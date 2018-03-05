导语：时尚圈瞬息万变，你永远也想不到下一轮流行的会是什么奇怪招数。前阵子流行不好好穿衣，如今有了延续，赶时髦的明星都开始玩“扣错扣子”大法，从春夏到秋冬，玩得不亦乐乎。（转自：ELLE）

无论裙子还是裤装，扣子总要好好扣，规规矩矩的才能让人放心。但时尚圈的反其道而行——扣子错位扣打造斜襟感，是你意想不到的穿搭小心机。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

冬春季之扣子错位扣

一般来说，冬季有纽扣的外套，纽扣多数为3-5个。对于潮人来说，冬季穿着，一方面要温暖实用，另一方面要独树一帜。中规中矩的平整领口系扣法，自然已经不能再有所作为。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

试着将第二颗纽扣（自上而下数）扣至第一个扣眼或者故意漏扣。另类又具有造型感，不细看，会认为外套本身的设计就是如此。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

不想开衫又要与众不同？空出前1-2个扣位，将之后的纽扣依次系入扣眼。特别是对于短款的外套，这种系扣法可以打造出一种不对称的“设计”美。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

当然啦，冬春季系扣也不一定那么死板。如果姑凉们觉得扣那么多太麻烦，1颗扣子歪歪扣，也是凹出斜襟视觉感的途径之一，方便又快捷。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

对于长款羽绒外套，不对称的系扣法也很是受用。别再拘泥中规中矩的羽绒服穿法，不好好穿才是你这个时髦精应该做的！

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

夏秋之扣位上下移

冬季可以别致地使用错位扣，那么展现女性曲线美的夏秋，该怎么扣出时髦感呢？扣位上下移。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

夏秋季节采用扣位上下移，最主要的目的是：通过打造斜襟效果，展露出女性优美的颈部线条与性感的锁骨。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

衬衣作为最为夏秋季节的畅销单品，在扣子上下错扣的情况下，塞入裤边，可以提升腰际线，达到拉伸身材比例的效果。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

而对于男生来说，故意系错的纽扣最主要的目的在于对另类潮范的演绎。

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

扣错扣子把衣穿 当下才是真时髦

同样的单品，用扣错扣子的方法打造斜襟效果，时髦吸睛力Max，将这个实用的小技巧应用于四季，下一个赚足回头率的人就是你！