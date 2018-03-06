导语：最近，影后娜塔莉-波特曼和Rassey Cassidy参演的新片《光之声》曝光了片场照片。近两年尝试许多优雅角色的娜塔莉穿上皮衣、化着烟熏妆，摇身一变走起了朋克范儿。说起来，这开春之际，最受宠的单品当属皮衣了。（转自：时尚COSMO）

Angelababy穿皮衣“开跑” 开春的飒爽就靠它

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娜塔莉-波特曼、Rassey Cassidy

明星示范

时装周期间，爱上皮衣的明星可不少。刘涛身穿一件红色皮质风衣，在浪漫的巴黎展现一丝硬朗味道。

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刘涛身着Givenchy 2018春夏系列红色长款皮大衣

走秀结束后的刘雯异常轻松，即便是一套未来感十足的酷炫光面皮大衣，穿在她身上也更多的是随性感。

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刘雯身穿Comme Moi酒红色长款皮衣搭配Givenchy包袋

在秀场上抢尽风头的Kaia Gerber是天生的模特，长腿、平肩、小脑袋，别人的17岁……秀场外，她也格外钟情皮衣，穿出了属于年轻人的活力。

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Kaia Gerber

辗转时装周秀场头排的Karlie Kloss先后变换两套皮质风衣亮相，干练的女强人气场呼之欲出。

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Karlie Kloss亮相Valentino秀场头排

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Karlie Kloss亮相Balenciaga秀场头排

看秀回国的Angelababy马不停蹄的开始录制《跑男》了，在机场街拍上也用一件皮衣一展自己的酷感时尚态度。

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Angelababy身着Dior外套

皮衣流行款

可能通过明星示范不难发现，皮夹克并不是你想象中的那么有局限性，只有机车外套一种。实际上、长款风衣、老式翻领外套都是现在非常火热的皮衣款式哦。

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宋茜身着Dolce & Gabbana仔裤搭配Balenciaga短靴

百穿不厌基本款

大家最熟悉的皮衣版型就是机车感十足经典款了。这个版型诞生于1928年，由以机车皮衣为主打款的品牌Schott NYC打造，上面遍布拉链装饰，翻领设计原还能将拉链拉到顶部护住脖颈，有多钟保暖的变形方式。

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Schott NYC经典版型

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Schott NYC经典版型

这种兼具实用和帅气的版型一经推出就受到了各路骑手的欢迎。到了1953年，马龙-白兰度（Marlon Brando）在电影《The Wild One（飞车党）》中身着Perfecto 613 One Star皮衣，让这件单品迅速火爆，成为男性荷尔蒙标志。

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Marlon Brando

后来，到了朋克时期，叛逆女生开始把男友的机车皮夹克穿在外面，这件单品逐渐占领女性市场。直到前两年Acne Studios的经典版型皮衣一经推出，更是让机车外套迅速走红，成为女生衣橱必备款。

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刘亦菲

皮衣：Acne Studios

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Romee Strijd

皮衣：Acne Studios

相比较廓型款，很显然，修身一点的夹克版型会更适合女生演绎，更修饰身材比例。

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Madison Beer身着Mango皮衣搭配Carmar皮裤、lSaints短靴

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奚梦瑶身着Loewe男装皮衣，脚踏Saint Laurent小白鞋

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Rosie Huntington-Whiteley身穿Saint Laurent 黑色皮衣

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皮衣来自Dazzle 售价6999元

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皮衣来自诗凡黎SEIFINI 售价898元

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仿皮机车夹克来自UNIQLO 售价399元

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机车夹克来自HARDY HARDY 售价1974元

老干部翻领款

翻看老爹的衣橱，不难发现，那种正儿八经的翻领外套并不少见。在追求复古风的今天，这种老爹款也被“翻新”了。

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王源身着Givenchy外套

讲真，这种版型是考验气质的，稍不留神就容易显得老气，所以搭配一些亮色系内搭会更显活泼。

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Lucy Williams

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Caroline Issa

这种款式除了纯黑以外，还有压纹款、颜色略显亮丽的浅色款，还有的加入了羊羔毛的点缀，这些设计都是为了化解版型本身带来的正式感。

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Lucy Williams

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Rachael Rodgers

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Gigi Hadid身着Coach皮衣

除此之外，西服皮衣也是今年开春的一个小热门。Stella Maxwell前两天参加Chanel活动的时候就演绎了一款非常正统的西服皮衣，同样透着浓郁的老干部气息。

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Stella Maxwell

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江疏影身穿Balenciaga皮衣和波点衬衫

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皮外套来自PEACEBIRD WOMEN 售价699元

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皮外套来自MAJE 售价5725元

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长款风衣

开春之际，风衣也该逐渐流行起来了。在天气还没完全回暖，但也不用裹着大棉袄的时候，一件风衣版型的皮衣保准让你在职场脱颖而出。

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Bella Hadid

皮风衣：Acne Studios

衬衫：Jourden

牛仔裤：Re/done

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Fanny Latour

前面我们看到刘雯、刘涛都不约而同选择了漆皮面的风衣，这也是今年一大热门。相比较普通皮质，漆皮面更能突出当下流行的复古风与未来感交融的质感。

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张嘉倪身着Claudie Pierlot黑色长款皮衣搭配Devil Beauty卫衣

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Annina Mislin

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Ece Sukan

腰间有绑带装饰的款式更能修饰身材。在颜色挑选上，保守的黑色反而是最不受宠的，显得太过刻板。酒红色、焦糖黄都是能让人眼前一亮又不是气质的选择。

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Grace Hartzel

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Giorgia Tordini

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Irina Linovich

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外套来自MONKI 售价450元

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外套来自ELLERY 售价26337元 可从farfetch.cn购买

新奇搭配出其不意

皮衣其实相当百搭，特别是和牛仔裤，堪称绝配。那么除了传统搭配以外，我们还能有什么新意么？

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Jessica郑秀妍身着Blanc & Elcare皮衣及仔裤

外套叠穿

在去年秋天的时候，外套叠穿的搭配就已经悄悄火起来了。通过今年时装周场外街拍不难发现，这种穿法依然延续它的热度。其中，皮衣是最适合叠穿的外套之一，穿在呢子大衣、风衣外套里面都相当飒爽。

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巴西时尚博主Camila Coelho

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宋茜身穿Vetements大衣，内搭Calvin Klein 2017秋冬系列皮衣皮裤套装

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Kaia Gerber身穿Danielle Guizio外套、Osklen上衣

温柔长裙

皮衣最直观的一种风格就是帅，而在不走寻常路的时尚圈并不会一味追求全身搭配的风格统一，更多的是喜欢碰撞且不失和谐的搭配。比如长裙和皮衣就是一组最常见的“反CP”，两者看似不相交融，但搭配在一起也别有一番风味。特别是开春之际，选择一条飘逸的长裙出街是不是太应景了？

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Selena Gomez

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Laurel Pantin

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Linda Tol

机车短靴

布满搭扣装饰的短靴可以说是机车外套的绝配了，如果穿上皮衣不知道搭配什么鞋，一双黑色的酷感短靴肯定错不了。

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刘雯

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韩国模特 Irene Kim外套：Coach

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三月，你想走什么风格呢？不妨试试永不过时的皮衣LOOK，做个酷炫girl吧！