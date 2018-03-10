导语：气温逐渐回暖，马上又是一年春来到，春意盎然、百花齐放…咳咳，有一场美丽的邂逅就更加分了~那么搭配上我们又该如何一改冬季的冷调呢？这时候就该想到浪漫和少女心的代表色——粉色！如果不习惯身着大面积的粉色，那么一件粉色的单品也绝对能从黑白灰大军中脱颖而出。（转自：时尚COSMO）

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

有粉色单品开道，还怕十里桃林不开花吗~

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

品牌的粉调包包集合

-Chanel-

Chanel的包包其实不用过多的介绍，菱形格子、经典的链条款式继续在最新的系列中延续着，放荡不羁的风格深受仙女们的喜爱。

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粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

-MiuMiu-

MiuMiu作为少女礼物首选，每次都没有让人失望过，最新的包包款式稍带一点成熟的调调，立体花纹也增加了层次，配淡淡的裸粉，高级感耍起来。（可以成为实习or刚跨入社会的仙女们的首选哦。）

感叹感叹~这就是一个为少女心而生的可爱品牌啊！！

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-Gucci-

Gucci也是国内外各大时尚博主的心头爱啊，简直就是街拍里的团宠。不论是年轻的妹子或是成熟的女性，总能在Gucci的“包海”里找到一款爱不释手的包包。

右边这款紫粉调加上经典的昆虫设计，更加的凸显女人味，不论是手拿还是单肩，时尚感满分满分满分！

（说真的，左边的look里那双带珍珠的粉色皮手套真的是 很酷了）

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-MCM-

小小的包，大大的美。这样的休闲款搭配牛仔衣也是再合适不过啦

再再感叹！粉色香包的减龄大法好啊！

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街头粉调包包集合

深色系的服饰配上不会出错的黑白灰单品。。。不轻易选择大胆的亮色的你，不会觉得太无聊了吗！！不要再觉得粉色是停留在儿童时期的颜色了，明明一点都不幼稚好不好！口亨。。。

粉色的调调一样，但是包包的款式千变万化。突破一般包包外形的束缚，年轻人呐，就是这么会玩。

（三角形的？衬衣。。。领子形？蛇皮？竟然还有骚年们最爱的屁桃君）

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玫瑰石英粉、淡山茱萸粉。。。看看，一个颜色都有这么多不同的名字，可想而知它在时尚圈子里的地位有多高。。。

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看到这里是不是很兴奋啊！！

我说。。。除了包包就不能想到点别的么，你们这群败家的！！

来，我们继续看鞋。

全黑中一点亮的搭配方式其实是最省事也是回报率最高的，既简单又能轻轻松松的给整套造型加分。而在我看来所有的亮色中，粉色是最能出对比效果的，给沉闷的造型中增添一丝趣味有何不可呢~

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粉色系靴子的材质和款式也是多样的，姑娘们在挑选的时候可不要看花了眼哦。

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

大物件儿的单品说完，再来看看可爱的粉色配件吧~

想做人群中最亮眼的那颗星，就要从从“头”开始。。。炸一波酷女孩的操作！！反正我是喜欢的不得了哈哈，乖巧的妹子请自动忽略。。。

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

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皮草作为贵族的象征，出现那么一下就让整个造型有了贵族即视感，柔软的材质配上温柔可爱的粉调，小可爱们提升气质方法get！

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

精致的粉红猪猪女孩都会选择精致的丝巾，耳环，项链来完整造型，你是不是也蠢蠢欲动了呢？

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明星造型里的那一点粉~

“二姐”张歆艺出了名的霸气，可是再霸道的女人也有属于她的少女心啊，如此弄潮凸显女人味的机会她又怎么会错过呢。

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

可爱的马思纯，作为颜饭，跪舔她颜五秒。。。。。搭配帽子，围巾，卫衣三种不同的粉色，层次丰富，减龄十岁。印的一脸桃粉。。。咳咳 真的可爱极了~

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有“东方娃娃”之称的超模雎晓雯脸小身形小，不用扮可爱也已经很可爱了，一件粉色的背心配上粉色的眼妆也是要让大叔粉们尖叫连连啊。

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

高级，浪漫，少女，个性，时尚。。。这么多的代名词，如今粉色单品已经成为穿搭时尚中不可缺少的一部分，衣橱必备之一，酷女孩也不再局限于黑色，你学会了吗~

最后，小小福利供大家舔屏

粉色单品 唤醒佛系姑娘的少女心

（图片来源：视觉中国 Pinterest）