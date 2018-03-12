导语：赫本曾经说：“当我系上一条丝巾时，才前所未有的感到自己如此女人，一位美丽女人。” 发现这个冬天，丝巾的出场率越来越高，之前总以为它早该成为压箱底的“古董”，但是这波丝巾风潮到来的时候，才再次意识到它独特而雅致的时髦感。（转自：时尚COSMO）

别让丝巾再压箱底啦 它可从来没有过时

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女孩子们的穿着打扮越来越追求个性，丝巾作为具有“点睛”的法宝，不仅造型和图案随着时尚的发展更多样，戴法也越来越新奇。

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除了系在脖子上，最近的时装周很多潮人博主用它来装饰包包。

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丝巾颜色丰富而不夸张，合适的款式不仅能减少深色造型的沉闷感，也能增加飘逸感，在搭配的时候，可以选择质地轻薄的长款。

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和包包同色系的丝巾也是很好的选择，让本来就立体感很强的酒神包看起来更精致。

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一些迷你款丝巾还可以系到手上~与服装能够很好地呼应。

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丝巾不仅适用于浪漫的仙女风，与干练的中性风格也能完美融合。

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除了包包和手腕，会玩的博主们早就将丝巾当做发饰带到了头上，这种戴法很适合度假风。

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这种神奇的单品甚至穿上身也不成问题。

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作为女人味和精致感的象征，丝巾在街拍里当然不忘发挥好自己的本能，戴法也相当丰富，COCO看完简直种下一片草原。

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比较小的丝巾戴法很简单，而且怎样戴都很精致，简单地一系就OK！

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这种“条状结”的戴法显得脖子很长，在颈后打结也很别致。

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彩色丝巾可以用来点缀整体搭配，比如这件单穿稍显暗淡的黑色外套，气质立刻提升很多。

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不同质感的灰色格纹大衣和绿色丝巾搭起来超和谐。

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面积比较大的方巾也可以系成板正的绕脖样式，不仅能修饰颈部和脸型，也比小方巾看起来更加大气。

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当然，随意的系法更适合中性或舒适的造型，素色条纹款式显得很休闲。

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酷酷的机车外套和女人味的丝巾搭起来竟丝毫没有违和感，看来丝巾在混搭界也有自己的一席之地。

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大号丝巾系法可太多了，直接打结，飘逸又有质感。

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最近流行的字母元素结合了不规则图案，充满了时髦的现代感。

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除了衣服，丝巾也能与配饰做到很好的互动，橙黄色花朵图案的围巾和包包在颜色上和谐呼应。

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其实与撞色相比，丝巾和同色系的衣服搭在一起反而不是很好驾驭，在街拍中大多走的是仙女路线。

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极具个性的领带款，带上有吸烟装的帅气感，突破了对丝巾的传统印象。

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这么多好看又好搭的丝巾你种草了没？