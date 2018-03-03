导语：还记得曾经被你穿烂的那双Adidas Stan Smith么？相信不少人的鞋柜里现在还摆着这双魔术贴小白鞋吧！（转自：时尚COSMO）

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

Adidas Stan Smith

有魔术贴或者搭扣装饰的鞋履相比较其它款式都会显得年轻有活力许多，既然Adidas Stan Smith已经是“过去时”了，那么今年流行哪些搭扣鞋呢？

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短靴

“海狸”这双魔术贴小白靴她从去年年初穿到了今年，可见实用指数以及好搭配属性哦。

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Hailey Baldwin身着Alessandra Rich格纹西装搭配Dr。 Martens马丁靴

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Hailey Baldwin身穿Dickies 2017秋冬系列灯芯绒衬衫和长裤

搭配Dr。 Martens白色短靴

Bella、Gigi俩姐妹也有同款，不过是黑色的，更显酷炫。这双短靴来自Dr.Martens，现在知道马丁靴不止系鞋带一种款值得入手了吧？

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Gigi Hadid身着Topshop牛仔裤、破洞黑Tee（自己减了袖子）

脚踩Dr。 Martens短靴，搭配Versace双肩包

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

Bella Hadid脚踩Dr。 Martens短靴

魔术贴装饰的短靴会休闲一些，想要靴子更酷感？有金属装饰的搭扣就能做到哦。搭扣装饰的短靴大体分为两种，一种是整个鞋面都是用搭扣装饰的款式，有的甚至还会加以铆钉装饰，朋克感十足。

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Helena Bordon

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Diane Kruger

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另一种是在帮带马丁靴的脚踝处加上搭扣装饰，让本身属于基本款的马丁靴更多了几分表达时尚态度的个性。酷girl必备！

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Jazzelle Zanaughtti

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还有的搭扣或是略带西部牛仔风格、或是有品牌特色，非常经典、耐看的点缀在脚面上。和前者不同，这种短靴呈现出来的风格会优雅许多，适合成熟女性入手哦。

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阚清子

棒球帽：Balenciaga

手袋：Loewe

短靴：Roger Vivier

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Carlotta Kohl皮草：Coach

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造型师 Chloe Hill短靴：Dorateymur

运动鞋

开头就提到了Stan Smith，又怎能错过魔术贴运动鞋呢？相比较Stan Smith，可能今年踩上一双NIKE Air Force才叫fashion了吧？（善变的时尚圈，哈哈哈哈）

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NIKE STARS AND ANGELS 售价799元

今年最新推出的RT合作款就用到了魔术贴装饰，再配上鲜艳的色彩点缀，想不出彩都难。

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RT x Nike “Victorious Minotaurs” Collection

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NikeAir Force 1 High x RT “Victorious Minotaurs”

发售日期：2018年2月16日

发售价格：220美元

在COCO心里默默种草千百回的NIKE SF AF1 LNY QS更要力推！白金配色无比高级，脚踝位置的双扣装饰透着与众不同，甚至鞋底都是“戏”！

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NIKE SF AF1 LNY QS 售价1499元

还可在官网定制自己想要的配色哦

同样用三个魔术贴装饰在鞋面的板鞋：REVENGE x STORM预测是今年开年的小爆款，黄景瑜已经穿上，“女友粉”自己看着办吧！

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黄景瑜脚踩REVENGE x STORM闪电鞋

其实闪电鞋大家都不陌生了，原先是帮带款，这种魔术贴设计则是今年的新款哦！有黑蓝红绿四种配色，满足日常穿搭各种需求。对了，顺便多说一嘴，这个鞋挺难买的，COCO自己在INNERSECT APP抢到过一双，种草的各位可以试试哦。

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REVENGE x STORM闪电鞋 售价1499元 可从INNERSECT APP购买

时装感没那么强，运动感比较强的鞋也少不了这种横在鞋面的“宽带”装饰。街拍场上，很多运动鞋鞋面上都是有捆绑设计的装饰，非常修饰脚型哦。

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Selena Gomez脚踩PUMA

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Bella Hadid

衬衫：Jourden

牛仔裤：Re/done

运动鞋：Prada

皮带：Fendi

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鞋履来自ECCO 售价1599元

休闲鞋

既然说到了搭扣，又怎能错过Roger Vivier呢？以方口著名的RV把自己独特的标志融入到了搭扣中并装饰在了鞋面上，让本身休闲的一脚蹬看上去都华丽了不少呢！

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

鞋履来自Roger Vivier 售价11300元

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

鞋履来自Roger Vivier Flower Strass系列 售价10200元

说起一脚蹬，又怎能忘了Bally？那双职场女性基本上人踩一双的搭扣拖鞋依然没过时，今年推出了新造型、新配色，还没下手的选手赶紧的吧！

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鞋履来自Bally

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鞋履来自Bally 售价5290元

小白鞋上面得有个魔术贴才叫fashion

鞋履来自Bally 售价5790元

还真别说，这搭扣、魔术贴装饰在鞋面上还真是有千万种风格呢！赶紧来试试吧！