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Angelababy穿皮衣“开跑” 开春的飒爽就靠它

Angelababy穿皮衣“开跑” 开春的飒爽就靠它
2018年03月06日 11:18 新浪时尚
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　　导语：最近，影后娜塔莉-波特曼和Rassey Cassidy参演的新片《光之声》曝光了片场照片。近两年尝试许多优雅角色的娜塔莉穿上皮衣、化着烟熏妆，摇身一变走起了朋克范儿。说起来，这开春之际，最受宠的单品当属皮衣了。（转自：时尚COSMO）

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　　娜塔莉-波特曼、Rassey Cassidy

　　明星示范

　　时装周期间，爱上皮衣的明星可不少。刘涛身穿一件红色皮质风衣，在浪漫的巴黎展现一丝硬朗味道。

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　　刘涛身着Givenchy 2018春夏系列红色长款皮大衣

　　走秀结束后的刘雯异常轻松，即便是一套未来感十足的酷炫光面皮大衣，穿在她身上也更多的是随性感。

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　　刘雯身穿Comme Moi酒红色长款皮衣搭配Givenchy包袋

　　在秀场上抢尽风头的Kaia Gerber是天生的模特，长腿、平肩、小脑袋，别人的17岁……秀场外，她也格外钟情皮衣，穿出了属于年轻人的活力。

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　　Kaia Gerber

　　辗转时装周秀场头排的Karlie Kloss先后变换两套皮质风衣亮相，干练的女强人气场呼之欲出。

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　　Karlie Kloss亮相Valentino秀场头排

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　　Karlie Kloss亮相Balenciaga秀场头排

　　看秀回国的Angelababy马不停蹄的开始录制《跑男》了，在机场街拍上也用一件皮衣一展自己的酷感时尚态度。

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　　Angelababy身着Dior外套

　　皮衣流行款

　　可能通过明星示范不难发现，皮夹克并不是你想象中的那么有局限性，只有机车外套一种。实际上、长款风衣、老式翻领外套都是现在非常火热的皮衣款式哦。

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　　宋茜身着Dolce & Gabbana仔裤搭配Balenciaga短靴

　　百穿不厌基本款

　　大家最熟悉的皮衣版型就是机车感十足经典款了。这个版型诞生于1928年，由以机车皮衣为主打款的品牌Schott NYC打造，上面遍布拉链装饰，翻领设计原还能将拉链拉到顶部护住脖颈，有多钟保暖的变形方式。

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　　Schott NYC经典版型

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　　Schott NYC经典版型

　　这种兼具实用和帅气的版型一经推出就受到了各路骑手的欢迎。到了1953年，马龙-白兰度（Marlon Brando）在电影《The Wild One（飞车党）》中身着Perfecto 613 One Star皮衣，让这件单品迅速火爆，成为男性荷尔蒙标志。

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　　Marlon Brando

　　后来，到了朋克时期，叛逆女生开始把男友的机车皮夹克穿在外面，这件单品逐渐占领女性市场。直到前两年Acne Studios的经典版型皮衣一经推出，更是让机车外套迅速走红，成为女生衣橱必备款。

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　　刘亦菲

　　皮衣：Acne Studios

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　　Romee Strijd

　　皮衣：Acne Studios

　　相比较廓型款，很显然，修身一点的夹克版型会更适合女生演绎，更修饰身材比例。

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　　Madison Beer身着Mango皮衣搭配Carmar皮裤、lSaints短靴

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　　奚梦瑶身着Loewe男装皮衣，脚踏Saint Laurent小白鞋

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　　Rosie Huntington-Whiteley身穿Saint Laurent 黑色皮衣

