”的泰迪外套，只要配上一件年轻的卫衣，顿时就变得正常很多。即使是彩色、拼色款的，有了卫衣在，也会变得接地气一些。

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　　相较大衣，羽绒服的体积感难免让人觉得臃肿，而一件卫衣，就可以让它轻盈起来。

　　· 纯色羽绒+卫衣

　　一件保暖的纯色羽绒服是过冬必备的单品，用它搭配任何颜色的卫衣都没有什么犯错的可能。

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　　黑色羽绒服应该是很多人入冬必选的单品，加上黑、灰、白等常见色的卫衣，足够保暖又时髦了。

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　　偶尔用粉色羽绒调剂一下也未尝不可哦！

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　　· 金属色羽绒+卫衣

　　有光泽感的金属色羽绒服比前者更有视觉冲击感，所以建议内搭的卫衣选择偏低调的深色款会比较好。

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　　不管是从颜色还是整体效果，偏素色的卫衣都可以有效地平衡炫目的金属色泽，不至于让造型变得太过夸张。

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　　对于拼色款的羽绒服也是同样道理，内搭不需要更加瞩目了。

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　　· Oversize羽绒+卫衣

　　Oversize羽绒服确实是现在的一大流行，而且体积感越大似乎越时髦。那么此时，一件有收敛效果的内搭就很重要了。

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　　相比毛衣，卫衣的收敛性肯定是更加好的，而且还不会有扎人的不舒适感。所以将它穿在大羽绒服里，整体感觉是比较和谐的。

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　　有了年轻又百搭的卫衣做大衣和羽绒服的内搭，我们对冬天的感觉是不是也会改善很多了呢？

卫衣羽绒大衣
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