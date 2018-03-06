鹿晗会穿“起球”的毛衣 被误会的时尚单品还有谁

导语：许久没啥动静的鹿晗，近日又开启了频频上热搜的节奏，今天更是凭借一件“起球”的毛衣重回热搜榜。原来是鹿晗发了几张自己的帅照，给粉丝送福利顺便抱怨天气冷，想求安慰！结果可能连鹿晗自己都没想到，粉丝似乎更关心他身上这件看似普通的毛衣…（编辑：@philtre）

鹿晗晒照

鹿晗晒照

不少粉丝纷纷表示，鹿晗的毛衣怎么都起球了！作为一个当红流量小生怎么会穿起球的毛衣呢？尽管如此依旧有粉丝大胆的说出了自己的疑惑：

来自粉丝的疑问

“起球”明显的毛衣

结果不出所料，被许多懂行的粉丝喷了！原来这种毛衣的面料就是起球状的，衣服本来的设计就这样。这件毛衣来自Acne，人民币3000多块呢，怎么可能起这么多球呢！

懂行的粉丝们

鹿晗穿Acne毛衣

这种看似“起球”的圈圈绒就好比全是褶皱的面料一样，也曾刮起过一股风潮，在现在也依旧有不少类似面料的衣服。可见时尚圈有不少流行的时尚单品都曾被大家误会！

褶皱面料

说到被广大网友误会的时尚单品，就不能不提去年十分流行的破洞牛仔裤。随着破洞这个元素的流行，时尚圈想出了各种新颖的玩法，最显而易见的是，破的越大越时髦，但这种设计在家长的眼里，就成了我们过的不如意！

肯豆的破洞牛仔裤

宋茜，迪丽热巴穿破洞牛仔裤

家长眼中穿破洞裤的你

甚至设计师还把破洞开到了牛仔裤臀部的位置，却还成了当年的流行款式，尽管如此，依旧有不少网友不能认同这个设计。

倪妮

博主穿Re done破洞牛仔裤

破洞牛仔裤

怎么看都像是一不小心被撑破的！

露臀牛仔裤

除了大破洞，最近十分流行的裤子反着穿也成为大家不能认同的设计之一。

袁姗姗反穿裤子

杨幂反穿裤子

除了前后反穿，大幂幂的上下反穿，也一度让网友以为她出门太着急，裙子没穿对。

杨幂反穿裙子

而说裤子反穿，最让大家误会的莫过于井柏然的拉链外翻设计，把隐秘的拉链直接暴露在外面，还用撞色让它看上去非常明显，看还以为是忘了拉拉链。

井柏然穿拉链外翻牛仔裤

off-white的拉链牛仔裤

接下来我们再来看看这种自带钩绳的裤子，随着袜子外穿的流行，这种像裤子又像秋裤的单品被越来越多的时尚达人穿出街。

钩腿裤街拍

钩腿牛仔裤街拍

钩腿牛仔裤街拍2