　　推荐

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　　皮衣来自Dazzle 售价6999元

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　　皮衣来自MO&Co。 售价6999元

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　　皮衣来自诗凡黎SEIFINI 售价898元

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　　仿皮机车夹克来自UNIQLO 售价399元

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　　机车夹克来自HARDY HARDY 售价1974元

　　老干部翻领款

　　翻看老爹的衣橱，不难发现，那种正儿八经的翻领外套并不少见。在追求复古风的今天，这种老爹款也被“翻新”了。

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　　王源身着Givenchy外套

　　讲真，这种版型是考验气质的，稍不留神就容易显得老气，所以搭配一些亮色系内搭会更显活泼。

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　　Lucy Williams

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　　Caroline Issa

　　这种款式除了纯黑以外，还有压纹款、颜色略显亮丽的浅色款，还有的加入了羊羔毛的点缀，这些设计都是为了化解版型本身带来的正式感。

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　　Rachael Rodgers

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　　Gigi Hadid身着Coach皮衣

　　除此之外，西服皮衣也是今年开春的一个小热门。Stella Maxwell前两天参加Chanel活动的时候就演绎了一款非常正统的西服皮衣，同样透着浓郁的老干部气息。

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　　Stella Maxwell

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　　江疏影身穿Balenciaga皮衣和波点衬衫

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　　皮外套来自PEACEBIRD WOMEN 售价699元

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　　皮外套来自MAJE 售价5725元

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　　长款风衣

　　开春之际，风衣也该逐渐流行起来了。在天气还没完全回暖，但也不用裹着大棉袄的时候，一件风衣版型的皮衣保准让你在职场脱颖而出。

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　　Bella Hadid

　　皮风衣：Acne Studios

　　衬衫：Jourden

　　牛仔裤：Re/done

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　　Fanny Latour

　　前面我们看到刘雯、刘涛都不约而同选择了漆皮面的风衣，这也是今年一大热门。相比较普通皮质，漆皮面更能突出当下流行的复古风与未来感交融的质感。

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　　张嘉倪身着Claudie Pierlot黑色长款皮衣搭配Devil Beauty卫衣

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　　Annina Mislin

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　　Ece Sukan

　　腰间有绑带装饰的款式更能修饰身材。在颜色挑选上，保守的黑色反而是最不受宠的，显得太过刻板。酒红色、焦糖黄都是能让人眼前一亮又不是气质的选择。

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　　Grace Hartzel

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　　Giorgia Tordini

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　　Irina Linovich

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　　外套来自MONKI 售价450元

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　　外套来自SONIA RYKIEL 售价1495美元 可从Net-a-porter.com购买

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　　外套来自ELLERY 售价26337元 可从farfetch.cn购买

　　新奇搭配出其不意

　　皮衣其实相当百搭，特别是和牛仔裤，堪称绝配。那么除了传统搭配以外，我们还能有什么新意么？

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　　Jessica郑秀妍身着Blanc & Elcare皮衣及仔裤

　　外套叠穿

　　在去年秋天的时候，外套叠穿的搭配就已经悄悄火起来了。通过今年时装周场外街拍不难发现，这种穿法依然延续它的热度。其中，皮衣是最适合叠穿的外套之一，穿在呢子大衣、风衣外套里面都相当飒爽。

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　　巴西时尚博主Camila Coelho

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　　宋茜身穿Vetements大衣，内搭Calvin Klein 2017秋冬系列皮衣皮裤套装

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　　Kaia Gerber身穿Danielle Guizio外套、Osklen上衣

　　温柔长裙

　　皮衣最直观的一种风格就是帅，而在不走寻常路的时尚圈并不会一味追求全身搭配的风格统一，更多的是喜欢碰撞且不失和谐的搭配。比如长裙和皮衣就是一组最常见的“反CP”，两者看似不相交融，但搭配在一起也别有一番风味。特别是开春之际，选择一条飘逸的长裙出街是不是太应景了？

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　　Selena Gomez

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　　Laurel Pantin

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　　Linda Tol

　　机车短靴

　　布满搭扣装饰的短靴可以说是机车外套的绝配了，如果穿上皮衣不知道搭配什么鞋，一双黑色的酷感短靴肯定错不了。

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　　刘雯

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　　韩国模特 Irene Kim外套：Coach

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　　三月，你想走什么风格呢？不妨试试永不过时的皮衣LOOK，做个酷炫girl吧！

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