穿阔腿裤这样搭配 帅到情敌给我双击666

导语：以前可口可乐的广告，经常是一名被紧身牛仔裤衬出肌肉线条的型男喝着可乐，这一美国文化元素也影响着世界上大部分人对裤型的选择标准。在我高中的时候攒了一个学期的钱去买了一条 CK 牛仔裤，为了追求瘦条，我还特意挑了一条女裤……。（转自：时尚先生）

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以前可口可乐的广告，经常是一名被紧身牛仔裤衬出肌肉线条的型男喝着可乐，这一美国文化元素也影响着世界上大部分人对裤型的选择标准。在我高中的时候攒了一个学期的钱去买了一条 CK 牛仔裤，为了追求瘦条，我还特意挑了一条女裤……。

当我走在街上，都能清晰地听到有人直呼“这也太细了吧”，当时心里满满的开心，就算被人当面夸也是嘴上说“还好”心里已经爆炸。但是毫无原因的，在大学里我爱上了无拘无束，有些受够了紧身牛仔裤的紧绷感。一次偶然的机会，我得到了一条缎面的黑色阔腿裤，那种丝滑的质感，被微风一吹，轻轻拂过我的腿毛，那感觉舒服极了。后来我就开始各处搜罗这些“宽松”的大码时尚单品，并沉迷于给其他人安利不可自。

也许在你脑海里“大码”是这样的▼

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亦或是这样的▼

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但其实，“大码”一般是指一些宽松的款式和大刀阔斧的剪裁，基本不会是乱麻一般的造型感。比如阔腿裤，在上个世纪四十年代，女性开始摆脱束腰这种畸形审美产物，而大轮廓服装也瞬间备受青睐，甚至在后来的多部科幻电影中，大轮廓甚至还成为了高等智慧外星人的标配。

在 20 世纪 80 年代，紧身裤终于有了劲敌，阔腿裤悄然间就占据了 T 台的大半。阔腿裤也打开了中国市场并开始流行起来。 80 年代的阔腿裤你肯定有印象，它被贴上“高腰”“喇叭裤”“叛逆和’迪斯科”等一众标签。

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到了最近几年，可能是因为社会摇小细腿被调侃，阔腿裤也重新回到大众视野，来了一次时尚轮回。但其实今天讲的当然不只是女生穿的阔腿裤。阔腿裤的回归还要归功于乔治·阿玛尼，在告别紧身时代的 2016 春夏系列后，乔治·阿玛尼谈到：“我对于服装，能感到轻松自由的需求也同样值得重视，服装应该是轻轻抚过身体而不是像令人窒息的雕塑一样”。再后来的系列中你不难看出，西装肩膀和腰线逐渐放松，腿裤也越来越宽，不刻意修身的剪裁和自由流动的版型势在必得的再次推动了这个时代的新审美。

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你也许不知道，绅士们也不是永远都在穿着修身的定制西装和礼服，他们有时候也会很随意的穿一条肥肥的裤子，毕竟腿形好看还长的人并不总是需要紧身裤来衬托。不过，绅士们的阔腿裤也是经过量身定制的，就算再随意，他们也不会双排扣外套配一条喇叭裤的。而且现在阔腿裤并不只局限于西装裤，迷彩、牛仔、卡其、西装、工装等等都有着超高的人气。

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如果双腿不够修长，阔腿裤会使你的腿显得更短。最简单的方法就是提高腰线，从视觉上拉长双腿的比例。

要想 Oversize 穿得好，上身的搭配当然也要用心。

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切瑞蒂身着一件驼色 Oversize 的路易·威登羊绒外套披在西装外面，优雅，随性（但是一定要注意色彩的饱和度，千万别东施效颦一般将深棕和黑色搭配到一起，不然高一刚学画画的美术生都会笑话你的）。

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像 VETEMENTS 这样的大雨衣扣上扣子会使你的上半身看起来有些膨胀，但这刚刚好，再加一条阔腿裤就是画蛇添足了，会使你看起来像一个中场休息的舞蹈演员一样。当然解开扣子或外套的话就没关系了，只要里面不要再搭一件 Oversized 的上衣就好，还是那句话，腿不够长千万别穿过膝的外套，除非你想在后面你看起来像一个佝偻的霍比特精灵。

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忘了是谁曾经说过：“当你不知道该穿什么的时候，穿一件高领毛衣就对了。”我发现一件高领羊绒衫简直百搭，穿上羊绒衫会让人觉得比裸睡还舒服，这种高级慵懒的感觉再搭配一条高腰的阔腿裤，分分钟想优雅的躺在贵妃椅上摆 POSE 供凡人膜拜。

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最最最最最最最最最重要的是，在北方的冬天，不穿秋裤腿会断，穿了秋裤腿会粗，所以不如一条阔腿裤来的爽快，五条秋裤上身也不失优雅。