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13大流行趋势 带你看尽时装周最新风向标

13大流行趋势 带你看尽时装周最新风向标
2018年03月07日 18:18 新浪时尚
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　　导语：随着为期一个多月时间的2018秋冬时装周落下帷幕，从纽约到巴黎，一场场秀如期而至，不知道大家看的过瘾吗？现在也时候为大家总结下这季时装周所带来的流行趋势，和即将成为时尚宠儿的流行单品。（编辑：@philtre）

　　趋势一：动物纹

　　代表秀场：Tom Ford，Maxmara，Roberto Cavalli，Givenchy

　　作为最不好驾驭的元素，动物纹身上有太多标签。性感，俗美，野性…让动物纹成为女生想尝试又不太敢尝试的元素。今年时装周上，各类动物纹强势霸屏，相信会成为明年的一大流行趋势。

Tom Ford的斑马纹和豹纹Tom Ford的斑马纹和豹纹
MaxmaraMaxmara
Roberto CavalliRoberto Cavalli

　　不过，怕穿不好动物纹的姑娘，可以试试局部穿法或是相对抽象稀疏的动物纹，用于毛衣类单品更容易驾驭。

GivenchyGivenchy

　　趋势二：针织

　　代表秀场：Etro，Missoni

　　让人容易产生温暖感的针织也是这季米兰的一大趋势，尤其是多色块拼接的针织外套，加入民族风元素，好似谱写一曲时髦的流浪者之歌。

MissoniMissoni
针织etro针织etro

　　趋势三：落肩

　　代表秀场：Self Portrait

　　去年时尚圈大面积流行一字肩，而明年露肩再次归来，只不过稍微做了些改变，连着袖子，落肩的袖子算是改版的抹胸裙。而这种设计，相比度假风的一字肩，更多了一份俏皮和少女。

Self Portrait的落肩设计Self Portrait的落肩设计

　　趋势四：内衣外穿

　　代表秀场：Dion Lee，Loewe

　　内衣外穿再次回到我们视线，而Dion Lee则让它看上去更加高级又摩登。利用不同的材质和配色，突显内衣的形状，而适当的镂空除了性感，更多了一份时髦和都市气息。

Dion LeeDion Lee

　　而Loewe 的“内衣外穿”就显得更直接了，直线缝在衣服表面，但却增添了时髦感和少女风。

loeweloewe

　　趋势五：大廓型外套

　　代表秀场：Calvin Klein，Balenciaga

　　时尚达人最爱的大廓型外套依旧是明年的主打，宽松舒适，尤其在冬季怎么穿都不怕显胖，这样的单品谁不爱！

Calvin Klein大廓型西服外套Calvin Klein大廓型西服外套

　　而Balenciaga这一季又推出了许多超大款的防风外套，能塞下2个你的外套将会继续霸占时尚咖们的冬日衣橱。

Balenciaga防风外套Balenciaga防风外套
Balenciaga防风外套Balenciaga防风外套

　　趋势六：披肩式西服

　　代表秀场：carven，loewe

　　从什么时候开始，披肩式的西服开始闯入大众的视线，通过侧开口，营造披肩的既视感，打破传统西服的枯燥，意外的多了一份大气和正式感。

carven侧开叉西服carven侧开叉西服
Loewe侧开叉西服Loewe侧开叉西服

　　趋势七：有趣的鞋跟

　　代表秀场：Jacquemus，Poiret，Dries Van Noten

　　扑通的高跟鞋已经不能取悦难伺候的时装精，而鞋子这几块皮又如何玩出新花样呢？所以设计师开始在鞋跟上动脑筋，有趣的鞋跟相信会被越来越多人尝试。

Poiret的鞋跟Poiret的鞋跟
Jacquemus的鞋跟Jacquemus的鞋跟
Balmain个性鞋跟Balmain个性鞋跟
Dries Van NotenDries Van Noten

　　除了趋势，明年的时尚圈还离不开这些有趣的时尚单品，一起看看，明年将会有哪些单品有望成为时尚爆款。

　　小镜片墨镜：Alexander Wang

　　普通人很难hold住的小镜片墨镜成为这季Alexander Wang曝光率最高的单品之一。这种看上去有点酷有点大姐大感觉的墨镜持续走红，有望成为明年的时尚爆款单品。

Alexander Wang的小镜片墨镜Alexander Wang的小镜片墨镜
Alexander Wang的小镜片墨镜Alexander Wang的小镜片墨镜

　　发夹子：Alexander Wang

　　同样的，这季Alexander Wang还为我们带来姥姥辈的时尚单品-香蕉夹！

Alexander Wang的香蕉夹Alexander Wang的香蕉夹
银色的香蕉夹银色的香蕉夹

　　迷幻丝袜：Alexander Wang，Shrimps，Erdem，Chanel

　　除了黑丝，早就被时尚圈发配到宁古塔的各种丝袜在2018秋冬时装周也开始回潮。华丽复古的蕾丝袜，渔网袜，黄黄绿绿的彩色丝袜…这些曾经不受时尚达人待见的袜子终于走上了国际T台。

Dolce & Gabbana渔网袜Dolce & Gabbana渔网袜
Erdem的透肉丝袜Erdem的透肉丝袜
Shrimp黄色丝袜Shrimp黄色丝袜
chanel丝袜chanel丝袜
Alexander Wang丝袜Alexander Wang丝袜

　　脸基尼：Gucci，Calvin Klein

　　曾经被青岛大妈带火的脸基尼，在这季时装周也成了香饽饽！Calvin Klein，Gucci纷纷推出系列单品。

Calvin Klein的脸基尼Calvin Klein的脸基尼
Gucci脸基尼Gucci脸基尼

　　彩虹单品：Burberry

　　作为曾经Burberry创意总监Christopher Bailey的谢幕秀，这一季的Burberry致敬LGBT青少年推出了不少彩虹单品，意义非凡。

Burberry的彩虹单品Burberry的彩虹单品

　　马鞍包：Dior

　　作为John Galliano时期的it bag，马鞍包在这季Dior的秀场上再次亮相，致敬经典。时尚达人是否买账，能否继续成为明年的爆款包包我们拭目以待！

Dior马鞍包Dior马鞍包

　　7个流行趋势+6个时尚单品，带你们看尽2018秋冬时装周的最新流行趋势！

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