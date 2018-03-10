导语：时尚圈历来与“高级感”结缘。无论是长相还是服饰，只要和高级感沾边就都十分受人追捧。如果你不是一个有着高级脸的宝宝，那么莫兰迪色系一定能帮到你。（转自：ELLE）

莫兰迪色系源起意大利油画大师乔治·莫兰迪，人称僧侣画家。他的作品不像其他大师那般激情澎湃，反而简约质朴，用色温暖如春，有一种静态的和谐美。

据说“莫兰迪色”是初春最高级的温柔色

色感并不止于绘画。在穿搭美学上，莫兰迪配色能提升衣着的质感，大面积低饱和度配色，总能传达出一种优雅稳重的气质。

据说“莫兰迪色”是初春最高级的温柔色

莫兰迪色简单点说就是“高级灰度色”，一般指饱和度不高的灰色系颜色，会给人一种灰蒙蒙的雾感。这不，以下几位莫兰迪色系的“代表”有话要说！

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[奶茶色]

奶茶色，顾名思义就是我们日常所喝的奶茶的成品色。看起来温柔又极具张力，是适合初春的颜色。

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奶茶色介于白色与棕色/焦糖色之间，所以无论是棕色还是白色，都能很好的融合与奶茶色相融合。

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[灰蓝色]

灰蓝色是一种很朦胧美的颜色。不似天蓝那样清透，也没有湖蓝色那样深沉，相较之下反而有种寡淡的气质在其中，也许你看到它的第一眼就会沦陷。

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灰蓝色清新感十足，很容易让你在人群中脱颖而出。初春暂时性地摒弃黑色，来一件的寡欲的灰蓝西装，或是一件或浅或深灰蓝大衣外套，一定会给人一种焕然一新之感。

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[灰豆绿]

灰豆绿在我们日常穿搭配色中比较小众化，但是小众化并不代表难穿。灰豆绿的美不同于墨绿的千篇一律，区别于果绿的阳光治愈，它的美，极具磨砂感。

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军绿与草绿会是不少MM的春季挑选外衣颜色的首选。时尚讲求的就是“和而不同”，要别具一格，选择灰豆绿就可以不费吹灰之力拿下出街回头率。

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丝绸面料的灰豆绿更偏薄荷色，存在感更强，只是简单地白T+牛仔，率性慵懒的气息就扑面而来。

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[水粉色]

相信多数女生都有一颗少女心。要少女自然少不了嫩腻的粉色。有的女生可能会觉得粉色容易显幼稚，但是如果是有着灰度的水粉，效果就另说了。

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皮肤白皙的女生，可以挑选饱和度相对较高一点的灰粉，来衬托气色，皮肤偏黄或者偏黑的MM可以挑选一款饱和度较低的灰粉，来提亮自身肤色，以此来显得整体造型更为和谐。

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[烟灰紫]

亮眼的电光紫是流行色没错，但低调的烟灰紫所表现出来更多的是一种朦胧感，就是在淡紫色的基础上加上一层灰。高冷的烟灰紫可以说是不食人间烟火的颜色，代表人物就是王菲啦。

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要仙？学学周冬雨，清纯且青春的气质驾驭起这种烟灰紫仙女裙也是游刃有余毫不违和。

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要帅？入手一件烟灰紫西装就可以啦，搭配一条翻边牛仔，绝对比想象中惊艳。

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烟灰紫的皮草并不会让厚重的皮草显得老气。最难得的，会让你女王气场秒出。

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[雾霾黄]

雾霾黄不像明黄色、荧光色般轻快阳光，但是却能让人觉得觉得舒缓知性，充满愉悦。

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雾霾黄似有若无的跳跃感使得能与之搭配的颜色相对有限，但简简单单的牛仔蓝绝对是不出错的选择。

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好看的莫兰迪色系那么多，总有一种色彩能让你满意。即使是“女汉子”，莫兰迪色也能让你做个安静的小女子，不信就来感受下吧~